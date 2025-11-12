首页 > 热点 > 关键词  > 夸克AI眼镜S1最新资讯  > 正文

阿里夸克AI眼镜S1宣布11月27日发布

2025-11-12 17:32 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月12日 消息:阿里巴巴集团近日宣布，其自主研发的首款旗舰级双显AI眼镜——夸克AI眼镜S1将于11月27日正式面市。这款融合前沿显示、拍摄与交互技术的产品，以多项创新功能重新定义智能眼镜标准，引发科技圈与消费者双重期待。

显示技术是夸克AI眼镜S1的核心突破。其采用双目双光机二维衍射波导方案，配合六面增透纳米镀膜工艺，实现低反光率与高通透性的视觉体验，入眼亮度显著高于同类产品，即使在强光环境下仍能保持画面清晰。产品搭载的环境光智能感应系统可自动调节屏幕亮度，用户还可根据使用习惯自定义显示位置的远近与高低，满足阅读、导航、娱乐等多元化场景需求。

针对智能设备续航痛点，夸克AI眼镜S1创新采用40+240mAh双电池架构，支持极速插拔换电技术。配套的MiniBag换电仓可实现“一用一替”无缝衔接，满电状态下可为眼镜电池充电3次，Type-C通用接口设计更让换电仓可轻松放入口袋，彻底解决户外长时间使用需求。

阿里首款自研旗舰双显AI眼镜 夸克AI眼镜S1 11 月 27 日发布

拍摄功能方面，产品配备索尼IMX681旗舰传感器与1200万像素超广角镜头，支持0.6秒极速抓拍与3K视频直出能力，超级夜景模式通过多帧合成技术大幅提升暗光成像质量。结合“AI云台”双重防抖与画质增强引擎，无论是运动跟拍还是夜间拍摄，均能输出稳定流畅的高清画面。

交互设计上，夸克AI眼镜S1引入视觉焦点稳定技术，可智能识别用户注视区域并优化显示内容，支持手势与语音双重自定义操作。虚实融合的环境适配算法让信息提示与现实场景无缝衔接，搭配极简动效设计，打造兼具实用性与美感的交互体验。

智能化服务是该产品的另一大亮点。除基础通话、音乐、翻译功能外，其内置备忘录、日程提醒、实时提词等办公辅助工具，并深度集成高德近眼导航系统与支付宝“看一看”支付功能，用户通过眨眼或语音即可完成路线查询与快捷支付，构建起覆盖生活全场景的智能生态。

