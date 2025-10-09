首页 > 原创 > 关键词  > iQOO15最新资讯  > 正文

iQOO 15搭载自研电竞芯片Q3 能效提升40%

2025-10-09

站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:今日，“iQOO手机产品经理戈蓝V”对即将发布的iQOO15展开进一步预热，着重介绍了其搭载的自研电竞芯片Q3，这款芯片成本颇高，近乎是前代Q2的数倍，不过在功能表现上堪称物超所值。

戈蓝V指出，Q3芯片是实实在在的独显芯片。在行业内，多数产品采用SOC方案，依赖调用手机GPU来实现性能优化，而iQOO15搭载的Q3则独树一帜。

支持全场景光追！iQOO 15 搭载自研电竞芯片Q3 成本是Q2 数倍

该芯片具备强大的全自研全场景光线追踪能力，在能效方面实现了大幅提升，成功突破SOC GPU的性能上限，为手机游戏的画质与功耗带来跨时代的双重突破。戈蓝V透露，以往移动端光追单帧功耗动辄上百毫安，而iQOO自研的电竞芯片Q3将其大幅降低至3毫安/帧，这意味着手游玩家也能享受到如同PC游戏光追般灵动的光影效果和流畅丝滑的体验。

在技术规格上，Q3芯片采用台积电超低功耗制程工艺，性能提升幅度达60%，能效提升40%，缓存提升50%，AI能力更是提升了400%，如此显著的性能提升为手机游戏体验奠定了坚实基础。

得益于自研电竞芯片Q3的强大助力，iQOO15实现了行业独家的2K144帧超分超帧并发功能，让玩家在享受高分辨率画面的同时，还能体验到丝滑流畅的高帧率游戏，为手游玩家带来前所未有的视觉盛宴和操作体验，有望在手游市场掀起新的热潮。

  • iQOO 15首发自研电竞芯片Q3：开启手机显卡时代

    iQOO 15于9月23日发布，搭载自研电竞芯片Q3，支持全场景光线追踪、超清分辨率与超级帧率，开启手机“显卡时代”。该芯片是行业唯一同时支持超分、超帧和光追的独立显示芯片。iQOO 15首发QNSS超级渲染引擎，实现《大型开放世界手游》原生全场景光追，带来行业领先的2K原画超分及2K+144FPS超分超帧并发，堪称性能碾压机。官方实测显示，运行大型开放世界手游原生60帧+极高画质模式，平均帧率60.2帧，功耗3.9W。此外，iQOO 15全球首发2K三星珠峰屏，采用三星最新M14发光材料，通过创新光刻工艺去除传统偏光层，提升透光效率并延长屏幕寿命。

    ​iQOO ​15 ​电竞芯片Q3

  • iQOO 15官宣：10月20日发布

    iQOO 15将于10月20日在深圳发布，跳过14代直接升级。配备6.85英寸2K三星珠峰屏，首发2K+LEAD OLED技术，提升透光效率并降低功耗。搭载高通第五代骁龙8至尊版平台与自研芯片Q3，性能强劲。后置5000万大底三摄，支持100W有线充电与无线充电，电池达7000mAh级别。设计延续圆角矩形摄像头模组，采用红白灰配色，握持手感出色。

    ​iQOO15发布 ​iQOO15设计 ​iQOO15屏幕

  • 鲁大师2025年PC Q3季报：将阉割进行到底

    2025年第三季度PC市场整体平稳：Intel Ultra系列在中端普及，酷睿Ultra 9285HX移动处理器性能逼近桌面版；NVIDIA推出中国特供版RTX 5090D V2，显存与位宽缩减，游戏性能降5-10%；AMD发布RX 9070 GRE，显存扩至16GB。DDR5全面取代DDR4，因停产刺激涨价，32GB成主流。固态硬盘竞争激烈，致态TiPro9000跌出榜首。笔记本性能榜由机械革命旷世16 Ultra领跑。市场缺乏升级亮点，或待双11促销刺激需求。

    ​Intel ​Ultra系列 ​NVIDIA

  • 鲁大师2025年手机Q3季报：骁龙天玑新机蓄势待发，OPPO再夺流畅双冠

    鲁大师Q3季度手机报告显示，骁龙8至尊版与天玑9500新旗舰芯片点燃市场热度。性能榜TOP10全被搭载骁龙8至尊版的机型占据，红魔10S+ Pro以超190万分蝉联冠军；系统流畅榜中ColorOS实现五连冠，OriginOS紧随其后；AI榜由vivo X200 Ultra登顶，折叠屏荣耀Magic V5成黑马；单机流畅榜OPPO Find X8 Ultra刷新纪录；芯片榜骁龙持续领跑，与天玑形成三足鼎立。各榜单分数趋于稳定，终极对决待年终揭晓。

