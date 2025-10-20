首页 > 原创 > 关键词  > 正文

红米REDMI K90 Pro Max官宣搭载7560mAh电池

2025-10-20 16:56 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:REDMI K90Pro Max近日因全方位升级高端配置引发市场热议。这款新机不仅搭载小米史上最大容量的7560mAh金沙江电池，更在快充技术上实现重大突破——支持100W有线秒充、50W无线秒充及22.5W反向充电，同时全面兼容国际通用的100W PPS快充协议，充电体验与小米17系列完全对标。

续航系统之外，该机的性能配置同样达到行业顶尖水平。其搭载的第五代骁龙8至尊版处理器配合AI独显芯片D2，通过硬件级超分技术显著提升游戏画面稳定性与帧率表现。散热方面，6700mm²的3D冰封循环冷泵创下小米系列最大面积纪录，官方宣称可实现"小米史上最强性能释放"，即使在高负载场景下也能保持冷静输出。

屏幕技术成为另一大亮点。K90Pro Max采用与小米17Pro Max同源的6.9英寸超级像素屏，通过全RGB独立子像素排列技术，在未达到传统2K分辨率数值的情况下，实现938万子像素总量（与2K屏相当）。这种设计既保证了画面细腻度，又有效降低了功耗，解决了高分辨率屏幕的续航痛点。

影像系统实现跨越式升级。主摄搭载小米17同款光影猎人950传感器，拥有1/1.31英寸超大底，成为REDMI系列史上最强主摄。更引人注目的是其首次配备的5X潜望式长焦镜头，支持5倍光学变焦与10倍无损变焦，并集成OIS光学防抖功能，填补了REDMI在高端长焦领域的空白。

  • 红米最强标准版！REDMI K90外观跟K90 Pro Max不一样

    REDMI产品经理笋寸与米粉互动时表示，REDMI K90标准版的外观跟Pro Max版不一样，后面会单独预热。 据悉，REDMI K90标准版搭载高通骁龙8至尊版处理器，这是REDMI史上最强标准版，该机同样配备2K直屏，屏幕、性能、续航都全面拉满。 资料显示，高通骁龙8至尊版于

    ​REDMI ​K90 ​高通骁龙8至尊版

  • REDMI K90 Pro Max搭载6.9英寸超级像素屏幕

    Redmi K90 Pro+Max搭载6.9英寸超级像素屏幕，采用与小米17 Pro+Max同源的全RGB排列技术，通过子像素独立布局实现高像素密度与生产效率的双重突破。屏幕实际子像素达938万，显示效果媲美2K屏，功耗降低26%。影像系统配备“光影猎人950”传感器，具备13.5EV超高动态范围，支持潜望式长焦镜头，标志着Redmi影像能力正式跻身旗舰梯队。

    ​REDMI ​K90Pro ​Max

  • 陈奕迅喜提REDMI K90 Pro Max：担任REDMI声学大使

    10月21日，陈奕迅宣布成为Redmi声学大使，并透露Redmi K90 Pro Max将搭载2.1立体声系统，首次在手机中实现低音带。该机配备两颗超线性扬声器及超大独立低音单元，由Redmi与Bose联合调音，实现低音饱满、细节丰富、人声清晰。新品将于10月23日亮相，开启移动声学新时代。

    ​陈奕迅 ​REDMI声学大使 ​2.1立体声

  • REDMI K90 Pro Max搭载2.1立体声系统：双对称双扬设计

    Redmi将于10月23日发布旗舰机型K90 Pro+ Max，最大亮点是与Bose联合开发的2.1立体声系统，创新地将扬声器集成于后摄区域。该机采用对称式双扬声器设计，配备1620超大低音单元，形成三单元声学架构，并具备IP68防尘防水和声波清灰功能。搭载第五代骁龙8处理器，配合AI独显芯片D2和6700mm² 3D冰封散热系统。屏幕采用6.9英寸2K超视网膜屏，功耗降低18%。影像系统升级，主摄采用光影猎人950传感器，潜望式长焦支持5倍光学变焦和10倍无损变焦。内置7560mAh电池，支持100W有线秒充和50W无线快充，23分钟可充满电量。

