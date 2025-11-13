百度发布小度AI眼镜Pro：集成四大核心AI能力 售价2299元

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息:今日， 2025 百度世界大会在北京正式拉开帷幕。会上，百度集团副总裁、小度科技CEO李莹宣布推出全新智能穿戴设备——小度AI眼镜Pro，售价 2299 元，现已在电商平台开启销售。这款产品凭借多场景AI功能与轻量化设计，成为大会焦点之一。
据介绍，小度AI眼镜Pro集成四大核心AI能力：AI识物功能可快速识别物体信息；AI翻译支持中英日韩等 36 种语言互译，仅需 3 秒即可完成实时播报，并针对医疗、金融等专业领域优化术语库，翻译准确度达真人水平；AI备忘功能通过语音指令即时记录信息；AI会议纪要则能自动提炼要点、生成待办事项清单，提升办公效率。此外，产品与网易云音乐深度合作，支持语音点歌及个性化推荐，打造沉浸式音乐体验。
设计方面，小度AI眼镜Pro主打轻便舒适，整机重量仅 39 克，提供波士顿、猫眼两种时尚款式，镜片可选墨镜或光致变色材质，并支持定制近视镜片。防护等级达IP54，可应对日常防尘防水需求。硬件配置上，搭载第一代骁龙AR1 平台，配备2GB RAM+32GB ROM存储组合，采用索尼 1200 万像素镜头，支持4K照片拍摄与1440p/30fps视频录制，内置EIS智能防抖算法确保画面稳定。
音频系统采用五麦克风阵列实现精准拾音，配合开放式防漏音双扬声器，保障通话与语音交互清晰度。续航方面，内置173mAh电池，搭配智能眼镜盒（内置3000mAh电池）可实现 68 小时综合续航，满足全天候使用需求。
