小米回应“小米汽车突然自己开走”：排除车辆质量问题

2025-10-04 09:34 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月4日 消息:近日，针对网络上流传的小米汽车SU7“突然自己开走”的相关视频，小米公司发言人正式发布通报，详细说明了事件调查结果，明确指出该事件并非由车辆质量问题引发。

小米公司对此事高度重视，在事件曝光后第一时间成立了专项工作组，展开全面调查，并与涉事用户紧密协作进行核实。调查过程中，在征得用户同意后，工作组获取了车辆后台数据以及拥有车控权限的两部手机端操作日志，这两部手机分别为女车主的iPhone16Pro（设备型号标识符iPhone17，1）和男车主的iPhone15Pro Max(设备型号标识符iPhone16，2)。

经过对用户授权的手机APP操作日志、车辆数据等信息的详细比对与核实，小米公司得出统一结论:车辆后台数据与iPhone15Pro Max的操作日志、响应时间以及车辆泊出指令均能精准匹配。事件起因是，在用户描述的时间段内，车辆接收到了来自iPhone15Pro Max发出的泊车辅助指令，从而激活了泊车辅助功能（该功能激活条件为车辆需在手机蓝牙连接近距离之内），并启动了泊出车位操作。

针对用户反馈中提及的与线上客服沟通时，客服称是一台iPhone16发出泊车辅助指令的情况，小米公司也进行了详细说明。经核实，是线上客服在与用户沟通过程中，将设备型号标识符（iPhone16，2）与对应设备型号(iPhone15Pro Max)混淆，导致用户产生了错误理解，进而引发了一系列误会。小米公司对此表示诚挚歉意，并承诺将在后续服务过程中不断优化与改进。

小米公司强调，始终将用户的安全与使用体验放在首位，并感谢广大用户和公众对此事的关注与支持。

  • 相关推荐
  • 雷军：小米YU7是小米汽车最后的底牌

    今晚2025雷军年度演讲上，雷军分享了造车的经历。 雷军直言，在最初的规划中，如果小米SU7作为纯电轿车不成功，小米YU7一直都是小米汽车业务最后的底牌。 雷军说：可能很多人不了解YU7项目刚开始的时候就背负了巨大的压力，那是22年夏天，SU7正在开发的最关键时候。 除了特斯拉以外，还没有过任何一辆纯电轿车能卖得动的，所以在那个时间点，几乎所有人都不看好。

    ​雷军 ​小米SU7 ​小米YU7

  • 雷军演讲主题《改变》官宣：聊玄戒芯片和小米汽车背后的故事

    小米集团卢伟冰透露，雷军将于9月25日晚7点举行第六次个人年度演讲，主题为《改变》。演讲将重点探讨小米自研芯片的研发历程及小米汽车背后的故事，引发业界与粉丝广泛关注。回顾去年，雷军曾以“勇气”为主题，聚焦小米造车决策的艰难历程与科技发布。此次演讲备受期待，将成为行业焦点。

    ​雷军年度演讲 ​小米玄戒芯片 ​小米汽车

  • 跑这么快干嘛 雷军回应小米汽车性能过剩：只有这才能把车做好

    小米汽车CEO雷军在秋季发布会后回应外界对车辆性能“过剩”的质疑，强调极限测试是造车基本功，全球车企百年均如此，而中国车企近年才开始重视。他指出小米是国内首家以纽北赛道为主场的车企，专注驾控与底盘等基础能力建设，并推动行业回归机械素质关注。此外，小米带来两大新价值：一是构建“人车家全生态”打破场景壁垒，二是极致追求设计，计划三年内扩展至100种车漆颜色，突破成本与生产限制，体现对颜值的重视。

    ​小米汽车 ​雷军 ​纽北赛道

  • 小米汽车：苹果授权Apple Music安卓版将陆续推送

    小米汽车高度重视苹果生态支持，调研发现SU7车主中超半数为苹果用户。针对苹果用户用车痛点，小米与苹果深度合作，通过系统级整合实现账号永久同步和无缝音乐续播，并特别适配授权版Apple Music安卓应用，提供无损音质体验。目前相关更新已通过OTA向全系车型推送，显著提升苹果用户的用车便捷性和音乐品质。

