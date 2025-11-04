马斯克称若发现外星人证据就公开

站长之家(ChinaZ.com) 11月4日 消息:近日，特斯拉与SpaceX首席执行官埃隆·马斯克在一档热门播客节目中，就近期引发科学界与公众广泛关注的神秘天体“3I/ATLAS”发表看法，并针对外星生命是否存在这一永恒话题作出明确表态。

当被主持人问及是否相信宇宙中存在外星生命时，马斯克直言不讳:“如果我有任何关于外星人真实存在的确凿证据，我保证会再次登上这个节目，向全世界公开这一发现。”为表诚意，他甚至在镜头前郑重承诺:“我在此明确声明，我永远不会自杀!”此番言论迅速在网络上引发热议，不少网友将其解读为马斯克对潜在威胁的间接回应，亦或是对信息透明度的坚定立场。

回溯事件背景，今年7月，天文学家首次观测到这一不速之客——“3I/ATLAS”。据初步估算，该天体直径在440米至5.6千米之间，正以每小时超过20万公里的惊人速度穿越太阳系，成为迄今为止人类记录到的第三个造访太阳系的星际访客。其异常的轨道与物理特性，立即引发了科学界的激烈讨论。

尽管目前关于“3I/ATLAS”的真实身份仍存在诸多未解之谜，但马斯克的公开承诺无疑为这场天文盛事增添了更多想象空间。随着全球科研机构对该天体的持续追踪与数据分析，未来是否会有颠覆性发现揭晓，全世界都在拭目以待。

