一加Ace 6开启预售：售价2599元起

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:近日，备受期待的一加Ace6手机在各大电商平台正式开启预售，起售价定为2599元，并将于10月30日正式发售。这款被誉为“一加史上最强Ace”的新机，凭借其多项领先配置，迅速吸引了众多消费者的目光。

165Hz屏同档唯一！一加Ace 6 开启预售： 2599 元起

一加Ace6最大的亮点之一，便是其同档唯一165Hz超高刷直屏。结合全新一代风驰游戏内核的出色性能调校，以及全新冰河散热系统的突出散热表现，该机为用户带来了行业领先的165超高帧游戏体验，轻松实现同档唯一的60/90/120/144/165全帧率无限满帧，让游戏玩家尽享丝滑流畅的操作感受。

除了卓越的屏幕表现，一加Ace6在游戏性能方面同样不俗。它带来了行业最强的1%Low帧表现，并支持游戏多窗同开满帧运行，确保游戏全程稳定流畅，让玩家沉浸在无与伦比的游戏世界中。

在工业设计上，一加Ace6同样下足了功夫。它采用旗舰同款家族化极简设计，带来“快银”、“闪白”、“竞黑”三款以旗舰级工艺打造的质感配色。机身背部采用丝绸玻璃材质，配合黄金R角设计，不仅质感绝佳，握感也极为舒适。同时，铝合金中框的加入，以及IP66/68/69/69K满级防尘防水能力的提供，为手机带来了行业最高规格的防护保障。

核心配置方面，一加Ace6搭载了全新电竞三芯，包括骁龙8至尊版移动平台、全新升级的电竞网络芯片G2以及灵犀触控芯。这一满配组合，将为玩家带来帧率不掉、画面跟手、网络不抖的流畅游戏体验。此外，该机还配备了同档最大的7800mAh超大冰川电池，以及同档充电速度最快的120W超级闪充，还有旁路供电、局间补电等功能，轻松应对长时间、高负荷的游戏对战。

在拍照方面，一加Ace6同样表现出色。它配备了5000万主摄以及800万超广角镜头，前置则为1600万像素，满足用户日常拍照需求。此外，该机还出厂搭载了ColorOS16系统，为用户带来更加智能、便捷的使用体验。