    ​第五代骁龙8至尊版 ​天玑9500 ​Q3季度机圈

  • iQOO 15全球首发三星M14 2K珠峰屏：史上最好的2K屏

    iQOO于9月23日举行iQOO 15电竞性能技术沟通会，公布新机屏幕细节。该机全球首发2K三星珠峰屏，采用最新发光材料M14，并首发2K+LEAD OLED显示技术，通过创新光刻工艺去除偏光层，提升透光效率。相比上代，发光效率提升40%，功耗降低44%，使用寿命延长50%，拖影减少60%。屏幕手动峰值亮度达1000尼特，全屏峰值2600尼特，局部峰值6000尼特。对比iPhone 16 Pro Max的1.5K屏，iQOO 15的2K屏功耗更低，色彩覆盖达P3色域的1.18倍，显示效果更通透。

    ​iQOO ​15 ​2K三星珠峰屏

  • 特斯拉2025年Q3交付497099辆 远超预期

    特斯拉2025年第三季度交付497,099辆车，远超市场预估的439,612辆。Model 3/Y仍是主力，交付481,166辆，占比96.8%。分析指出，超预期表现得益于多重因素：美国电动车税收优惠9月底到期刺激短期订单，中国市场回暖及新款Model Y热销推动需求，同时生产流程优化提升效率。但人士警告，第四季度销量或面临压力，因税收优惠终止可能削弱购买动力。

    ​特斯拉 ​交付数据 ​Model

  • 苹果全新MacBook Pro本月亮相：全球首发M5芯片

    苹果M4版MacBook Pro定制机型发货推迟至10月23-28日，预示10月将推M5版。据悉，14/16英寸M5 MacBook Pro本月发布，搭载M5芯片；M5 Pro/Max版则延至2026年初。M5芯片基于台积电3nm工艺，单核成绩突破4000分，多核超1.5万分，成M系列最强标准版。除MacBook Pro外，M5还将用于iPad Pro和Vision Pro，苹果或同步更新Apple TV与HomePod mini。新品将通过新闻稿形式发布，不举办发布会。

    ​M5MacBook ​Pro ​苹果发布会

  • OPPO Reno15系列首次新增Pro Max机型：搭载三星HP5全新2亿像素主摄

    今年小米17系列新增了Pro Max机型，引发了不小的关注，但它还不是唯一。 据SmartPrix报道，OPPO Reno15系列也将首次新增Pro Max机型，在影像能力上进一步加强。 根据爆料，OPPO Reno15 Pro Max将搭载强大的三摄组合，分别是2亿像素主摄、5000万像素长焦，以及一颗超广角镜头，前摄同样也是5000万像素。

    ​小米17系列 ​OPPO ​Reno15系列

  • 碾压级GPU性能，3倍光追提升，天玑9500打造手机游戏最强心脏

    2025年9月22日，联发科发布天玑9500旗舰5G芯片，其GPU性能与能效双领先，被媒体称为“最强GPU”。天玑9500搭载G1-Ultra核心，采用全新GPU+Dynamic Cache架构，在3DMark测试中峰值达3402分，功耗仅12.3W，全程超越A19Pro。光追性能提升3倍，支持主机级虚幻引擎5.5 Nanite技术，实现千万级模型渲染，并首发Megalights技术，流畅运行《暗区突围》光追120FPS。实测显示其图形表现达到移动处理器顶尖水平，重构移动端图形性能天花板。

    ​天玑9500 ​GPU性能 ​移动光追技术

  • 雷军：我们芯片团队确实比较牛！3nm芯片玄戒O1一次回片成功

    雷军刚刚讲述了玄戒O1的项目的开发过程，他强调当初坚持要做最先进工艺。 但3nm芯片的成本非常高，仅投片费的大概需要2000万美元。 在历经多年研发之后，玄戒O1的样品在去年5月22号回来，大家集体到机场迎接。 雷军还调侃道，这么这么珍贵的芯片就装在一个普普通通的纸袋里，是不是有一点低调奢华?

    ​雷军 ​玄戒O1 ​3nm芯片

