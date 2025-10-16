卢伟冰官宣REDMI K90 Pro Max即将发布：4K档通杀

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日 消息:今晚，在热闹非凡的直播间里，小米集团总裁卢伟冰突然抛出一枚重磅“炸弹”——正式宣布REDMI新成员REDMI K90Pro Max即将登场，且新品将于本月亮相，瞬间点燃了直播间观众的热情。

卢伟冰介绍称，此次K90系列主打两个关键词，即提档和变阵，并信心满满地表示该系列本月就会与大家见面，将在4K档实现“通杀”。这一表述，让众多关注手机市场的消费者对这款新品充满了期待。

与此同时，REDMI产品经理笋寸也着重强调，REDMI K90Pro Max堪称今年4000档的最强手机，也是小米集团今年的第二款Pro Max机型。这款手机集集团之力、倾尽心血打造而成，不仅在形态上有创新，还在赛道上实现了突破。

从目前爆料的信息来看，REDMI K90Pro Max亮点十足。它配备了2K直屏，能为用户带来清晰细腻的视觉体验;搭载高通第五代骁龙8至尊版平台，性能表现强劲，无论是日常使用还是运行大型游戏都游刃有余;更值得一提的是，它还配备了潜望长焦，成为REDMI K系列的首款潜望机型，在拍照方面有望带来新的突破。博主数码闲聊站更是称REDMI K90Pro是4K档最全能的旗舰手机，堆料程度甚至“干翻大哥”。

除了上述亮点，该机还拥有子系中最大的电池，搭配百瓦闪充技术，让用户无需担心电量问题;配备超大底主摄以及潜望长焦，拍照能力值得期待;在音频方面也会玩出新花样，带来不一样的听觉体验;此外，还有“违背祖制”的升级，虽然目前具体内容尚未揭晓，但已经足够引发消费者的好奇心。

（举报）