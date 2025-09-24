AI日报：接入MJ！夸克发布造点AI；Wan2.5-Preview发布；可灵推视频生成模型可灵2.5Turbo

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、阿里夸克发布AI创作平台“造点”，通义万相Wan2.5生成视频7天免费

阿里夸克发布AI创作平台“造点”，整合了通义万相Wan2.5和Midjourney V7，支持音画同步视频生成及高级图像创作功能，同时为普通用户提供便捷的AI创作工具。

【AiBase提要:】 🎥 集成通义万相Wan2.5，支持音画同步视频生成。 🎨 引入Midjourney V7，提供多图参考与风格代码等高级功能。 📱 提供轻量化创作体验，满足普通用户日常修图与创意需求。

2、Wan2.5-Preview 发布，实现多模态输入与电影级视频同步生成

Wan2.5-Preview 的发布标志着 AI 视觉生成技术进入了一个新的阶段，其强大的多模态能力和精确的控制功能，将为开发者和创作者提供前所未有的工具。

【AiBase提要:】 🎥 视频生成支持高保真、高一致性的视听同步，可生成多人声、音效和BGM。 🎨 图像生成能力提升，能生成逼真图像、多样的艺术风格及专业图表。 🔄 支持对话式、基于指令的图像编辑，实现像素级精度操作。

3、可灵AI推出最新视频生成模型可灵2.5Turbo 并宣布较之前版本降价近30%

近日可灵 AI 正式推出了其最新的视频生成模型 —— 可灵2.5Turbo，并宣布较之前版本降价近30%。此次降价策略成为可灵 AI 的一大卖点，显现出厂商在视频大模型订阅价格上的分化。

【AiBase提要:】 🎥 可灵AI推出了最新的视频生成模型可灵2.5Turbo，并宣布价格下降近30%。 💰 可灵AI的定价体系包括多个层次，基础会员仅需66元，而最高级别会员月费为1314元。 📈 可灵AI是唯一公开披露营收的大模型厂商，二季度营收已超过2.5亿元。

4、阿里通义推出 Qwen3-ASR-Toolkit，实现音视频转录新突破

阿里通义Qwen团队推出了Qwen3-ASR-Toolkit，一款开源的Python命令行工具，能够实现小时级的音视频转录。该工具基于最新的Qwen3-ASR-Flash模型，支持多种音视频格式，并具备智能静音切分、多线程并行上传等功能，显著提升了转录效率和准确性。

【AiBase提要:】 🎧 突破三分钟限制，支持小时级音视频转录。 🧠 基于Qwen3-ASR-Flash模型，确保高准确率语音识别。 🔄 支持多种音视频格式，提升转录灵活性与效率。 详情链接:https://github.com/QwenLM/Qwen3-ASR-Toolkit

5、谷歌相册AI编辑革命来袭：安卓用户动动嘴就能P图，Pixel 10独占功能全面开放

谷歌推出的AI编辑功能，通过自然语言交互让安卓用户轻松编辑照片，解决了传统修图的复杂性问题。该功能从Pixel 10设备扩展到所有安卓用户，提升了移动摄影体验，并支持光线调整、背景移除等高级操作。

【AiBase提要:】 🤖 谷歌推出AI编辑功能，让用户通过自然语言指令轻松编辑照片。 📷 功能覆盖广泛，包括光线调整、背景移除和老照片修复等高级操作。 🌐 谷歌推动AI透明度，支持C2PA内容凭证以维护信息真实性。

6、谷歌推出 Mixboard:让创意设计更轻松的 AI 工具

谷歌推出了一款名为 Mixboard 的实验性工具，旨在帮助用户快速创建情绪板，探索和实现设计灵感。该工具支持模板和文本提示，并允许用户通过上传图片或自然语言描述生成视觉效果，适用于家居装饰、活动策划等多种场景。此外，它还支持一键再生和图像编辑功能，提升设计效率。

【AiBase提要:】 🎨 Mixboard 是谷歌新推出的 AI 工具，帮助用户快速创建个性化情绪板，支持模板和文本提示。 🖌️ 用户可以通过上传图片或使用自然语言生成视觉内容，适用于家居装饰和活动策划。 🔄 工具支持一键再生和图像编辑，提升了创作过程中的灵活性和便利性。 详情链接:https://labs.google.com/mixboard/welcome

7、Qwen 发布全新 AI 模型 Qwen3-Max：不仅能写代码，还能自主思考

Qwen 团队推出了全新的 AI 模型 Qwen3-Max，该模型在多个基准测试中表现出色，特别是在代码生成和智能体能力方面。Qwen3-Max 的参数规模庞大，并采用了先进的 MoE 结构设计，提升了训练效率和稳定性。此外，Qwen3-Max-Instruct 和 Qwen3-Max-Thinking 也展现了卓越的性能，为开发者提供了强大的工具。

【AiBase提要:】 🧠 Qwen3-Max 模型参数超过1万亿，预训练使用了36万亿个 tokens。 💻 Qwen3-Max-Instruct 在编程基准测试中取得优异成绩，展示了其在实际编程中的能力。 🧮 Qwen3-Max-Thinking 在数学推理测试中取得满分，证明了其强大的推理能力。

8、Figma MCP服务器重磅升级！一键设计转代码，设计师与前端告别“翻译”时代

Figma推出的MCP服务器彻底改变了设计与开发的协作方式，通过标准化协议让AI模型直接读取设计文件的语义层信息，无需依赖客户端。这不仅提升了开发效率，还实现了设计系统与前端开发的深度融合。

【AiBase提要:】 ✅ 远程访问功能让AI模型直接读取设计文件的语义层信息，无需截图或手动描述。 🔄 与Figma Make无缝集成，支持从Make文件提取资源并转化为代码级资产。 ⚡ Code Connect UI组件映射优化，提升AI生成代码的还原度，缩短开发时间60%-80%。 详情链接:https://127.0.1:3845/sse

