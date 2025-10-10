AI日报：美图RoboNeo上线首月MAU破百万；影视级音画同步模型Gaga AI发布；vivo蓝心3B端侧大模型发布

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、美图 RoboNeo 上线首月 MAU 破百万，吴欣鸿倡导“AI 原生”

文章介绍了美图公司通过内部组织变革和对 AI 工具的深度应用，推动了 AI 应用 RoboNeo 的快速成功。吴欣鸿强调了‘AI 原生组织’的重要性，并呼吁全员拥抱 AI 工具，实现‘人人都是多面手’的目标。

【AiBase提要:】 🚀 RoboNeo 上线首月 MAU 突破百万，进入多国应用商店榜单前10名。 💡 美图采用初创公司方式，如需求共创、会议从简等，提升效率。 🧠 推出“AI 创新工作室”机制，鼓励员工快速将产品构想落地。

2、vivo 蓝心3B 端侧大模型震撼发布:集成五大核心能力，性能超越所有8B 模型

vivo在2025开发者大会上发布蓝心3B端侧多模态推理大模型，其性能超越8B模型并获得多项权威认可，标志着其在AI领域取得重要突破。

【AiBase提要:】 🧠 蓝心3B 端侧大模型集成五大核心能力，成为行业首个“One Model” 🚀 性能超越所有8B模型，在OpenCompass榜单中表现卓越 🏆 在SuperCLUE评测中获得10B以内总榜第一，展现强大实力

3、AI“戏精”上身！一张照片变身电影大片，Gaga AI颠覆影视创作

文章介绍了Gaga AI这一全球首个专注于人物对话的影视级音画同步模型，其能够通过一张静态照片和一段提示词生成长达60秒的电影级视频。该模型在情感深度演绎、双人互动场景以及多语种支持方面表现出色，标志着AI从‘工具’向‘创作者’的跃升，为影视制作带来了革命性的变化。

【AiBase提要:】 🎭 通过静态照片和提示词生成电影级视频，实现情感深度演绎。 🎬 支持双人互动场景和多语种输出，提升影视制作效率。 🎥 无需后期编辑，声音、表情和动作完美融合，降低制作门槛。 详情链接:https://gaga.art/

4、OpenAI 证实 ChatGPT 每周活跃用户突破8亿大关

ChatGPT 的每周活跃用户已增至8亿，显示出其在人工智能领域的巨大影响力和市场优势。这一增长速度远超其他竞争对手，成为全球用户接触人工智能的主要平台。

【AiBase提要:】 (ChatGPT) 🤖：ChatGPT 的每周活跃用户达到8亿，展现了其在人工智能领域的领先地位。 (Global Reach) 🌍：截至7月，ChatGPT 的月活跃用户已达7亿，占全球成年人口的10%。 (Market Leadership) 💼：ChatGPT 在聊天机器人市场中拥有显著的用户规模和处理能力，远超其他竞争对手。

5、Figma牵手Google引入Gemini模型：1300万设计师迎来AI助手，图像生成延迟暴降50%

Figma与Google合作，引入Gemini模型以增强设计软件的功能。这将为设计师提供更高效的AI图像生成和编辑工具，提升工作效率。

【AiBase提要:】 🔥 Figma与Google合作引入Gemini模型，增强设计软件功能。 💡 新增Gemini2.5Flash等模型，提高图像生成效率。 📈 图像生成延迟降低50%，提升用户体验。

6、印度创新试点：AI 聊天机器人助力电子商务购物新方式

印度通过AI聊天机器人购物试点项目，结合UPI技术，为消费者提供便捷的购物和支付体验，同时推动其在全球电子商务领域的影响力。

【AiBase提要:】 🛍️ 印度推出 AI 聊天机器人购物试点项目，ChatGPT 为主导，简化购物流程。 💳 结合 UPI Reserve Pay 与 UPI Circle 技术，用户可在 ChatGPT 内完成支付，无需切换应用。 🌍 此项目将推动印度成为全球电子商务领域的重要市场，吸引更多科技公司参与。

7、Figure AI 推出第三代人形机器人 Figure03:软硬件全面升级，能洗衣、爬楼梯

Figure AI 发布了第三代人形机器人 Figure03，专为家庭和商业场景设计。该机器人搭载自主研发的 Helix 模型，能够完成洗衣、清洁等任务，并具备自主爬楼梯、穿越狭窄空间的能力。在硬件方面进行了多项升级，包括更轻、更快、更敏感的设计。公司计划实现量产并提升产能，但目前仍缺乏定价、上市时间等关键信息。

【AiBase提要:】 🤖 Figure03 是专为家庭和商业使用设计的第三代人形机器人，具备自主完成日常任务的能力。 🔧 硬件升级显著，包括更轻、更快、更灵敏的设计，以及定制触觉传感器和摄像头系统。 🏭 Figure AI 计划通过 BotQ 工厂实现年产 12,000 台的目标，并逐步提升至 100,000 台，但尚未公布具体细节。

8、谷歌重塑 Agentspace，推出 Gemini Enterprise 工作流程自动化平台

谷歌推出了 Gemini Enterprise，这是一个基于其 Gemini 系列机器学习模型的平台，旨在通过 AI 自动化商业工作流程。该平台结合了无代码工作台、预构建代理以及与企业数据源的连接，以提高工作效率。尽管企业对 AI 的接受速度较慢，但市场预计生成式 AI 模型将在未来几年内大幅增长。

【AiBase提要:】 🤖 谷歌推出 Gemini Enterprise，旨在通过 AI 自动化商业工作流程。 🌐 该平台结合无代码工作台、预构建代理及与多个数据源的连接，提升工作效率。 📈 企业对 AI 的接受速度缓慢，但市场预计生成式 AI 模型将在未来几年内大幅增长。