    ​REDMI ​K90Pro ​Max

  • REDMI与Bose达成合作：REDMI K90 Pro Max要做行业第一音频

    Redmi与声学巨头Bose达成深度合作，基于Bose 60年声学技术积淀，在K90 Pro+Max机型上实现重大突破：创新集成立体声扬声器系统，通过增大发声单元体积与优化腔体结构，动态范围提升30%，瞬态响应速度提高50%，实现零失真输出。该机还搭载骁龙8 Gen3处理器、7560mAh硅碳负极电池、100W快充及专业影像系统，经2000小时专业调音达到行业领先水准，旨在重新定义移动设备音频标准，即将开启全球预售。

  • REDMI K90 Pro Max搭载小米17同款光影猎人950超大底主摄

    Redmi K90 Pro Max将于10月23日发布，作为该系列首款Pro Max机型，搭载与小米13同款的“光影猎人950”传感器，配备1/1.31英寸超大底主摄，支持13.5EV超高动态范围和DXG动态技术。卢伟冰称其为“4000元价位段最强产品”，将重新定义K系列定位，不再受价格限制和品牌技术区分，甚至不排斥与小米直接竞争，标志着Redmi正式进军高端影像赛道。

    ​REDMI ​K90Pro ​Max

  • 卢伟冰：REDMI K90 Pro Max音质超越万元旗舰 目标就是行业最强！

    Redmi K90 Pro Max将于10月23日发布，主打音频创新，首发2.1扬声器系统，包含顶部和底部对称1115单元及后置超大1620扬声器，联合Bose调音，实现低音饱满、人声清晰。专业评测称其音质超越万元旗舰，目标行业最强。配置方面搭载骁龙8至尊版芯片、AI独显D2、6700mm²散热系统，屏幕为6.9英寸超像素屏，支持全RGB排列。影像系统配备1/1.31英寸主摄、5X潜望长焦及多焦段变焦，内置7560mAh电池，支持100W有线快充和50W无线快充。陈奕迅担任声学大使并将在发布会重录《K歌之王》。

    ​REDMI ​K90 ​Pro

  • 卢伟冰晒REDMI K90 Pro Max与iPhone 17 Pro Max屏幕对比：护眼碾压

    REDMI今天宣布，K90 Pro Max搭载6.9英寸超级像素屏幕，采用全RGB排列，与小米17 Pro Max同款。 小米合伙人卢伟冰今晚还晒出了REDMI K90 Pro Max与iPhone 17 Pro Max屏幕对比，K90 Pro Max支持了1nit极暗光护眼，在1nit低亮度下无频闪、显示均匀，护眼效果碾压级领先。 此外还升级了小米青山护眼3.0，支持全亮度DC 圆偏振光2.0。 卢伟冰介绍，这次K90 Pro Max是以上不设限为思路，打造出了一款旗�

    ​REDMI ​K90 ​Pro

  • 红米REDMI K90 Pro Max定档10月23日发布

    Redmi K90 Pro+ Max将于10月23日发布，这是该系列首款Pro Max机型。新机采用横向大模组设计，右侧配有圆形结构，功能未知。影像系统大幅升级，搭载5000万像素1/1.3英寸主摄，支持OIS光学防抖，并首次配备潜望长焦镜头。品牌总经理卢伟冰表示，K系列将突破价格限制，直接与小米竞争，定位4K价位市场。分析认为，K90 Pro+ Max可能在某些方面超越小米17标准版，加剧两者市场竞争。

    ​REDMI ​K90Pro ​Max

  • 红米REDMI K90 Pro Max丹宁色亮相 采用第三代科纳皮设计

    10月17日，Redmi正式推出K90 Pro Max第二款配色"丹宁色"，其灵感源自经典牛仔裤，采用全新科技丹宁材质与双色经纬编织工艺，配合小米第三代科技纳米皮技术，提升视觉质感与实用性。后盖具备抗紫外线、抗黄变特性，官方实测耐磨性较前代提升40%。表面采用疏油纳米涂层，日常污渍易清洁。该机型搭载第五代骁龙8处理器，配备2K直屏，支持超声波指纹识别。影像系统升级，主摄采用5000万像素超大底传感器，支持OIS光学防抖，并首次引入潜望式长焦镜头，实现更远距离清晰拍摄。小米总裁卢伟冰强调，这是Redmi史上首款Pro Max机型，目标成为4000元价位段最强产品。

