红米REDMI K90 Pro Max官宣搭载7560mAh电池

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:REDMI K90Pro Max近日因全方位升级高端配置引发市场热议。这款新机不仅搭载小米史上最大容量的7560mAh金沙江电池，更在快充技术上实现重大突破——支持100W有线秒充、50W无线秒充及22.5W反向充电，同时全面兼容国际通用的100W PPS快充协议，充电体验与小米17系列完全对标。

续航系统之外，该机的性能配置同样达到行业顶尖水平。其搭载的第五代骁龙8至尊版处理器配合AI独显芯片D2，通过硬件级超分技术显著提升游戏画面稳定性与帧率表现。散热方面，6700mm²的3D冰封循环冷泵创下小米系列最大面积纪录，官方宣称可实现"小米史上最强性能释放"，即使在高负载场景下也能保持冷静输出。

屏幕技术成为另一大亮点。K90Pro Max采用与小米17Pro Max同源的6.9英寸超级像素屏，通过全RGB独立子像素排列技术，在未达到传统2K分辨率数值的情况下，实现938万子像素总量（与2K屏相当）。这种设计既保证了画面细腻度，又有效降低了功耗，解决了高分辨率屏幕的续航痛点。

影像系统实现跨越式升级。主摄搭载小米17同款光影猎人950传感器，拥有1/1.31英寸超大底，成为REDMI系列史上最强主摄。更引人注目的是其首次配备的5X潜望式长焦镜头，支持5倍光学变焦与10倍无损变焦，并集成OIS光学防抖功能，填补了REDMI在高端长焦领域的空白。

