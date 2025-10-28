首页 > 原创 > 关键词  > AI视频生成最新资讯  > 正文

AI日报：Hailuo 2.3发布；豆包AI编程史诗级升级；马斯克推出AI百科全书Grokipedia

2025-10-28

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、免费试玩！Hailuo 2.3发布！文字直出电影级视频

Hailuo 2.3在动作、表情和物理交互方面实现了重大突破，标志着AI视频生成进入专业影视时代。其双模式策略满足不同场景需求，并提供免费试用，推动国产AI视频生态发展。

【AiBase提要:】

🎬 动作流畅度提升，人物动作符合真实力学

🎭 表情细腻自然，亚洲面孔细节精准

🧱 物理交互真实，水花、布料等遵循现实规律

详情链接:https://top.aibase.com/tool/hailuoshipinapp

2、编程零基础秒出专业H5！豆包AI编程史诗级升级：PPT式拖拽+多Agent全自动协作，产品经理也能当全栈！

豆包AI编程工具实现了从辅助写代码到全自动交付产品的范式跃迁。通过PPT式可视化编辑界面和多Agent协同工作流，用户无需编程基础即可快速生成交互式H5、数据看板等产品。

image.png

【AiBase提要:】

💡 新版豆包支持自然语言描述或上传草图，实现零代码生成网页内容。

🖼️ 可视化编辑器让用户像改PPT一样操作网页元素，实时生成标准前端代码。

🤖 多Agent协作实现全自动产品交付，涵盖需求理解、素材生成、代码编写与测试。

详情链接:https://www.doubao.com/code/chat

3、马斯克推出 AI 百科全书 Grokipedia

马斯克推出的AI百科全书Grokipedia正式上线，尽管初期因流量过大崩溃，但现已恢复运行。该平台旨在提供更公正的信息资源，与维基百科形成竞争。

image.png

【AiBase提要:】

⚖️ 马斯克批评维基百科存在偏见，认为Grokipedia更公正。

📚 Grokipedia已收录超过88.5万篇文章，成为庞大的信息资源库。

🌟 马斯克希望通过Grokipedia推动更多人理解宇宙的复杂性。

详情链接:https://grokipedia.com/

4、Mistral AI 推出“Studio”平台，抢滩企业级 AI 应用开发

Mistral AI 推出了 Mistral AI Studio，这是一个全新的生产平台，旨在帮助企业大规模构建、观察和操作 AI 应用。该平台聚焦于企业级应用，提供模型定制、多模态功能以及安全部署选项，以满足企业对可靠、可测量的 AI 运行需求。

image.png

【AiBase提要:】

🚀 Mistral AI Studio 是一个专注于企业级 AI 应用开发的生产平台，帮助企业在其强大模型基础上构建 AI 应用。

🔒 平台强调安全性和治理，通过内置的安全功能确保数据和部署的控制。

🖼️ 提供丰富的模型目录和多模态工具，包括代码解释器、图像生成和网络搜索等功能。

5、金融圈炸锅！Anthropic推Claude金融版：直连Excel、实时抓取全球行情，分析师一夜“减负”80%

Anthropic推出的Claude金融版通过三大核心功能革新了金融行业的效率，包括Excel原生交互、实时金融数据连接以及投行级智能Agent技能包，显著提升了分析师的工作效率和准确性。

【AiBase提要:】

🧮 Claude for Excel功能实现Excel原生交互，提升分析师效率

📊 实时连接全球金融数据源，助力交易员快速决策

💼 提供投行级智能Agent技能包，简化复杂任务

6、Pinterest 图板功能获AI驱动升级，旨在成为“AI购物助手”

Pinterest 推出 AI 驱动的个性化图板功能，包括 'Styled for you' 拼贴画和 'Boards made for you'，以提升用户体验并推动其向 AI 购物助手转型。

image.png

【AiBase提要:】

✨ 引入 AI 驱动的个性化拼贴画，帮助用户创建符合个人风格的造型。

🛒 推出定制化图板，结合编辑意见与 AI 推荐，提供购物灵感。

🔍 加强对 AI 生成内容的管理，确保用户控制 AI 内容展示。

7、英伟达推出全模态理解模型 OmniVinci，刷新 SOTA 高出19.05分

英伟达推出的 OmniVinci 模型在全模态理解任务中表现出色，相较于现有顶尖模型高出19.05分，且仅使用了1/6的训练数据，展现了卓越的数据效率。该模型通过创新的架构设计和数据管理策略，实现了跨模态的理解与推理。

【AiBase提要:】

🧠 OmniVinci 在全模态理解任务中表现优异，超越现有顶尖模型19.05分。

📊 仅使用1/6的训练数据，展现出卓越的数据效率和性能。

🚀 核心技术包括 OmniAlignNet、TEG 和 CRTE，提升跨模态对齐能力。

8、DeepSeek 模型在港大美股交易竞赛中夺冠，年化回报率10.61% 远超 GPT、纳斯达克基准

DeepSeek模型在港大主导的AI交易实验中表现出色，以10.61%的年化回报率领先，展现了其在复杂市场环境中的强大适应力和实战能力，同时为AI在金融领域的应用提供了新的方向。

QQ20251028-091130.png

【AiBase提要:】

🧠 DeepSeek模型在美股交易实验中以10.61%的年化回报率脱颖而出，超越了GPT、Claude和Gemini等全球顶尖AI模型。

📈 实验要求模型在无预设策略的情况下自主进行交易，展示了其强大的适应力和实战能力。

🌐 项目开源性质有助于推动金融科技的民主化，并为未来AI交易系统优化提供参考。

详情链接:https://github.com/HKUDS/AI-Trader

