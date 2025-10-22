华为余承东：鸿蒙5终端设备数量突破2300万

站长之家（ChinaZ.com）10月22日 消息:今日，在鸿蒙操作系统6发布会上，华为常务董事、终端BG董事长余承东宣布了一个振奋人心的消息:鸿蒙5终端设备数量已突破2300万，成为智能终端发展史上增长最快的操作系统。余承东对用户反馈的每一条意见、建议以及200多万条心愿单表达了诚挚的感谢，正是这些宝贵的用户声音，推动了鸿蒙系统的不断进步。

回顾鸿蒙5的发展历程，其增长速度令人瞩目。数据显示，7月30日，鸿蒙5终端数量突破1000万;仅过不到一个月，8月25日便突破1200万;而到了9月29日，这一数字更是飙升至2000万。如今，鸿蒙5终端设备数量已稳稳站在2300万的新高点上。

值得一提的是，2024年10月22日，华为正式发布了鸿蒙5操作系统，这不仅是我国首个国产移动操作系统，更在全球范围内与iOS和安卓系统形成了三分天下的格局，成为全球第三大移动操作系统。鸿蒙5的发布，标志着我国在移动操作系统领域实现了重大突破。

鸿蒙5操作系统从内核、数据库到编程语言、人工智能大模型等方面均进行了自研创新，全面突破了操作系统核心技术。这一系列的自主研发成果，真正实现了国产操作系统的自主可控，为我国智能终端产业的发展注入了强大动力。

