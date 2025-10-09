iQOO 15搭载自研电竞芯片Q3 能效提升40%

站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:今日，“iQOO手机产品经理戈蓝V”对即将发布的iQOO15展开进一步预热，着重介绍了其搭载的自研电竞芯片Q3，这款芯片成本颇高，近乎是前代Q2的数倍，不过在功能表现上堪称物超所值。

戈蓝V指出，Q3芯片是实实在在的独显芯片。在行业内，多数产品采用SOC方案，依赖调用手机GPU来实现性能优化，而iQOO15搭载的Q3则独树一帜。

该芯片具备强大的全自研全场景光线追踪能力，在能效方面实现了大幅提升，成功突破SOC GPU的性能上限，为手机游戏的画质与功耗带来跨时代的双重突破。戈蓝V透露，以往移动端光追单帧功耗动辄上百毫安，而iQOO自研的电竞芯片Q3将其大幅降低至3毫安/帧，这意味着手游玩家也能享受到如同PC游戏光追般灵动的光影效果和流畅丝滑的体验。

在技术规格上，Q3芯片采用台积电超低功耗制程工艺，性能提升幅度达60%，能效提升40%，缓存提升50%，AI能力更是提升了400%，如此显著的性能提升为手机游戏体验奠定了坚实基础。

得益于自研电竞芯片Q3的强大助力，iQOO15实现了行业独家的2K144帧超分超帧并发功能，让玩家在享受高分辨率画面的同时，还能体验到丝滑流畅的高帧率游戏，为手游玩家带来前所未有的视觉盛宴和操作体验，有望在手游市场掀起新的热潮。

（举报）