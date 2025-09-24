首页 > 原创 > 关键词  > AI创作平台最新资讯  > 正文

AI日报：接入MJ！夸克发布造点AI；Wan2.5-Preview发布；可灵推视频生成模型可灵2.5Turbo

2025-09-24 16:14 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解https://app.aibase.com/zh

1、阿里夸克发布AI创作平台“造点”，通义万相Wan2.5生成视频7天免费

阿里夸克发布AI创作平台“造点”，整合了通义万相Wan2.5和Midjourney V7，支持音画同步视频生成及高级图像创作功能，同时为普通用户提供便捷的AI创作工具

image.png

【AiBase提要:】

🎥 集成通义万相Wan2.5，支持音画同步视频生成。

🎨 引入Midjourney V7，提供多图参考与风格代码等高级功能。

📱 提供轻量化创作体验，满足普通用户日常修图与创意需求。

2、Wan2.5-Preview 发布，实现多模态输入与电影级视频同步生成

Wan2.5-Preview 的发布标志着 AI 视觉生成技术进入了一个新的阶段，其强大的多模态能力和精确的控制功能，将为开发者和创作者提供前所未有的工具。

image.png

【AiBase提要:】

🎥 视频生成支持高保真、高一致性的视听同步，可生成多人声、音效和BGM。

🎨 图像生成能力提升，能生成逼真图像、多样的艺术风格及专业图表。

🔄 支持对话式、基于指令的图像编辑，实现像素级精度操作。

3、可灵AI推出最新视频生成模型可灵2.5Turbo 并宣布较之前版本降价近30%

近日可灵 AI 正式推出了其最新的视频生成模型 —— 可灵2.5Turbo，并宣布较之前版本降价近30%。此次降价策略成为可灵 AI 的一大卖点，显现出厂商在视频大模型订阅价格上的分化。

【AiBase提要:】

🎥 可灵AI推出了最新的视频生成模型可灵2.5Turbo，并宣布价格下降近30%。

💰 可灵AI的定价体系包括多个层次，基础会员仅需66元，而最高级别会员月费为1314元。

📈 可灵AI是唯一公开披露营收的大模型厂商，二季度营收已超过2.5亿元。

4、阿里通义推出 Qwen3-ASR-Toolkit，实现音视频转录新突破

阿里通义Qwen团队推出了Qwen3-ASR-Toolkit，一款开源的Python命令行工具，能够实现小时级的音视频转录。该工具基于最新的Qwen3-ASR-Flash模型，支持多种音视频格式，并具备智能静音切分、多线程并行上传等功能，显著提升了转录效率和准确性。

image.png

【AiBase提要:】

🎧 突破三分钟限制，支持小时级音视频转录。

🧠 基于Qwen3-ASR-Flash模型，确保高准确率语音识别。

🔄 支持多种音视频格式，提升转录灵活性与效率。

详情链接:https://github.com/QwenLM/Qwen3-ASR-Toolkit

5、谷歌相册AI编辑革命来袭：安卓用户动动嘴就能P图，Pixel 10独占功能全面开放

谷歌推出的AI编辑功能，通过自然语言交互让安卓用户轻松编辑照片，解决了传统修图的复杂性问题。该功能从Pixel 10设备扩展到所有安卓用户，提升了移动摄影体验，并支持光线调整、背景移除等高级操作。

【AiBase提要:】

🤖 谷歌推出AI编辑功能，让用户通过自然语言指令轻松编辑照片。

📷 功能覆盖广泛，包括光线调整、背景移除和老照片修复等高级操作。

🌐 谷歌推动AI透明度，支持C2PA内容凭证以维护信息真实性。

6、谷歌推出 Mixboard:让创意设计更轻松的 AI 工具

谷歌推出了一款名为 Mixboard 的实验性工具，旨在帮助用户快速创建情绪板，探索和实现设计灵感。该工具支持模板和文本提示，并允许用户通过上传图片或自然语言描述生成视觉效果，适用于家居装饰、活动策划等多种场景。此外，它还支持一键再生和图像编辑功能，提升设计效率。

image.png

【AiBase提要:】

🎨 Mixboard 是谷歌新推出的 AI 工具，帮助用户快速创建个性化情绪板，支持模板和文本提示。

🖌️ 用户可以通过上传图片或使用自然语言生成视觉内容，适用于家居装饰和活动策划。

🔄 工具支持一键再生和图像编辑，提升了创作过程中的灵活性和便利性。

详情链接:https://labs.google.com/mixboard/welcome

7、Qwen 发布全新 AI 模型 Qwen3-Max：不仅能写代码，还能自主思考

Qwen 团队推出了全新的 AI 模型 Qwen3-Max，该模型在多个基准测试中表现出色，特别是在代码生成和智能体能力方面。Qwen3-Max 的参数规模庞大，并采用了先进的 MoE 结构设计，提升了训练效率和稳定性。此外，Qwen3-Max-Instruct 和 Qwen3-Max-Thinking 也展现了卓越的性能，为开发者提供了强大的工具。

