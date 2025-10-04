小米回应“小米汽车突然自己开走”：排除车辆质量问题

站长之家(ChinaZ.com) 10月4日 消息:近日，针对网络上流传的小米汽车SU7“突然自己开走”的相关视频，小米公司发言人正式发布通报，详细说明了事件调查结果，明确指出该事件并非由车辆质量问题引发。

小米公司对此事高度重视，在事件曝光后第一时间成立了专项工作组，展开全面调查，并与涉事用户紧密协作进行核实。调查过程中，在征得用户同意后，工作组获取了车辆后台数据以及拥有车控权限的两部手机端操作日志，这两部手机分别为女车主的iPhone16Pro（设备型号标识符iPhone17，1）和男车主的iPhone15Pro Max(设备型号标识符iPhone16，2)。

经过对用户授权的手机APP操作日志、车辆数据等信息的详细比对与核实，小米公司得出统一结论:车辆后台数据与iPhone15Pro Max的操作日志、响应时间以及车辆泊出指令均能精准匹配。事件起因是，在用户描述的时间段内，车辆接收到了来自iPhone15Pro Max发出的泊车辅助指令，从而激活了泊车辅助功能（该功能激活条件为车辆需在手机蓝牙连接近距离之内），并启动了泊出车位操作。

针对用户反馈中提及的与线上客服沟通时，客服称是一台iPhone16发出泊车辅助指令的情况，小米公司也进行了详细说明。经核实，是线上客服在与用户沟通过程中，将设备型号标识符（iPhone16，2）与对应设备型号(iPhone15Pro Max)混淆，导致用户产生了错误理解，进而引发了一系列误会。小米公司对此表示诚挚歉意，并承诺将在后续服务过程中不断优化与改进。

小米公司强调，始终将用户的安全与使用体验放在首位，并感谢广大用户和公众对此事的关注与支持。

