AI日报：豆包视频1.0pro fast发布；谷歌Gemini新功能上线；百度推上体体育大模型 2.0

1、火山引擎发布豆包视频生成模型1.0pro fast，提速3倍，价格直降72%

火山引擎发布豆包视频生成模型1.0pro fast，显著提升生成速度并降低成本，同时强化视频质量与场景适配性，为内容创作者提供更高效的工具支持。

【AiBase提要:】 🎥 Seedance 1.0pro fast 在生成速度上提升了3倍，可在10秒内生成720P的5秒视频。 💰 该模型的生成成本大幅降低，一条5秒1080P视频的成本仅为1.03元，价格直降72%。 🎬 Seedance 1.0pro fast 强化了指令遵循、多镜头叙事和细节表现能力，效果优于全球主流模型。

2、百度携手上海体育大学推出 “上体体育大模型 2.0”

百度与上海体育大学合作推出的“上体体育大模型2.0”展示了AI在体育领域的广泛应用，包括运动员训练、赛事组织和观众体验等，为体育产业带来了新的发展机遇。

【AiBase提要:】 🧠 专门针对体育领域的人工智能模型，助力体育赛事的各个环节。 🏆 展示了“上体体育大模型2.0”的强大功能，并举办了首届上海体育人工智能创新大赛的冠军争夺赛。 📈 推动智能科技与传统体育的深度融合，为我国体育产业的发展带来新的机遇。

3、谷歌 Gemini 新功能上线：一键生成 PPT，轻松搞定演示文稿！

谷歌Gemini新功能上线，用户只需输入一句话提示即可自动生成专业PPT，极大提升了演示文稿制作的效率。

【AiBase提要:】 🧠 通过一句话提示即可生成结构完整、视觉美观的专业PPT。 📄 支持上传Word文档、PDF研究报告或Excel表格，AI精准提取关键信息并转化为幻灯片内容。 🔄 生成的演示文稿可导出至Google Slides，支持自由调整排版和团队协作。

4、美团发布 LongCat-Video 视频生成模型，开实现时序一致性与物理运动合理性

美团LongCat团队发布了全新的视频生成模型LongCat-Video，该模型基于Diffusion Transformer架构，具备文生视频、图生视频和视频续写等功能。其在长视频生成方面表现出色，能够稳定输出5分钟的连贯视频，并且在语义理解和视觉呈现上达到开源领域的SOTA水平。

【AiBase提要:】 🎥 LongCat-Video支持文生视频、图生视频和视频续写功能，提升视频创作效率。 ⏱️ 通过“条件帧数量”设定，确保不同输入条件下均能发挥出色的生成能力。 🚀 采用二阶段粗到精生成策略，推理速度提升至10.1倍，保证高质量视频生成。

5、马斯克的 xAI 推出全新虚拟女友 “Mika”，引发热议

马斯克的 xAI 推出全新虚拟女友 Mika，引发了广泛讨论。Mika 融合了多个经典二次元角色特征，拥有独特的外观和声音设计，同时 Grok 平台还推出了多种 AI 伴侣形象，如 Valentine、Ani 和 Rudi 等，进一步扩展了虚拟伴侣领域。此外，xAI 还发布了 Mika 的宣传片，展示了角色的魅力，推动了 AI 伴侣技术的发展。

【AiBase提要:】 🎮 Grok 平台推出多种 AI 伴侣形象，包括 AI 男友和女友等角色。 🌟 Mika 是 xAI 公司新推出的虚拟女友角色，外观酷炫，声音甜美。 📽️ xAI 发布了 Mika 的宣传片，展示了角色的多种魅力。

6、MiniMax开源M2模型:高性能AI赋能编码与代理

MiniMax开源M2模型在效率和性能上表现出色，尤其在编码和代理任务中表现优异，同时采用Apache2.0许可证，鼓励全球开发者使用和微调。

【AiBase提要:】 🧠 混合专家（MoE）架构实现高效计算 💻 专为编码和代理工作流优化 🚀 开源模型性能超越部分闭源模型 详情链接:https://huggingface.co/MiniMaxAI/MiniMax-M2 https://platform.minimax.io/docs/guides/text-generation

7、OpenAI“Company Knowledge”上线

OpenAI推出了ChatGPT的‘Company Knowledge’功能，旨在解决企业用户的数据碎片化问题。该功能允许企业将多个平台上的数据整合，并通过自然语言查询进行智能检索和分析，提升团队协作效率。

【AiBase提要:】 🚀 ‘Company Knowledge’是一个企业知识聚合引擎，支持多源数据分析。 🔒 强调数据安全，确保用户只能访问其权限范围内的内容。 📊 功能适用于信息密集型团队，如项目管理、客户洞察和知识共享。

8、 20 岁辍学创业，半年用户破 500 万：这款AI笔记工具如何让哈佛MIT学生疯狂上瘾？

两位 20 岁的美国大学生通过开发Turbo AI，以创新的AI学习工具在半年内实现用户快速增长，并成功进入职场领域的故事。

【AiBase提要:】 🧠 Turbo AI通过AI技术将讲座转化为结构化笔记、抽认卡和测验题，提升学习效率。 💼 产品从学生工具扩展至职场应用，被高盛、麦肯锡等机构使用，定位升级为“AI笔记与学习助手”。 🚀 创始人坚持盈利模式，拒绝过度融资，专注于解决真实痛点，实现快速用户增长。

