首页 > 原创 > 关键词  > 三星W26最新资讯  > 正文

三星W26折叠屏手机官宣10月11日发布

2025-10-09 10:01 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:今日，三星正式对外宣布，将于10月11日16:00召开心系天下三星新品发布会，届时将重磅推出全新的三星W26系列折叠屏手机，这款备受瞩目的万元黑金旗舰机型即将揭开神秘面纱。

在外观设计上，该机将在金属边框中融入精致的雕刻元素，营造出尊奢的质感，彰显出与众不同的高端品味。在ID设计方面，三星W26预计会延续Z Fold7的整体方案，同时引入系列一贯的黑金配色，这种配色不仅优雅大气，更充满了商务气息。手机背部还将配备“心系天下”的专属徽标，进一步凸显其独特的身份。

万元黑金旗舰！心系天下三星W26 官宣 10 月 11 日发布

配置上，三星W26与Z Fold7保持高度一致。其中，超薄机身成为这一代的最大亮点。该机展开后厚度仅为3.9mm，折叠后也仅有8.9mm。

屏幕方面，三星W26采用了8.2英寸的内屏和6.5英寸的外屏，内屏更是运用了屏下摄像头技术，实现了无开孔的完美视觉效果。核心性能上，该机搭载了4.47GHz高频版的高通骁龙8至尊版芯片，为用户带来强劲的性能体验。

值得一提的是，三星W26在今年7月就已经顺利获得了国内的3C认证。它搭配了EP - TA800电源适配器，最高支持25W充电，并且还支持卫星通信功能，进一步提升了手机的实用性和安全性。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 器以载道 风雅再生 心系天下三星W26解锁智能新体验

    心系天下三星W26是一款融合科技与美学的折叠旗舰手机。其8英寸内屏提供沉浸式大屏体验，配合轻巧机身与坚固材质，实现便携与耐用兼得。搭载2亿像素影像系统与AI编辑工具，支持专业级拍摄创作。集成Galaxy AI智能交互功能，通过即时简报、会议助手等提升效率。硬件配备骁龙8至尊版处理器及卫星通信技术，兼顾性能与全场景连接。该产品既延续W系列精神，更以“器以载道”理念实现科技与东方美学的融合。

    ​心系天下三星W26 ​折叠大屏 ​AI应用

  • 心系天下三星W26折叠手机发布：16999元起

    10月11日，三星发布折叠旗舰心系天下W26。该机采用升级装甲铝边框与超薄精工装甲铰链，机身更坚固，展开厚度仅4.2mm，重215g。配备第二代动态AMOLED屏，外屏6.5英寸、内屏8英寸，支持120Hz刷新率。搭载骁龙8至尊版平台，后置2亿像素三摄系统，内置4400mAh电池，支持Galaxy AI功能。提供丹曦红、玄曜黑两种配色，16GB+512GB版售价16999元，16GB+1TB版18999元。

    ​三星W26 ​折叠屏手机 ​旗舰机型

  • 华为Mate XT系列唯一对手！三星首款三折叠月底首秀

    三星预计将在即将举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会上展示其首款三折叠智能手机。 该峰会定于10月31日至11月1日举行，三星预计将在峰会场馆的展览空间展示这款新机，并且预计会在11月正式发布。 自从华为去年推出Mate XT后，至今市面上还没有任何可量产的竞品，这次三星将成为其唯一的对手。 根据此前爆料的消息，三星首款三折叠屏可能会命名为Galaxy G Fold，采用

    ​三星 ​三折叠智能手机 ​APEC峰会

  • 引领美学革命 三星Galaxy S25 Edge超纤薄机身重塑旗舰体验

    三星Galaxy S25 Edge以5.8毫米厚度、163克重量重新定义旗舰轻薄体验，通过钛金属中框与康宁大猩猩玻璃提升耐用性。搭载第二代动态AMOLED屏幕、骁龙8至尊版芯片及VC均热板散热系统，实现性能与手感的平衡。影像方面配备2亿像素主摄与AI超视觉引擎，支持夜景全场景拍摄。集成Galaxy AI提供实时简报、语音搜图等功能，通过"聊天视界"实现多模态交互。这款产品证明极致设计与全能实力可完美融合，为同质化市场开辟超轻薄旗舰新赛道。