【AiBase提要:】

🧠 Qwen3-Max 模型参数超过1万亿，预训练使用了36万亿个 tokens。

💻 Qwen3-Max-Instruct 在编程基准测试中取得优异成绩，展示了其在实际编程中的能力。

🧮 Qwen3-Max-Thinking 在数学推理测试中取得满分，证明了其强大的推理能力。

8、Figma MCP服务器重磅升级！一键设计转代码，设计师与前端告别“翻译”时代

Figma推出的MCP服务器彻底改变了设计与开发的协作方式，通过标准化协议让AI模型直接读取设计文件的语义层信息，无需依赖客户端。这不仅提升了开发效率，还实现了设计系统与前端开发的深度融合。

image.png

【AiBase提要:】

✅ 远程访问功能让AI模型直接读取设计文件的语义层信息，无需截图或手动描述。

🔄 与Figma Make无缝集成，支持从Make文件提取资源并转化为代码级资产。

⚡ Code Connect UI组件映射优化，提升AI生成代码的还原度，缩短开发时间60%-80%。

详情链接:https://127.0.1:3845/sse

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 免费生成10秒高清视频！通义App接入通义万相2.5

    在2025云栖大会上，阿里发布通义万相Wan2.5 Preview系列模型，覆盖文生视频、图生视频、文生图和图像编辑四大功能。其视频生成模型首次实现音画同步，可生成匹配画面的人声、音效和BGM，时长从5秒提升至10秒，支持24帧/秒的1080P高清输出，降低影视级创作门槛。模型指令遵循能力增强，支持运镜等复杂连续变化控制。用户通过通义App输入指令即可自动生成10秒高清视频，每日免费使用15次，支持导出无水印视频。同时，图像生成能力全面升级，可生成中英文字符和图表，支持图像编辑功能，一句话即可完成P图。

    ​通义万相 ​文生视频 ​图生视频

  • 基于通义万相 美图多款APP上线全新动漫特效、AI变身等视频生成功能

    今日，美图公司旗下美图秀秀、RoboNeo、Wink和开拍等多款产品，推出全新动漫特效、AI变身等视频生成功能。 据悉，新功能基于通义万相系列模型进行深度开发与训练，为美图的全球用户提供全新的创作体验。 近年来，美图加速布局生产力场景，不仅推出面向企业的AI算法服务和解决方案，旗下消费级产品也在快速集成大模型。 去年6月，美图就开始和阿里展开大模型合作。

    ​美图秀秀 ​AI变身 ​通义万相

  • 天网杯纳米AI视频创作赛圆满落幕，ISC.AI学苑推动“教育AI+”新范式

    9月23日，第三届“天网杯”网络安全大赛在天津落幕，吸引全国顶尖战队角逐，同期举办纳米AI视频创作赛。赛事聚焦个人信息保护、防诈 骗等网络安全议题，通过“以赛促学”模式提升学生防护意识与AI应用能力。ISC.AI学苑作为平台支持，依托“纳米AI”技术降低创作门槛，推动“安全+AI”人才培养。大赛评选出24个奖项，并联合多所高校深化合作，促进AI技术在教育场景的落

    ​天网杯 ​网络安全大赛 ​纳米AI

  • AI闯入文娱：创作者的“荒蛮故事”

    在世界电影史中，每一股颠覆性的力量都被冠以“浪潮”之名，描摹着时代审美与表达范式的剧烈变迁。如今，AI技术正冲击着这个产业的每一个角落，速度之快、程度之深，超乎想象。 最直观的体现，是文娱企业业绩的结构性变化，尤其体现在广告业务和内容制作上。 B站财报显示，二季度广告业务同比增长20%，已有30%的广告封面由AIGC工具生成;爱奇艺CEO龚宇在最新的财报�

