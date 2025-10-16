AI日报：谷歌发布Veo 3.1；通义千问推Qwen Chat Memory功能；Sora2免费用户可生成15秒视频

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、谷歌发布Veo 3.1视频生成模型：新增音频功能和精细化编辑能力

谷歌推出的Veo 3.1视频生成模型在音频输出、编辑控制粒度和图像转视频质量等方面进行了升级，提升了视频的真实性和用户的指令遵循能力。同时，新增的对象添加与移除功能以及音频生成能力进一步增强了视频编辑的灵活性和沉浸感。

【AiBase提要:】 🎥 Veo 3.1新增音频生成能力，提升视频内容的沉浸感和完整性。 🖌️ 支持对象添加与移除功能，增强视频编辑的灵活性和精确性。 🌐 集成到多个平台，如Flow、Gemini及Vertex AI，扩大用户使用范围。

2、通义千问宣布正式推出 Qwen Chat Memory 功能

通义千问推出了 Qwen Chat Memory 功能，使用户在多轮对话中能够获得更自然、个性化的体验。该功能可以记住用户的偏好和习惯，从而提升交流的连续性和效率。

【AiBase提要:】 🌟 Qwen Chat Memory 功能让通义千问具备了‘长记忆’能力，能主动保留重要信息。 💡 该功能可记住用户的偏好、习惯及过往内容，提供更具连续性的响应。 🚀 这标志着通义千问在多轮对话智能化方向迈出了关键一步，成为更贴近用户需求的智能助手。

3、Sora2史诗更新!免费用户可生成15秒视频，Pro 用户升级至25秒

Sora2发布史诗级功能更新，为创作者提供更大的创作自由度和控制力。免费用户现在可以生成最长15秒的视频，而Pro用户则可以在网页端生成最长25秒的视频，并获得‘故事板’功能以精确控制每个镜头和视觉效果。

【AiBase提要:】 🎥 免费用户可生成最长15秒视频，提升创作灵活性。 🎬 Pro用户新增‘故事板’功能，实现精准控制镜头与叙事节奏。 💡 此次更新标志着Sora向可控创作进化，成为专业创作工具。

4、百度文心助手全面升级，AI 创作能力爆发，8 种新模态来袭！

百度文心助手的全面升级显著增强了其AIGC多模态创作与智能任务解决能力，为用户提供了更丰富的创作工具和体验。

【AiBase提要:】 🧠 文心助手升级后支持生成8种类型的内容，包括AI图片、视频、音乐和播客等。 🎥 新推出的开放式实时互动数字人智能体具备高真实感和低延迟的情感交互能力。 🔄 “蒸汽机”模型突破传统AI视频10秒时长限制，实现“无限时长”生成。

5、谷歌 AI 视频生成工具 Flow 升级：编辑更灵活，音频功能强大

谷歌近期对其 AI 视频生成工具 Flow 进行了重大升级，使得用户能够创造出更加真实且难以辨识的 AI 生成视频。此次更新增加了对视频阴影和光线的编辑功能，提升了视频制作的灵活性与真实感。同时，音频功能也得到了增强，用户可以通过三张参考图像生成带有音频的视频，并支持从视频中移除任何物体的功能。

【AiBase提要:】 🌟 Flow 工具新增阴影和光线编辑功能，提升视频真实感。 🎵 用户可通过三张参考图像生成带音频的视频，音频功能更强大。 🛠️ 即将推出的移除物体功能，能够让视频看起来没有这些物体的存在。

6、性价比之王！Anthropic 推出 Claude Haiku 4.5，编程能力媲美 Sonnet 4 仅需三分之一的价格！

Anthropic 推出的 Claude Haiku 4.5在性能和成本之间取得了平衡，适合实时应用和编程任务，展现出强大的市场竞争力。

【AiBase提要:】 🧠 Claude Haiku 4.5通过蒸馏技术实现小型化，同时保持与大型模型相近的性能。 💡 在编码任务中，Haiku 4.5表现优异，成本仅为Sonnet 4的三分之一。 🚀 多模型协同工作流提升了复杂任务的处理效率和性价比。

7、北京查处首例AI虚假广告案：AI 冒充知名主持人卖鱼油

北京市市场监管局通报了一起利用AI技术发布虚假广告的案件，这是北京首次查处此类行为。该企业通过AI剪辑央视主持人的视频并添加自创内容，推广名为“深海多烯鱼油”的普通食品，声称其能解决多种健康问题，违反了《广告法》的相关规定。监管部门提醒消费者注意类似违法行为，并鼓励举报以维护市场秩序。

【AiBase提要:】 🤖 北京市首次查处利用AI技术冒充主持人进行虚假宣传的案件。 💊 广告声称普通食品具有医疗效果，违反《广告法》规定。 📞 消费者可拨打12315或12345举报虚假广告行为。

8、Qoder CLI 登场!阿里打造最快 AI 编程助手，响应仅200毫秒

Qoder CLI 是阿里巴巴推出的一款创新 AI 编程工具，专为命令行环境设计，旨在提升开发效率和编程体验。其响应速度快、内存占用低，并支持多种高级功能，如自主编程和代码审查，显著提升了代码质量和开发效率。

【AiBase提要:】 🧠 Qoder CLI 是阿里巴巴推出的 AI 编程工具，专为命令行环境设计，提升开发效率。 ⚡ 响应时间仅 200 毫秒，内存占用低 70%，性能优化显著。 🔄 支持 Quest 模式与 CodeReview 能力，实现代码审查耗时减少 50%、质量提升一倍。

