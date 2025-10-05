腾讯混元图像3.0登顶LMArena榜一

站长之家（ChinaZ.com）10月5日 消息:据AI文生图领域最具权威性的榜单LMArena最新公布，腾讯推出的混元图像3.0模型，在发布仅一周后便在全球26个顶尖大模型中脱颖而出，一举击败Nano、Banana等强劲对手，成功登顶榜首，成为AI生图领域的新王者。

这一榜单的排名机制颇为独特，它依托于全球用户的两两对比投票，真实反映了用户的体验与偏好，因此，腾讯混元图像3.0的登顶，无疑是对其技术实力与用户体验的高度认可。值得一提的是，在一众顶级闭源模型中，腾讯混元图像3.0还以其开源特性，成为了目前效果最佳的开源生图模型。

腾讯方面透露，混元图像3.0之所以能够力压群雄，主要得益于其三大核心优势。其一，“会思考”，该模型并非简单地进行图像绘制，而是能够运用世界知识进行推理，将原理逻辑巧妙地融入画面之中，赋予图像更深层次的内涵。其二，“画精准”，无论是中英文长文本的渲染，还是海报标语、细节注解等文字元素，混元图像3.0都能实现精准落地，确保图像的清晰度和可读性。其三，“有审美”，该模型能够深入理解复杂指令，生成的图像既具有真实质感，又能精准把握审美点，无需用户反复调整即可达到理想效果。

事实上，腾讯混元图像系列早已在AI生图领域崭露头角。早在今年9月初，混元图像2.1发布并开源时，便已凭借其卓越表现成为当时效果最佳的开源生图模型。而今，腾讯混元已构建起覆盖语言、图像、视频、3D模型等多尺寸、多模态的开源矩阵，社区图像、视频衍生模型数量超过3000个，形成了强大的技术生态。

尤为引人注目的是，混元3D系列模型在社区中广受欢迎，下载量已超过260万次，成为全球最受欢迎的3D开源模型，并曾一举夺得全球3D生成榜单的冠军宝座。展望未来，腾讯混元还将持续推出图生图、图像编辑、多轮交互等创新版本，进一步拓展其在AI生图领域的应用边界。

（举报）