新款智界R7/S7上市44天大定破38000台

站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:近日，智界汽车官方正式对外公布，旗下新款R7与S7车型自上市以来市场表现强劲，仅44天时间，大定订单便已突破38000台，这一亮眼成绩迅速成为汽车行业焦点。

此前，在智界及问界秋季新品发布会上，这两款新车正式亮相。其中，智界R7的售价区间设定在24.98-30.98万元，智界S7的售价区间则为22.98-28.98万元，合理的价格定位为市场热销奠定了基础。

外观方面，两款新车带来了直观的升级变化。最显著的是采用了图形Logo，S7延续了现款设计风格，而R7针对前灯组下装饰件进行了优化升级，取消了现款大灯下方的纹路造型，使整体外观更加协调流畅。同时，两款性能车均推出全新的极光绿外观颜色，其灵感源自神秘的极光之色，历经60小时精心研磨纳米级颗粒色浆，并融入三重珠光，经过超100道工序、96组机器人精密配合，采用5C2B十层喷涂工艺，漆膜厚度比行业平均水平高出50um，在不同光线条件下呈现出独特的光影效果。

内饰部分，同样进行了同步升级。采用紫色与杏色搭配，营造出温馨且富有质感的驾乘环境。行业首发的车规级“凝光贝母”工艺内饰以及“洛可可美学”元素的融入，为车内空间增添了艺术气息。此外，车辆配备主副驾零重力座椅，让驾乘人员享受极致舒适体验，并且全系标配21扬声器音响系统以及冷暖箱，满足用户多样化的需求。

在辅助驾驶领域，两款新车全系标配华为192线激光雷达、4D毫米波雷达以及后向高精度固态激光雷达，搭载HUAWEI ADS4.0系统，实现了全天候、全场景、全覆盖的智能驾驶辅助功能，为用户出行提供更加安全、便捷的保障。

动力系统上，新款R7提供了丰富的选择。增程版全系配备1.5T高热效率发动机，Max和Max 版本为后驱，拥有309马力，320牛米的扭矩，零百加速仅需7.4秒;Ultra版本为四驱，动力更为强劲，达到520马力，550牛米的扭矩，零百加速仅4.9秒。电池方面，分为37度（磷酸铁锂）和53度(三元锂)两种，CLTC续航里程分别为251公里、360公里和331公里。R7纯电版同样分为Max、Max 和Ultra三个版本，前两者为292马力后驱，零百加速5.9秒，Ultra版为496马力四驱，零百加速仅3.9秒。全系基于800V高压架构打造，搭载三元锂电池，Max对应82度，后两者均为100度，CLTC续航里程分别为667公里、802公里和736公里，且支持超快充技术。

新款S7仅提供纯电动力，Max和Max 版本为292马力后驱，Ultra版本为496马力四驱。电池与R7纯电版保持一致，由于轿车风阻更低，续航里程更长，分别为705公里、855公里和785公里。

