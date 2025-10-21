首页 > 原创 > 关键词  > 正文

真我GT8发布：售价2899元起 骁龙8版双芯

2025-10-21 17:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月21日 消息:今日下午，真我realme正式发布GT8系列标准版机型，以2899元起售价冲击中高端市场，官方宣称将重新定义"标准版"性能标杆。这款新机延续Pro版设计语言，采用固定式圆形相机模组，提供怀特、纳维、格林三款配色方案，机身厚度8.2mm，重量214g，支持IP69级防尘防水。

屏幕配置堪称同级巅峰，搭载与Pro版同款的2K分辨率144Hz苍穹直屏，采用京东方Q10定制发光材料，实现7000nit峰值亮度、2000nit全局亮度及1000nit手动最大亮度。该屏幕支持3200Hz瞬时触控采样率与360Hz四指采样率，并配备圆偏振光护眼技术、全亮度全场景硬件级DC调光，以及1nit极暗显示功能，护眼模式下屏幕无偏黄现象。

核心性能方面，GT8标准版搭载骁龙8至尊版处理器与X电竞独显芯片R1的双芯组合，配合LPDDR5X内存及UFS4.1闪存，构成旗舰级性能铁三角。散热系统采用7000mm²超覆盖冷锋VC，确保长时间高负载运行稳定性。续航组合则配备7000mAh泰坦电池，支持100W有线快充与10W反向充电，兼容50W PPS、44W UFCS等主流快充协议。

影像系统实现越级配置，后置三摄包括5000万像素主摄（1/1.56英寸，OIS）、800万像素超广角及500万像素潜望长焦(三星S5KJN1传感器，1/2.76英寸，OIS)。该机继承Pro版同款理光防眩主摄与理光GR影像系统，支持GR影调风格、专业相机模式及定制水印等功能。

其他功能配置同样全面，支持NFC、红外遥控、3D超声波指纹识别，并具备IP66/IP68/IP69三重防尘防水认证。价格方面，12GB+256GB版本起售价2899元，16GB+256GB版3199元，12GB+512GB版3399元，16GB+512GB版3599元，顶配16GB+1TB版售价4099元。新机将于今日16:40全渠道正式开售。

