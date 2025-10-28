华为余承东：鸿蒙智行全系交付突破100万台 仅用43个月

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息:今日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东在个人微博上发布重磅消息:鸿蒙智行全系交付量已成功突破100万台。这一里程碑式的成就，标志着鸿蒙智行在中国新势力品牌中创造了新的交付纪录。

据悉，鸿蒙智行从起步到实现百万交付，仅用了短短43个月的时间，这一速度远超行业预期，展现出了强大的市场竞争力。余承东在微博中感慨道:“从零到百万，我们仅用了43个月，速度超乎想象!从问界起步，到如今五界齐聚，鸿蒙智行的队伍不断壮大。”他特别感谢了合作伙伴的并肩同行、每位同事的辛苦付出，以及百万车主的一路相伴。

鸿蒙智行的快速发展，不仅体现在交付数量上，更体现在其市场影响力和品牌价值的持续提升。根据官方公布的数据，今年9月，鸿蒙智行全系共交付新车52916台，全系累计交付量已突破95万台大关，且成交均价持续稳居新势力品牌榜首，彰显了其高端、优质的品牌形象。

面对这一辉煌成就，余承东表示，未来鸿蒙智行将继续推出更好的产品，为消费者带来更棒的出行体验。他满怀期待地说:“期待下一个百万台，来得更快!”这一表态，无疑为鸿蒙智行的未来发展注入了强大的信心和动力。