    ​小米汽车 ​苹果生态 ​CarPlay体验

  • 小米汽车定制服务发布：每月限量 40 台 选配金额需超10万元

    在定制流程方面，用户需先下载并打开小米汽车APP，点击「定制服务」入口。选配时，必须包含定制配置，且选配金额需超过100，000元。每晚22:00开始，用户可支付80，000元定金，并享有90天的犹豫期。之后，用户将受邀前往小米定制服务中心，确认配置并完成线下锁单，随后等待车辆排产。 小米定制服务在个性化选项上可谓丰富多样。率先推出的5款定制车漆，分别为紫水晶�

    ​小米汽车 ​雷军 ​定制服务

  • 小米SU7 Ultra原型车1:43合金车模发布：售价149元

    小米汽车于9月23日推出SU7 Ultra原型车1:43比例合金车模，售价149元，9月25日18:00线上开售。车模严格还原原型车设计，包括U型风刀、大尺寸前铲、水滴形大灯及碳纤维后视镜等细节，提供闪电黄和太空银两款配色，分别致敬纽北赛道传奇赛车与首台测试车。材质采用锌合金搭配复合塑料，兼顾强度与轻量化，尺寸122×50×33mm，适合陈列或车载装饰。行业观察认为，小米将高端赛车模型价格下探至百元级，可能引发收藏领域新一轮关注。

    ​小米汽车 ​SU7Ultra ​车模

  • 小米汽车OTA秋季大版本已全量推送：全车五屏联动 沉浸式无麦K歌

    9月26日，小米汽车宣布澎湖智能座舱秋季大版已全量推送，新增多项功能。亮点包括：五屏联动支持沉浸式无麦K歌，配合天幕屏显示歌词；车载影像可调用摄像头拍照录像，语音控制拍摄合影；超级任务一键完成多动作操作，如工作日小憩模式自动调节座椅、灯光、空调等。新功能提升娱乐与实用性，优化用户体验。

    ​小米汽车 ​澎湃智能座舱 ​五屏联动

  • 小米召回116887辆SU7电动汽车：将OTA升级消除安全隐患

    小米汽车因部分SU7标准版电动车型在L2高速领航辅助驾驶功能开启时，存在极端场景下识别、预警或处置能力不足的安全隐患，决定自9月19日起召回2024年2月6日至2025年8月30日期间生产的116,887辆相关车辆。公司将通过OTA远程免费升级软件消除隐患，无需车主到店，体现对消费者安全的高度重视。

    ​小米汽车召回 ​SU7标准版 ​电动汽车召回

  • 小米SU7出租车司机被同行举报：太卷了 不少人提前预约

    全国首辆小米SU7+出租车在青海德令哈完成喷漆后正式投入运营，为当地出租车市场带来新意。司机王师傅因个人喜爱该车型并希望提升游客体验而选择此车。运营首日即遭同行举报并被踢出司机群，但王师傅强调车辆手续合法合规。该车投入后生意红火，预约量增加，但也引发同行非议，被指“太卷”。王师傅坦然面对，更看重为乘客提供优质服务。

    ​小米SU7 ​出租车 ​青海德令哈

  • 雷军回应小米召回11.7万辆SU7：将为用户带来更多期待功能

    针对小米汽车召回一事，官方正式作出回应。此次召回主要涉及小米SU7标准版，旨在通过汽车远程升级（OTA）技术，为召回范围内的车辆免费升级软件，以进一步提升其辅助驾驶功能的可靠性。 据小米汽车官方介绍，若车辆在本次召回范围内，车主只需将车机版本升级至Xiaomi HyperOS1.10.0，即可完成OTA召回升级。此次升级涵盖了多项关键改进，包括优化辅助驾驶速度控制策略，�

    ​小米汽车 ​召回 ​OTA升级