    ​AI技术 ​电影产业 ​广告业务

  • AI日报：小米开源首个原生端到端语音大模型；通义万相Wan2.2-Animate正式开源；Suno v5即将上线

    AI日报今日聚焦多项技术突破：小米开源首个端到端语音大模型Xiaomi-MiMo-Audio；通义万相推出全新动作生成模型Wan2.2-Animate；Suno即将发布革命性音乐模型v5；生数科技获数亿融资，视频生成技术商业化加速。同时关注OpenAI修复ChatGPT安全漏洞，谷歌将Gemini集成至Chrome浏览器，Luma AI发布支持16位色的Ray3视频生成模型，法国Mistral推出开源推理模型Magistral Small 1.2，Notion发布AI智能体，腾讯混元3D Studio提升3D创作效率。

    ​AI ​语音大模型 ​小米开源

  • AI日报：生数科技推出Vidu Q2；火山引擎推出炉米Lumi；通义千问开源300+模型

    本文汇总了近期AI领域多项重要进展：生数科技推出Vidu Q2模型，显著提升视频生成中细微表情的真实感；火山引擎发布炉米Lumi平台，支持视觉模型LoRA微调以定制独特风格；阿里云通义千问开源超300个模型，下载量突破6亿次；百度开源多模态视觉理解模型Qianfan-VL，适配不同场景需求；微软在Copilot中引入Anthropic模型，拓展AI助手功能；OpenAI计划在美国新建五个数据中心以加速Stargate项目；英伟达开源Audio2Face模型，提升实时面部动画生成效果；Meta发布具备沙箱推演能力的32B代码世界模型CWM，优化代码调试效率。这些动态展示了AI技术在视觉、多模态、开源生态及硬件支持等方面的快速迭代与创新突破。

    ​AI ​视频生成 ​细微表情

  • 从数字工具到效率员工，AI员工赋能企业营销服务生产力全面提升！多款AI工具口碑推荐，用AI驱动新增长！

    如今，AI赋能业务已非遥不可及，而是切实帮助企业降本增效的新方案。文章以获客、销售、服务、办公四大场景为例，说明AI如何替代重复性工作：营销人员可借助AI工具快速生成高质量素材；销售可将客户跟进、资料更新等琐事交给AI，专注高价值沟通；售后AI能24小时响应基础问题，提升服务效率；办公场景中，AI还能辅助招聘筛选、邮件撰写等日常任务。通过引入具备理解、推理、执行能力的智能工具，企业能以更少人力、更高效率实现业务优化，未来率先布局AI的企业将更具竞争优势。

    ​AI赋能业务 ​AI工具 ​业务效率

  • 阿里妈妈发布万相台AI无界：新流量新节奏之下的双11，AI是经营唯一解

    电商生态持续演化。 闪购业务的爆发，为淘宝带来了大量新增用户和更高的下单频次;超级88购物节激活了更加轻量、日常的“小促”形式，消费者从一年一度的“囤货式购买”，转变为高频次的“循环式购买”;“红猫计划”则支持用户从小红书笔记直达淘宝货品链接，显著缩短转化链路。 这一系列变化揭示了:淘系在走向全域大消费平台的路上，新的流量场景正在涌现，新�

    ​电商生态 ​闪购业务 ​超级88购物节

  • B站想用「视频播客」吸引更多优质创作者

    近两个月，「视频播客」作为一种新的内容形态火了起来。不止一个平台入局，不止一个创作者参与。鲁豫与易立竞的对谈，罗永浩与李想、何小鹏的对谈，不仅在B站获得百万播放，切片内容还在全网传播。最近，甚至有人建议罗永浩邀请贾国龙录一期《罗永浩的十字路口》。 但「视频播客」与音频播客的区别是什么、与其他视频内容有何不同、市场空间和商业化前景如何�

    ​视频播客 ​内容形态 ​平台入局

  • 现在投创作者，品牌怎样才不算亏？

    达人营销早已成为品牌的必选项，但我发现，现在各方参与者似乎都不那么满意。 不少用户会在种草视频的评论中吐槽:“又是广告”、“全都是一模一样的套路”…… 品牌也很纠结当种草效果递减，究竟还要不要继续投钱。就比如我了解到的一个美妆品牌持续在做达人种草和达播，但仔细算账后发现达播今年是亏的，流量和效率都在下滑，对明年要怎么做完全没有头绪。 �

    ​达人营销 ​品牌种草 ​营销效果

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM