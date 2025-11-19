小米AI眼镜推出1.4.16.0固件版本 支持英语口语陪练

站长之家（ChinaZ.com）11月19日 消息:日前，小米对其首款AI眼镜进行固件更新，推出1.4.16.0版本，固件包大小达909MB。此次更新不仅新增了抖音开播、小爱控车等实用功能，还修复了其他已知问题，为用户带来更优质的使用体验。不过，用户在进行固件更新的同时，还需将小米眼镜App同步更新至v2.4.0或以上版本。

在功能新增方面，此次更新亮点颇多。其一，支持英语口语陪练功能，用户在安静环境中唤醒小爱并说出“打开英语口语陪练”，即可在自由聊天场景中练习口语，为英语学习者提供了便捷的练习途径。其二，新增眼镜小爱控车功能，用户通过语音指令就能远程控制小米汽车，还能查询车内设备状态，让出行更加智能便捷。其三，上线小爱oneshot功能，用户喊出“小爱同学”后可直接说出指令，无需等待小爱的唤醒应答，操作更加高效流畅。其四，支持抖音及自定义RTMP开播功能，满足用户多样化的直播需求。此外，还优化了小爱拍照记一下功能，支持拍照记录更多内容，方便用户记录生活中的点滴。

除了功能上的升级，小米首款AI眼镜本身也具备强大的硬件配置。它配备1200万像素主摄，支持2304x1728高清录像和EIS电子防抖，拍摄画面清晰稳定;五麦克风阵列和对称双扬声器的组合，为用户带来出色的音频体验。该眼镜搭载高通骁龙AR1芯片和低功耗蓝牙音频处理器，内置超级小爱，具备图文识别、物体识别、植物动物识别和翻译等多种能力，可满足用户在不同场景下的使用需求。

