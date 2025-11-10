首页 > 原创 > 关键词  > AI动画最新资讯  > 正文

AI日报：广电整治AI动画乱象；360发布大模型安全白皮书；百度推出小度AI眼镜Pro

1、广电总局重拳整治AI动画乱象！2026年3月起，恶搞短剧、AI生成内容全面纳入审核

国家广播电视总局宣布将于2026年3月前在全国范围内开展针对AI生成内容的专项治理行动，明确将AIGC类作品纳入分类分层审核体系，以打击低俗恶搞、价值观扭曲等行为，推动行业向高质量发展转型。

【AiBase提要:】

🛑 2026年3月前，AI生成的动画短视频需通过审核并取得备案编号才能上线。

🚫 严禁使用丑闻人物形象或声音进行创作，禁止恶搞儿童IP和篡改经典动画对白。

💡 监管旨在推动行业从“流量驱动”转向“质量驱动”，为优质内容腾出空间。

2、乌镇峰会重磅发布！360首发《大模型安全白皮书》，首提“全链路AI安全防线”应对智能时代新威胁

文章指出，随着大模型在金融、政务等关键领域的广泛应用，其带来的安全风险日益凸显。360数字安全集团发布的《大模型安全白皮书》系统性揭示了大模型全生命周期中的五大核心风险，并提出‘外挂式安全 + 平台原生安全’双轨治理框架，为高危AI时代提供纵深防御屏障。

【AiBase提要:】

🧠 白皮书揭示大模型全生命周期的五大核心风险，涵盖基础设施层、内容层、数据与知识库层、智能体层和用户端层。

🛡️ 提出‘外挂式安全 + 平台原生安全’双轨治理框架，实现从外部监测到内部嵌入的安全防护。

🌐 强调构建开放、协同、可信的AI安全生态，推动标准制定、威胁情报共享与开源工具共建。

3、百度推出小度 AI 眼镜 Pro，2299 元、支持多种智能功能

百度推出的小度AI眼镜Pro是一款集智能功能与时尚设计于一体的设备，拥有多种款式和镜片选择，并搭载了强大的硬件配置和AI功能，为用户提供便捷的使用体验。

image.png

【AiBase提要:】

📸 眼镜售价2299元，支持4K拍照和AI翻译等多种智能功能。

🔋 配备3000mAh充电盒，眼镜续航可达68小时，适合长时间使用。

🎤 采用五麦克风阵列，具备优质音效和防漏音设计，提升使用体验。

4、StepFun AI 推出开源音频编辑模型 Step-Audio-EditX，实现音频编辑新体验

StepFun AI 发布了开源音频编辑模型 Step-Audio-EditX，通过将音频编辑任务转化为文本式的令牌操作，使得语音编辑更加直接和可控。该模型利用双代码本标记器和大边距学习方法，在情感和风格编辑方面表现出色，并引入了新的基准测试以提升音频质量评估。

【AiBase提要:】

🎤 StepFun AI 推出开源音频编辑模型 Step-Audio-EditX，使音频编辑更简便。

📈 该模型采用大边距学习，提升情感和风格编辑的准确性。

🔍 引入 Step-Audio-Edit-Test 基准，显著提升音频质量评估。

详情链接:https://arxiv.org/abs/2511.03601

5、Grok支持纯文本生成视频了

Grok Imagine推出全新功能，支持纯文本生成短视频，用户只需输入描述即可在17秒内生成带背景音效、动态镜头与专业画质的视频片段。该功能不仅提升了视频创作效率，还通过多模态交互闭环实现了人机共创。

image.png

【AiBase提要:】

✨ 支持纯文本生成短视频，17秒内完成视频制作。

🎨 提供多种风格切换和创意模式，满足多样化创作需求。

🔄 实现人机共创，支持实时调整提示词以优化视频效果。

6、研究发现谷歌 AI 模型 Veo-3 可生逼真成手术视频但缺乏医学逻辑理解

研究发现谷歌 AI 模型 Veo-3 可生成逼真手术视频但缺乏医学逻辑理解，尽管其视觉效果令人惊叹，但在医学操作的理解上存在显著不足，尤其是在器械使用、组织反应和手术逻辑性方面表现较差。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 Veo-3模型能生成逼真的手术视频，但缺乏医学逻辑理解。

🔍 超过93% 的错误源于医学逻辑问题，严重影响视频准确性。

📈 研究团队计划开源数据集，以促进 AI 在医学理解方面的进步。

7、阿里Qwen3-Max-Thinking在全球数学竞赛中拔得头筹，挑战 OpenAI 的领先地位

阿里巴巴的 Qwen3-Max-Thinking 在全球数学竞赛中表现出色，展示了其强大的推理和问题解决能力，并在加密货币交易中取得了显著的投资回报，挑战了 OpenAI 的领先地位。

【AiBase提要:】

🧠 阿里巴巴的 Qwen3-Max-Thinking 在国际数学竞赛中获得满分，挑战 OpenAI。

🏆 该模型具备超过1万亿个参数，是首个在 AIME 和 HMMT 中取得100% 准确率的中国 AI。

📈 Qwen3-Max 在真实市场的加密货币交易中表现优异，获得22.3% 的投资回报。

8、OpenAI推出更轻量化的GPT-5 Codex Mini模型

OpenAI推出了轻量化的GPT-5 Codex Mini模型，优化了Codex的底层结构，提升了服务体验，并为开发者提供了更多选择和更高效的工作方式。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 GPT-5Codex Mini模型专注于提供更高效且成本更低的代码生成能力，为开发者提供更灵活的选择。

🚀 OpenAI提升了ChatGPT Plus、Business和Edu用户的速率限制，并为Pro和Enterprise用户提供优先处理待遇。

🛠️ GPT-5Codex Mini支持命令行界面（CLI）和集成开发环境(IDE)的扩展，API接口也将很快开放。

