兰博基尼联名！REDMI K90 Pro Max冠军版官宣

2025-10-23 09:35

站长之家（ChinaZ.com）10月23日 消息:今晚19:00，备受期待的REDMI K90系列将正式发布，此次REDMI将带来K90与K90Pro Max两款机型，为消费者呈现一场科技与性能的盛宴。

而在发布会前夕，REDMI再次抛出重磅消息:宣布与兰博基尼汽车SQUADRA CORSE携手，推出联名定制新品REDMI K90Pro Max冠军版，为新品发布增添了一抹速度与激情的色彩。

与以往冠军版机型所采用的高饱和度绿色、黄色等鲜明配色不同，此次REDMI K90Pro Max冠军版以白色机身惊艳登场，背部设计延续了极具速度感的Y字腰线，下方搭配兰博基尼标志性的盾牌Logo，整体造型散发出浓郁的赛道气息，彰显出独特的运动美学。

为追求更加简洁、纯粹的视觉效果，K90Pro Max冠军版在镜头Deco区域的超大独立低音单元上，取消了原有的“Sound by Bose”标志，转而采用REDMI标识，这一细节调整使得整机背面更加整洁，同时也突出了联名款的独特身份。

在软件与配件方面，REDMI K90Pro Max冠军版同样诚意满满。参考此前冠军版机型的惯例，新机将内置兰博基尼定制壁纸和主题，为用户带来沉浸式的赛道体验。同时，随手机附赠的定制礼盒也极具看点，其中包含定制充电器、定制盾牌取卡针、定制保护壳以及数据线等配件，每一处细节都透露出兰博基尼的赛道基因与REDMI的精湛工艺。

硬件配置方面，REDMI K90Pro Max冠军版与K90Pro Max保持高度一致。新机搭载了第五代骁龙8至尊版处理器，配备AI独显芯片D2，支持硬件级超分技术，为用户带来极致流畅的使用体验。散热系统上，新机拥有6700mm²的小米最大3D冰封循环冷泵，确保长时间高负载运行下的稳定性能。

影像系统上，K90Pro Max冠军版主摄采用与小米17同款的高动态传感器光影猎人950，配备潜望长焦镜头，支持5X光学变焦，无论是日常拍摄还是专业创作，都能轻松应对。续航方面，新机内置7560mAh小米金沙江电池，支持100W有线秒充、50W无线快充以及22.5W反充，满足用户全天候的用电需求。