    ​智能手机同质化 ​旗舰机型硬件竞赛 ​差异化体验

  • 三星AI神 黑钻热泵洗烘旗舰：轻松洗净假日脏衣 守护全家穿衣健康

    国庆假期结束后，堆积如山的脏衣物和杂乱床品成为返工者的首要任务。三星AI神+黑钻热泵洗烘旗舰凭借前沿AI科技，实现高效洗净与快速烘干，支持即洗即穿。其18kg洗涤+15kg烘干的超大容量可一次性处理全家衣物及大件床品，洗烘一体设计免去晾晒步骤。AI智能感知技术能精准调整水位和洗涤剂用量，热泵烘干系统确保衣物蓬松平整。98分钟快速洗烘程序和自动除潮功能，为用户减轻家务负担，守护穿衣健康。

    ​国庆小长假 ​脏衣物处理 ​AI洗烘科技

  • 如何为影像作品赋予表现力？三星Galaxy智能生态来帮忙

    三星Galaxy智能生态设备让影像创作更轻松：手表可遥控手机拍照，解决合影难题；Buds耳机优化收音，视频通话更清晰；平板与S Pen配合实现精细后期编辑，一键移除背景杂物。从拍摄到剪辑，全生态无缝协同，让每个人都能轻松创作满意作品。

    ​移动影像 ​手机拍照 ​三星Galaxy

  • 微博CEO称iOS 26微信语音没声音 网友同样中招 以为手机坏了

    微博CEO王高飞反映，iOS 26 Beta 1更新后微信语音通话首次接通无声音，需挂断重拨。多名网友反馈相同问题，甚至怀疑手机故障。微博智搜称，这是Beta系统的兼容性缺陷，已提供临时解决方案。iOS 26.1 Beta新增Apple Intelligence多语言支持及AirPods实时翻译功能，电话应用键盘采用全新液态玻璃设计。

    ​iOS26b1 ​微信语音通话 ​兼容性缺陷

  • IBM咨询2026校园招聘正式启动

    IBM咨询启动2026年度校园招聘，面向海内外高校毕业生，以"未来十年主角"为主题，邀请人才参与企业数智化转型。招聘覆盖计算机、商科、数学等专业，提供管理咨询、算法工程师等上百个岗位，工作地点包括北上广深等城市。公司强调"科学化咨询"理念，通过AI与混合云技术重塑业务，为员工提供国际化成长平台，共同应对智能时代的商业挑战。

    ​企业智能新纪元 ​职业价值 ​校园招聘计划

  • 十月家电焕新指南：三星115英寸Neo QLED 4K QN90F解锁全场景软装灵感

    本文聚焦三星115英寸Neo QLED 4K QN90F电视如何通过前沿技术与美学设计重塑家居空间。作为客厅视觉焦点，其极简机身适配多元家装风格，量子点Mini LED与AI影像增强技术带来业界标杆级画质，配合4.2.2声道音响打造沉浸影音体验。产品更集成艺术画廊、智能家居控制及游戏优化功能，借助AI语音助手实现自然交互。电视从单一影音设备升级为融合私人影院、艺术空间与智能中枢的复合载体，以科技重新定义软装内涵，成为当代品质生活的精神符号。

    ​软装陈设 ​电视选择 ​家居空间

  • iOS 26.1 Beta 2发布：闹钟需要滑动停止、苹果智能支持繁体中文

    苹果今天凌晨正式发布了iOS 26.1 Beta 2开发者预览版，加入开发者计划的用户都能升级体验。 这次对用户影响最大的是闹钟功能的改进，之前iOS 26将闹钟的停止按钮加大，导致停止更方便，同时也更容易误触，苹果目前已经进行大改，需要滑动才能停止。 这个设计让用户在迷迷糊糊中点击手机的无法结束闹钟，不会错过起床时间了。 除了闹钟升级之外，Apple Intelligence还在更�

    ​iOS ​26.1 ​闹钟功能改进

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM