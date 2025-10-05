首页 > 原创 > 关键词  > 小米17最新资讯  > 正文

小米 17 标准版1TB版本 5299 元开售 全系列销量同比增超20%

2025-10-05 20:19 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月5日 消息:今日，小米集团卢伟冰宣布，备受期待的小米17标准版1TB版本正式开售，建议零售价为5299元。这一消息迅速引发了市场的广泛关注。

从官方公布的海报来看，小米17标准版1TB版本搭载了16GB内存，其超大容量与强劲性能被不少网友誉为“最强标准版旗舰”。该机不仅拥有最大7000mAh的电池，还配备了1TB的超大存储空间，满足了用户对大容量存储的需求。

卢伟冰透露，目前假期已过半，小米17全系列销量相比往代同期增长显著，超过20%。其中，Pro系列的表现尤为突出，销量大幅超出预期，目前正在积极补货。而标准版也凭借其出色的性能和手感，越来越受到消费者的青睐。

据了解，小米17全系共有三款版本，分别为小米17、小米17Pro和小米17Pro Max，起售价分别为4499元、4999元和5999元。此次推出的1TB版本，无疑为追求大容量存储的用户提供了更多选择。

小米17标准版特别适合喜欢小尺寸、注重手感的用户。该机采用6.3英寸屏幕，重量轻至191g，设计上采用了超大R角、1.18mm极窄四等边以及四微曲包裹式中框，同时配备小米龙晶玻璃，耐摔性能提升10倍，整机还支持IP68防尘防水。

在性能方面，小米17首发高通第五代骁龙8至尊版平台，配备5000万徕卡主摄和5000万徕卡浮动长焦，内置7000mAh小米金沙江电池，堪称小米史上最强的小尺寸全能旗舰。

关键词：

