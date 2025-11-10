百度旗下小度AI眼镜Pro正式开售：售价2299元

站长之家（ChinaZ.com）11月10日 消息:今日，百度旗下备受瞩目的小度 AI 眼镜 Pro 正式开启发售，售价定为2299元，这一消息迅速吸引了众多科技爱好者和消费者的目光。

在外观设计上，小度 AI 眼镜 Pro 提供了波士顿和猫眼两种时尚款式，满足了不同消费者的审美需求。镜片方面，用户既可以选择墨镜款式，也能挑选光致变色镜片，而且支持直接配近视镜片，无需采用夹片设计，为近视人群提供了极大的便利。其重量仅为39克，佩戴起来十分轻盈。采用钛合金转轴，可调节鼻托且支持拆卸替换，整机还具备 IP54级防尘防水能力，无论是日常使用还是应对一些小意外情况，都能轻松应对。

影像功能是小度 AI 眼镜 Pro 的一大亮点。它搭载了索尼1200万像素镜头，支持拍摄4K 照片和1440p/30fps 视频。内置的 EIS 智能防抖算法，即便在跑步、骑行等运动场景下，也能确保拍摄出的画面清晰流畅，让用户不错过每一个精彩瞬间。

音频体验上，小度 AI 眼镜 Pro 同样表现出色。它支持五麦克风阵列精准识音，能够准确捕捉声音信息。开放式防漏音双扬声器采用逆声场定向声学系统，有效抑制漏音干扰，在保护用户隐私的同时，提供清晰的音频播放效果。

作为一款 AI 眼镜，其智能功能自然不容小觑。该产品融合了多模态 AI 大模型，具备丰富的智能应用。支持 AI 翻译功能，目前可实现中英文同传翻译，后续通过 OTA 升级还将支持14种语言同传翻译，3秒内 App 就能实时出字幕，并且通过 AI 克隆音色技术可以还原音色音调，让交流更加自然流畅。此外，还支持 AI 识物、AI 备忘、AI 录音等功能，为用户的生活和工作带来更多便利。

在硬件配置方面，小度 AI 眼镜 Pro 搭载第一代骁龙 AR1平台，配备2GB RAM 和32GB ROM，运行流畅。支持听歌识曲、氛围歌单等功能，满足用户多样化的娱乐需求。内置173mAh 电池，支持30分钟拍摄、3.7小时连续聆听或待机24小时。而其智能眼镜盒内置3000mAh 电池，可为眼镜充电8次，搭配眼镜盒使用，可实现68小时的超长续航，让用户无需频繁充电，使用更加省心。

