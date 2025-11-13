首页 > 业界 > 关键词  > 百度世界大会最新资讯  > 正文

百度发布小度AI眼镜Pro：集成四大核心AI能力 售价2299元

2025-11-13 16:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息:今日， 2025 百度世界大会在北京正式拉开帷幕。会上，百度集团副总裁、小度科技CEO李莹宣布推出全新智能穿戴设备——小度AI眼镜Pro，售价 2299 元，现已在电商平台开启销售。这款产品凭借多场景AI功能与轻量化设计，成为大会焦点之一。

据介绍，小度AI眼镜Pro集成四大核心AI能力：AI识物功能可快速识别物体信息；AI翻译支持中英日韩等 36 种语言互译，仅需 3 秒即可完成实时播报，并针对医疗、金融等专业领域优化术语库，翻译准确度达真人水平；AI备忘功能通过语音指令即时记录信息；AI会议纪要则能自动提炼要点、生成待办事项清单，提升办公效率。此外，产品与网易云音乐深度合作，支持语音点歌及个性化推荐，打造沉浸式音乐体验。

设计方面，小度AI眼镜Pro主打轻便舒适，整机重量仅 39 克，提供波士顿、猫眼两种时尚款式，镜片可选墨镜或光致变色材质，并支持定制近视镜片。防护等级达IP54，可应对日常防尘防水需求。硬件配置上，搭载第一代骁龙AR1 平台，配备2GB RAM+32GB ROM存储组合，采用索尼 1200 万像素镜头，支持4K照片拍摄与1440p/30fps视频录制，内置EIS智能防抖算法确保画面稳定。

音频系统采用五麦克风阵列实现精准拾音，配合开放式防漏音双扬声器，保障通话与语音交互清晰度。续航方面，内置173mAh电池，搭配智能眼镜盒（内置3000mAh电池）可实现 68 小时综合续航，满足全天候使用需求。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 百度旗下小度AI眼镜Pro正式开售：售价2299元

    站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:今日，百度旗下备受瞩目的小度 AI 眼镜 Pro 正式开启发售，售价定为2299元，这一消息迅速吸引了众多科技爱好者和消费者的目光。在外观设计上，小度 AI 眼镜 Pro 提供了波士顿和猫眼两种时尚款式，满足了不同消费者的审美需求。镜片方面，用户既可以选择墨镜款式，也能挑选光致变色镜片，而且支持直接配近视镜片，无需采用夹片设计，为

    ​小度 ​AI ​眼镜

  • AI日报：广电整治AI动画乱象；360发布大模型安全白皮书；百度推出小度AI眼镜Pro

    国家广电总局宣布自2026年3月起全面整治AI生成内容，要求AIGC作品纳入分类分层审核体系。360发布《大模型安全白皮书》，提出全链路AI安全防线应对新型威胁。百度推出2299元小度AI眼镜Pro，集成智能翻译等多项功能。StepFun开源音频编辑模型Step-Audio-EditX，实现文本化语音编辑。Grok新增纯文本生成视频功能，17秒可生成带特效视频片段。研究发现谷歌Veo-3模型能生成逼真手术视频但缺乏医学逻辑。阿里Qwen3-Max-Thinking在全球数学竞赛夺冠，并在加密货币交易中取得显著回报。OpenAI推出轻量化GPT-5 Codex Mini模型，优化开发者体验。

    ​AI动画 ​广电总局 ​AIGC审核

  • AI眼镜，潮人新标配

    从ChatGPT的刷屏到Vlog里逐渐增多的POV视角（第一人称视角拍摄），AI早已从科幻片里的黑科技，变成生活中的日常点滴。这也让年轻人升级了对科技的期待，他们不再只为“性能炸裂”买单，也希望科技能懂穿搭、有个性，成为一张低调又高级的“社交名片”。 以时尚潮人必备的眼镜为例，这件日常单品从一开始的视力矫正工具，变成时尚穿搭配饰，如今又搭载了AI功能，能听

    ​AI技术 ​智能眼镜 ​人机交互

  • 小伙高铁上用AI眼镜玩游戏：是趋势 会逐渐代替手机

    11月14日，在一趟前往杭州的高铁上，一位年轻乘客佩戴着AI智能眼镜沉浸在复古游戏中，这一独特场景被媒体记录下来并发布后，迅速引发了广泛关注。这位年轻乘客自信地表示:“AI眼镜是未来，会逐渐代替手机功能。” 从产品体验方面来看，这款AI智能眼镜亮点颇多。在娱乐体验上，它带来了沉浸式的享受。通过微型投影技术，能够在眼前投射出巨幕画面，为用户营造出私�

    ​AI智能眼镜 ​高铁科技 ​复古游戏

  • 大朋AI眼镜1349元起加入AI墨镜热潮，以更高质价比回应行业关注

    11月13日，Rokid与暴龙联合发布BOLON AI智能眼镜（2199元起），推动AI穿戴成为行业热点。同时，大朋AI眼镜以更实用定位和1349元起的价格策略，成为舆论对比焦点。两者发布叠加热度，共同验证AI眼镜正向“户外实用型”赛道转型。大朋明确切入户外场景，定位“年轻人潮流装备”，强调真实佩戴与第一视角记录功能。千元价格带形成品类竞争分水岭，被视为“普及路径”与“高端探索”的首次正面交锋。行业观察指出，大朋让AI眼镜从尝鲜产品转向“可真戴、真用、真买”的消费品，契合户外活动升温趋势。目前该产品已在京东开启预约，将于11月进入放量阶段，被视为最有机会在大众市场率先跑通的品牌之一。

    ​AI智能眼镜 ​Rokid ​暴龙

  • 阿里夸克AI眼镜S1宣布11月27日发布

    阿里巴巴旗下首款旗舰双显AI眼镜夸克AI眼镜S1将于11月27日上市。产品融合前沿显示、拍摄与交互技术，以双目光机二维衍射波导方案实现低反光率高透性视觉体验，支持环境光智能调节与自定义显示位置。搭载索尼IMX681传感器与1200万超广角镜头，具备极速抓拍、3K视频及超级夜景功能。创新双电池架构与MiniBag换电仓解决续航痛点，支持手势与语音双操作。集成高德导航、支付宝“看一看”支付及办公辅助工具，通过眨眼或语音即可完成路线查询与快捷支付，覆盖生活全场景智能生态。

    ​夸克AI眼镜S1 ​阿里巴巴 ​智能眼镜

  • AI日报：李飞飞Marble 3D世界模型公测；OpenAI首次推出ChatGPT群聊功能；百度发布多模态 AI助手超能小度

    本期AI日报聚焦多项技术突破：World Labs推出Marble 3D模型，实现多模态生成可交互虚拟世界；OpenAI在韩新试点ChatGPT群聊功能，支持多人协作互动；苹果更新隐私政策，要求第三方AI调用需明示授权；百度发布多模态助手“超能小度”，支持空间感知与设备免费升级；LinkedIn推出AI人脉搜索，通过自然语言精准匹配专业人士；Cursor完成23亿美元融资，估值达293亿；Character AI与耶鲁合作实现音画同步技术Ovi；Google NotebookLM上线深度研究工具，支持多格式文件分析与知识库构建。

    ​AI ​3D虚拟世界 ​多模态输入

  • 百度搜索推出“百度猎户座”AI引擎，涵盖基座模型、搜索AI API、 MCP、垂类优势能力

    2025年11月13日，百度发布“百度猎户座”AI引擎，全面开放25年搜索技术与前沿AI能力。该系统整合底座模型、搜索API、MCP及垂直领域能力，基于多智能体架构统一连接信息、工具、服务与模型，融合搜索技术优势与全网MCP生态资源。即日起对外开放，支持企业快速接入打造专属AI应用。同时，文心助手上线个性化记忆功能，视频生成推出“参考生成”玩法，AI短剧创作平台免费提供超30万部IP资源及全流程工具。

    ​百度猎户座 ​AI引擎 ​搜索技术

  • 百度搜索AI API全面开放 绝大多数结果由AI生成

    11月13日，百度创始人李彦宏在2025百度世界大会上宣布，百度搜索已实现绝大多数结果由AI生成，首条结果富媒体覆盖率高达70%。他强调，百度正通过AI技术深度重构搜索结果页，从传统文字链接模式转向以图片、视频等富媒体内容为核心的AI应用。李彦宏指出，百度是全球搜索引擎中对AI化改造最激进的，正引领行业进入全新时代。他还表示，企业需善用AI方能立于不败之地，个人也需掌握AI技能以掌控未来。目前，百度已通过AI+API开放搜索能力，与三星、荣耀、vivo等主流厂商建立合作，共同探索AI搜索的无限可能。

    ​百度世界大会 ​AI生成 ​富媒体

  • 百度AI：熬过“起大早”的孤独，等来时代的奖励

    AI的故事，又进入到了新阶段。 11月13日，第20届百度世界大会举行。在这场被视为AI行业风向标的会议上，百度创始人李彦宏发表了题为《效果涌现》的主旨演讲。他表示，当前，“我们更关心如何让AI与我们要做的每一项任务，都能有机结合，让AI成为企业发展和个人成长的原生推动力。” 这场演讲的核心，恰恰道出了AI产业的分水岭——从“智能涌现”迈向“效果涌现”。

    ​AI ​百度世界大会 ​李彦宏

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM