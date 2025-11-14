首页 > 原创 > 关键词  > 华为WATCH最新资讯  > 正文

华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师紫金款明天开启预售

2025-11-14 10:01 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月14日 消息:今日，华为终端正式对外宣布推出重磅穿戴新品——华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师紫金款

据悉，华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师系列作为超高端品牌，于2023年9月首次发布，由知名艺人刘德华倾情代言。其首款产品华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师，作为华为首款智能金表，自亮相以来便凭借奢华高贵的特质备受瞩目。该手表是华为专门面向各领域精英人士打造的高端之作，在华为WATCH非凡大师系列产品基础上，首次创新性地加入18K珍贵黄金材质。其设计灵感源自航行中掌握方向的轮舵，表圈上纯手工镶嵌六段18K黄金，搭配黄金表圈、黄金旋转表冠、黄金PVD钛金属表带以及创新可伸缩蝴蝶扣等精致设计，尽显奢华质感。

首款智能紫金表！华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师紫金款官宣：明天预售

此次全新推出的紫金款，在风格上相较于黄金款更为内敛且富有格调，预计在其他功能特性方面将维持原有水准。这款手表不仅拥有极致奢华的外观，在功能表现上也十分出色。它支持双向北斗卫星消息功能，无论身处何地都能保持与外界的联系;具备百米防水能力，满足各种户外场景的使用需求;同时，还拥有强大的健康管理功能，可实时监测用户健康状况。在续航方面，智能模式下续航时间可达8天，为用户提供持久的陪伴。

值得一提的是，新品将于明日10:08正式开启预售，对于钟情于高端智能手表且追求独特格调的消费者来说，这无疑是一个不容错过的好机会。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 华为WATCH Ultimate 2非凡探索版明日开启预售

    华为正式宣布旗舰智能手表WATCH Ultimate 2非凡探索将于11月7日开启预售。这款“全能表王”支持150米潜水与音频功能，具备海豚声呐通信技术，可在水下30米实现手表间信息传输，60米内一键SOS求救。同时搭载北斗卫星语音消息功能，无网络环境下可通过卫星发送语音信息。硬件上配备1.5英寸OLED屏幕，峰值亮度达3500nit，支持20ATM防水与IP68/9防尘。省电模式下续航达11天，常规使用达4.5天。该手表海外售价799英镑（约7443元人民币），国内价格尚未公布。

    ​华为WATCH ​Ultimate2 ​智能手表

  • 双十一智能手表怎么选？这几款三星Galaxy Watch千万别错过

    双十一选购智能手表时，三星Galaxy Watch系列提供多样选择：Galaxy Watch8设计轻盈简约，适合日常佩戴；Watch8 Classic采用经典旋转表圈，风格优雅百搭；Watch Ultra则主打坚固耐用，专为户外运动设计。三款均搭载全面健康监测功能，包括睡眠分析、跑步教练指导及身体成分测量，帮助用户提升生活质量。根据个人审美与需求，可轻松挑选心仪款式。

    ​智能手表 ​三星Galaxy ​Watch

  • REDMI Watch 6支持小米澎湃OS 3：新增表端微信应用 手表直接回复

    Redmi Watch 6发布，售价599元。搭载小米澎湃OS 3，支持同步手机超级岛查看打车、外卖进度，后续更新将拓展更多场景。新增表端微信应用（需OTA更新），可直接收发消息、回复文字表情。覆盖出行、娱乐、学习等多场景，支持支付宝碰一碰、网易云音乐等主流App及小游戏。设备互联方面，可控制汽车、米家设备，支持SU7/YU7系列NFC车钥匙及多品牌车型联动，小米汽车用户还能查看电量、调节空调等。配备2.07英寸AMOLED屏，支持彩色AOD、水下心率监测，升级双L1天线定位更精准，内置550mAh电池，最高续航24天。

    ​REDMI ​Watch ​6

  • vivo WATCH GT 2已支持开通移动/联通eSIM服务

    vivo WATCH GT2智能手表正式支持中国移动与联通的eSIM服务，提供一号双终端和独立终端两种模式，售价699元。配备2.07英寸大屏、2400nits峰值亮度，续航达33天。支持全天心率、血氧、睡眠监测及多种运动模式，搭载自研蓝河操作系统3.0与智能助手，可跨设备连接vivo和iPhone，实现双机通知同步。

    ​vivo ​WATCH ​GT2

  • 华为Mate 80系列下周预热：史上最强Mate 四剑齐发

    博主定焦数码暗示，华为Mate 80系列将在11月18日预热，11月25日正式发布。 据悉，华为Mate 80系列将推出4款旗舰，包括Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro Max和Mate 80 RS非凡大师。 其中Mate 80和Mate 80 Pro是6.75英寸1.5K屏，Mate 80 Pro Max和Mate 80 RS非凡大师是6.89英寸1.5K屏，四款机型全部支持3D人脸识别，这是Mate系列旗舰第一次全系标配3D人脸识别。 核心配置上，Mate 80系列首发全新的麒麟

    ​华为Mate ​80 ​麒麟9030芯片

  • 小米手表S4 eSIM/Sport宣布支持开通中国移动一号双终端

    小米手表S4 eSIM版与S4 Sport版正式上线，用户连接小米手机后可通过中国移动“一号双终端”业务实现手表与手机共享号码的便捷通信。目前云南、四川两省暂未开放，其他地区用户可通过小米运动健康App在线自助办理。办理需确保手表与手机连接，并在手表设置中开启移动网络开关，待eSIM数据传输完成后即可使用全部功能。其他支持eSIM的小米手表产品也在逐步认证中，未来将陆续开放服务。

    ​小米手表S4 ​eSIM功能 ​中国移动

  • 最强Mate旗舰！华为Mate 80本月下旬亮相

    华为Mate 80系列会在11月25日前后发布，这将是史上最强Mate旗舰。 据悉，本次发布会将会推出Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro 和Mate 80 RS四款旗舰，其中标准版代号Voyager，支持66W有线快充；Pro、Pro 及RS版统一采用Sagittarius代号，支持100W有线充电。

    ​华为Mate ​80 ​麒麟9030芯片

  • 华为Mate X7首发定制20GB内存：本月见

    博主定焦数码爆料，华为Mate X7将会首发定制20GB超大内存，这是华为史上内存最大的折叠屏旗舰。 在AI时代，AI手机需要充足的运行内存，运行内存可以随时读写，其响应速度比硬盘等长期存储介质快得多。因此，若想实现手机快速调用AI功能的效果，最高效的方法是让AI模型一直在运行内存中加载，即时刻准备着”。 这次华为Mate X7配备了20GB超大内存，比安卓阵营普遍采用的1

    ​华为Mate ​X7 ​20GB内存

  • 健康生活从饮食开始 三星Galaxy Watch抗氧化指数体验解析

    三星Galaxy Watch8推出革命性抗氧化指数功能，通过手腕实时测量类胡萝卜素水平。该技术将实验室级传感器微型化，用户仅需5秒扫描即可获得精准数据，将日常饮食转化为可量化指标。类胡萝卜素作为关键抗氧化物质，能有效反映果蔬摄入量，帮助用户追踪长期营养状况。结合睡眠、压力等综合数据，该功能为健康老龄化提供全面洞察，重新定义可穿戴设备在预防性医疗中的角色。

    ​抗氧化指数 ​营养追踪 ​健康生活

  • 华为Mate 80标准版首次支持3D人脸识别：看齐Pro

    博主数码闲聊站爆料，华为Mate 80全系支持3D人脸识别，包括标准版，这在Mate系列史上还是第一次。 已知Mate 70 Pro系列支持3D人脸识别，其正面采用三挖孔形态，预计Mate 80系列正面也将是三挖孔设计，而且该机还将支持侧边指纹识别。 据悉，全新的华为Mate 80系列共有4款机型，分别是Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro Max、Mate 80 RS非凡大师。 其中Mate 80和Mate 80 Pro屏幕尺寸是6.75英寸，M

    ​华为Mate ​80 ​3D人脸识别

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM