真我官宣与理光达成影像战略合作：真我GT8 Pro首发搭载

站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:真我手机正式宣布与知名影像品牌理光达成战略合作。这一消息由真我realme副总裁、全球营销总裁、中国区总裁徐起亲自发文公布，标志着双方在影像领域的深度合作迈出了实质性步伐。

据徐起介绍，此次合作是双方团队经过四年深度共创的成果。自2021年起，真我团队便与理光GR团队在重庆街拍项目中展开紧密合作，此后双方组织了数十轮讨论共创会，并多次互访工厂，深入交流技术细节。真我甚至派驻工程师团队常驻理光，与对方的光学、色彩工程师并肩工作，共同追求那最纯粹、最正宗的理光GR影像风格。

徐起特别强调，在真我GT8Pro的研发过程中，双方从传感器调校到光影算法，从街拍逻辑到色彩科学，全方位地将理光GR的街拍基因和对光影的执着融入其中，使手机能够精准捕捉并呈现理光GR相机的光影语言。

据爆料，真我GT8Pro在影像系统上实现了重大突破，首次将理光标志性的负片色彩引入智能手机领域，并配备了经典的负片色彩滤镜与人文摄影风格。这一创新举措，不仅丰富了手机的影像表现力，更成为真我GT8Pro影像差异化的核心卖点之一。此外，真我GT8Pro还可能新增“理光黑白”“森系滤镜”等专属摄影风格，为用户带来更多元化的拍摄体验。

在硬件配置上，真我GT8Pro同样表现出色。该机将配备5000万像素主摄、2亿像素三星潜望长焦以及5000万像素超广角镜头，为用户提供全方位的拍摄能力。同时，真我GT8Pro还采用2K直屏，搭载高通第五代骁龙8至尊版平台，电池容量超过7000mAh，确保手机在性能和续航方面都能满足用户的高需求。据悉，这款备受期待的新机将于10月正式亮相。

（举报）