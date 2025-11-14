华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师紫金款明天开启预售

站长之家（ChinaZ.com）11月14日 消息:今日，华为终端正式对外宣布推出重磅穿戴新品——华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师紫金款。

据悉，华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师系列作为超高端品牌，于2023年9月首次发布，由知名艺人刘德华倾情代言。其首款产品华为WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师，作为华为首款智能金表，自亮相以来便凭借奢华高贵的特质备受瞩目。该手表是华为专门面向各领域精英人士打造的高端之作，在华为WATCH非凡大师系列产品基础上，首次创新性地加入18K珍贵黄金材质。其设计灵感源自航行中掌握方向的轮舵，表圈上纯手工镶嵌六段18K黄金，搭配黄金表圈、黄金旋转表冠、黄金PVD钛金属表带以及创新可伸缩蝴蝶扣等精致设计，尽显奢华质感。

此次全新推出的紫金款，在风格上相较于黄金款更为内敛且富有格调，预计在其他功能特性方面将维持原有水准。这款手表不仅拥有极致奢华的外观，在功能表现上也十分出色。它支持双向北斗卫星消息功能，无论身处何地都能保持与外界的联系;具备百米防水能力，满足各种户外场景的使用需求;同时，还拥有强大的健康管理功能，可实时监测用户健康状况。在续航方面，智能模式下续航时间可达8天，为用户提供持久的陪伴。

值得一提的是，新品将于明日10:08正式开启预售，对于钟情于高端智能手表且追求独特格调的消费者来说，这无疑是一个不容错过的好机会。

