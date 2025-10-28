首页 > 原创 > 关键词  > 鸿蒙智行最新资讯  > 正文

华为余承东：鸿蒙智行全系交付突破100万台 仅用43个月

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息:今日，华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东在个人微博上发布重磅消息:鸿蒙智行全系交付量已成功突破100万台。这一里程碑式的成就，标志着鸿蒙智行在中国新势力品牌中创造了新的交付纪录。

据悉，鸿蒙智行从起步到实现百万交付，仅用了短短43个月的时间，这一速度远超行业预期，展现出了强大的市场竞争力。余承东在微博中感慨道:“从零到百万，我们仅用了43个月，速度超乎想象!从问界起步，到如今五界齐聚，鸿蒙智行的队伍不断壮大。”他特别感谢了合作伙伴的并肩同行、每位同事的辛苦付出，以及百万车主的一路相伴。

鸿蒙智行的快速发展，不仅体现在交付数量上，更体现在其市场影响力和品牌价值的持续提升。根据官方公布的数据，今年9月，鸿蒙智行全系共交付新车52916台，全系累计交付量已突破95万台大关，且成交均价持续稳居新势力品牌榜首，彰显了其高端、优质的品牌形象。

面对这一辉煌成就，余承东表示，未来鸿蒙智行将继续推出更好的产品，为消费者带来更棒的出行体验。他满怀期待地说:“期待下一个百万台，来得更快!”这一表态，无疑为鸿蒙智行的未来发展注入了强大的信心和动力。

  • 余承东曝鸿蒙智行新款享界S9将于11月上市

    华为终端BG CEO余承东宣布，鸿蒙智行旗舰9系新款享界S9将于11月上市。新车延续家族设计，融合科技与美学，外观豪华优雅。配置上搭载享界寰宇之星新车标、华为百万像素智慧大灯、全新星云尾灯等，支持选配智慧电动门、智能电子外后视镜。智能驾驶方面有望搭载华为乾崑智驾ADS4，配备4激光雷达和36个高精度传感器。动力提供纯电与增程两种选择，双电机系统前后电机最大功率分别为158kW和227kW，匹配三元锂电池组，性能强劲。

    ​鸿蒙智行 ​享界S9 ​华为汽车

  • 百万鸿蒙智行里独占四分之一！问界M9累计交付超25万台

    鸿蒙智行10月28日宣布达成百万台交付，问界M9 SUV交付超25万台，占联盟四分之一。该车型上市不足21个月，月均交付破万台，均价超50万元。M9于今年3月上市，提供增程和纯电两种动力，售价46.98万至58.98万元。新车配备智能隐私车窗、4D毫米波雷达及华为乾崑高阶智驾系统ADS 3.3，支持车位到车位智能驾驶。增程版搭载1.5T发动机，热效率达44.8%，综合续航1474公里。

    ​鸿蒙智行 ​问界M9 ​大型SUV

  • 鸿蒙智行：全新问界M7上市36天交付破20000台

    鸿蒙智行全新问界M7自9月23日上市以来表现强劲：起售价27.98万元，24小时订单破4万台，国庆假期收获1.5万大定。上市21天交付量超1万台，36天突破2万台。11月将启动产能爬坡，月产能提升至2-3万台。针对购置税政策疑虑，推出跨年补贴方案，最高补1.5万元。产品全面升级：轴距加长210mm至3030mm，搭载16.1英寸3K中控屏、零重力座椅、后排娱乐屏等配置。底盘采用全铝合金前双叉臂+后五连杆，配备空气悬架与CDC减震器。全系搭载华为乾崑ADS 4.0辅助驾驶系统，Pro版首发舱内激光视觉，提升主动安全能力。

    ​鸿蒙智行 ​问界M7 ​新能源汽车

  • 余承东国庆后首次发文：鸿蒙智行累计避免242万次可能的碰撞

    今日下午，华为常务董事、终端BG董事长余承东在国庆假期后首次发文。 余承东表示，国庆节期间，鸿蒙智行辅助驾驶总里程突破2.3亿公里，90.8%的用户都在用。 此外，人均辅助驾驶里程为342.4公里，热门使用城市TOP5分别为广州、杭州、深圳、苏州、东莞。

    ​鸿蒙智行 ​辅助驾驶 ​余承东

  • 余承东官宣：鸿蒙操作系统6来了 10月22日一同见证

    今日，华为常务董事、终端BG董事长余承东在社交平台官宣鸿蒙操作系统6即将到来。 余承东表示，鸿蒙操作系统以超乎想象的速度持续迭代进化，秉持共建共享的初心，繁荣全新生态。 千万人砥砺前行，只为给用户带来易用、好用的全新体验，打造更好看、更好用、更智能、更安全、更丝滑的操作系统。

    ​鸿蒙操作系统6 ​余承东官宣 ​HarmonyOS

  • 华为余承东：鸿蒙5终端设备数量突破2300万

    在鸿蒙操作系统6发布会上，华为宣布鸿蒙5终端设备数量已突破2300万，成为智能终端发展史上增长最快的操作系统。该系统自7月底突破1000万后，不到三个月实现迅猛增长，现已稳居新高点。作为我国首个国产移动操作系统，鸿蒙5与iOS、安卓形成全球三足鼎立格局，其内核、数据库、编程语言及AI大模型等核心技术的全面自研突破，实现了国产操作系统的自主可控，为智能终端产业发展注入强劲动力。

    ​鸿蒙操作系统 ​华为 ​余承东

  • 余承东官宣华为路由X3 Pro 采用“日照金山”设计

    华为10月21日发布高端智能路由器X3 Pro，以"日照金山"为设计灵感，采用透明晶透外壳与金色山体造型，呈现科技艺术融合。产品支持Wi-Fi 7标准，搭载子母路由双件设计，可实现全屋无缝Mesh组网。内置动态装饰件具备变色功能，能营造"雪落满山"等意境。11月正式发售时同步启动"20台免费送"活动。该产品在传输速率、多设备并发等核心性能上有突破性提升。

    ​华为路由X3Pro ​日照金山 ​智能路由器

  • 至高兜底15000元 鸿蒙智行智界发布购置税补贴方案

    自明年1月1日起，针对新能源的购置税补贴将再度退坡，车辆不含增值税售价30万元，购置税减半；若售价＞30万元，最高减免1.5万元。 对于消费者而言，需要实打实地多花一笔钱了，而不少爆款车型今年买，明年才能交付，为了打消潜在消费者的顾虑，也为了尽可能多得订单，不少车企推出了购置税补贴，近日加入的则是智界汽车。 智界表示，2026款上市以来

    ​新能源购置税 ​智界汽车 ​购置税补贴

  • 华为和苹果生态打通！鸿蒙6支持与iOS设备互传：无需流量

    在今天下午举办的鸿蒙操作系统6特别发布会上，新一代鸿蒙操作系统HarmonyOS 6正式发布，主打更好看、更好用、更智能、更安全、更丝滑。 这一次，鸿蒙6支持全新的鸿蒙星河互联架构，连接更强，感知更强，带来了更强大的互联能力，速率达到了160MB/s，时延、功耗降低了20%多，距离、方位等感知能力大幅提升。 不仅有碰一碰、手眼同行、应用接续等创新的协同体验，还实�

    ​鸿蒙操作系统6 ​HarmonyOS ​6

  • 1024数百场活动致敬鸿蒙开发者，鸿蒙如何与开发者“双向奔赴”

    在1024程序员节之际，华为鸿蒙生态发起"星光不负 码向未来"致敬活动，通过全国超百场开发者交流，展现鸿蒙生态的蓬勃活力。目前HarmonyOS 5终端设备数已突破2300万，上架应用超3万款，鸿蒙游戏超1.2万款，近400款政务应用完成鸿蒙适配。华为每年投入超60亿元激励创新，并启动"鸿蒙天工计划"投入10亿元支持AI生态建设。从HarmonyOS 5到HarmonyOS 6，鸿蒙生态正从"破冰"走向深度融合创新，这离不开千万开发者的智慧与汗水。

    ​文章搜索 ​核心标签 ​鸿蒙生态

