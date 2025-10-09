AI日报：Veo 3.1可生成1分钟视频；蚂蚁发布万亿参数语言模型 Ling-1T；Lovart可免费玩Sora2

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、生成式视频再进化！Veo 3.1 将带来角色一致性与多场景故事生成功能

Veo 3.1版本为内容创作者和视频制作者带来了多项重要改进，包括视频时长增加、角色一致性增强、输出质量提升以及新增的‘多镜头多提示’功能。这些更新显著提升了创作效率和影像的专业感。

【AiBase提要:】 🎥 视频最长时长提升至1分钟，满足更长叙事需求。 👥 角色一致性增强，使人物在多段画面中更连贯。 🎬 多镜头多提示功能，一键生成多场景故事脚本。

2、蚂蚁发布万亿参数语言模型 Ling-1T，推理速度与能力引领行业新标杆

蚂蚁集团推出的Ling-1T语言模型在推理速度和能力上表现出色，成为国产开源模型的重要突破。

【AiBase提要:】 🧠 Ling-1T 采用“中训练+后训练”方法，提升推理能力。 🧮 在数学和逻辑推理任务中表现卓越，解决复杂问题。 💻 支持代码生成和旅行路线规划，应用广泛。 详情链接:https://huggingface.co/inclusionAI/Ling-1T

3、xAI 推出视频生成模型 Imagine v0.9，迈入“电影级一键生成”时代

xAI推出的Imagine v0.9视频生成模型在画质、动作自然度与音频生成方面实现了重大突破，标志着AI视频创作进入全新阶段。

【AiBase提要:】 🎥 视觉质量提升，画面分辨率更高、细节更丰富，接近专业电影级水平。 🔄 动作生成更加流畅自然，动作衔接无明显断层。 🎵 音频能力增强，可同步生成背景音乐、对白及歌唱内容。

4、软银以53.75亿美元收购 ABB 集团机器人业务，布局物理人工智能

软银集团宣布将以53.75亿美元收购ABB集团的机器人业务，预计交易将在2026年完成。此次收购旨在推动物理人工智能的发展，并加强软银在机器人领域的投资布局。

【AiBase提要:】 💰 软银以53.75亿美元收购ABB机器人业务，预计2026年完成。 🤖 ABB机器人部门拥有7000名员工，2024年收入为23亿美元。 🚀 软银将机器人作为四大重点投资领域之一，目标是推动物理人工智能的发展。

5、Vercel v0工具推出图像编辑新功能:设计模式下轻松重生与提示优化

Vercel旗下AI驱动的UI生成平台v0推出了新的图像编辑功能，用户现在可以在设计模式中直接编辑图像元素，简化了设计师和开发者的迭代流程。

【AiBase提要:】 ✅ 设计模式支持图像交互编辑，提升工作效率。 🔄 提供‘重生’和‘提示编辑’功能，实现快速图像调整。 🖼️ 图像编辑无需切换外部工具，提高创作流畅性。

6、OpenAI Sora2震撼发布:首日安装量与ChatGPT 上线时一样多

OpenAI推出的Sora2视频模型在应用发布后迅速获得关注，其安装量飙升至美国App Store第三位，并在短时间内超越了其他主流AI应用。然而，这项技术也带来了伦理问题，如深度伪造视频的滥用。

【AiBase提要:】 🎥 Sora2模型的发布使Sora应用在App Store中迅速崛起，成为排名第三的应用。 ⚠️ 该技术引发了伦理争议，包括使用AI生成已故名人的深度伪造视频。 📈 Sora的下载量在上线首日就达到与ChatGPT相似的水平，显示出其巨大的市场潜力。

7、Sora2免费狂欢！Lovart一键解锁无水印AI视频，5天5+1次Pro生成，Pro会员无限刷屏

文章介绍了Lovart平台集成OpenAI最新Sora2模型，并推出限时免费活动，让全球用户可以体验无水印的Sora2普通和Pro级生成功能。同时，文章还提到Pro或Ultimate会员可享受无限使用Sora2的特权，以及Sora2在视频生成方面的技术亮点。

【AiBase提要:】 🔥 Lovart平台集成Sora2模型，提供无水印视频生成服务。 💡 Pro会员可享受无限次Sora2生成，支持多种风格创作。 🚀 Sora2具备高分辨率和长时视频生成能力，提升内容创作效率。

8、ChatGPT 迎来重磅升级！应用生态正式上线，开启智能对话新纪元

OpenAI 在 OpenAI DevDay2025 大会上宣布 ChatGPT 将引入全新的 '应用（Apps）' 体系，使用户能够在聊天中直接使用第三方服务。这一更新标志着 ChatGPT 正从单一的对话工具演变为一个功能丰富的应用平台，为用户和开发者带来新的机遇。

【AiBase提要:】 🚀 ChatGPT 引入全新 '应用（Apps）' 体系，实现与第三方服务无缝集成。 🌐 用户可在聊天中直接调用 Spotify、Expedia 等服务，无需切换界面。 🛠️ OpenAI 发布 Apps SDK，允许开发者基于 Model Context Protocol 构建 ChatGPT 应用。

