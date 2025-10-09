三星W26折叠屏手机官宣10月11日发布

站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:今日，三星正式对外宣布，将于10月11日16:00召开心系天下三星新品发布会，届时将重磅推出全新的三星W26系列折叠屏手机，这款备受瞩目的万元黑金旗舰机型即将揭开神秘面纱。

在外观设计上，该机将在金属边框中融入精致的雕刻元素，营造出尊奢的质感，彰显出与众不同的高端品味。在ID设计方面，三星W26预计会延续Z Fold7的整体方案，同时引入系列一贯的黑金配色，这种配色不仅优雅大气，更充满了商务气息。手机背部还将配备“心系天下”的专属徽标，进一步凸显其独特的身份。

配置上，三星W26与Z Fold7保持高度一致。其中，超薄机身成为这一代的最大亮点。该机展开后厚度仅为3.9mm，折叠后也仅有8.9mm。

屏幕方面，三星W26采用了8.2英寸的内屏和6.5英寸的外屏，内屏更是运用了屏下摄像头技术，实现了无开孔的完美视觉效果。核心性能上，该机搭载了4.47GHz高频版的高通骁龙8至尊版芯片，为用户带来强劲的性能体验。

值得一提的是，三星W26在今年7月就已经顺利获得了国内的3C认证。它搭配了EP - TA800电源适配器，最高支持25W充电，并且还支持卫星通信功能，进一步提升了手机的实用性和安全性。

