iPhone Air 2或新增1颗镜头：继续沿用6.5英寸高刷中屏

站长之家（ChinaZ.com）11月6日 消息:今日，知名数码博主“数码闲聊站”透露，尽管初代iPhone Air市场表现不佳，但苹果并未放弃这一产品线，iPhone18Air（或称iPhoneAir2）目前正处于正常迭代状态。据悉，新款iPhone18Air将继续沿用6.5英寸高刷中屏、3D人脸识别技术以及横向跑道设计，同时保持超轻薄的产品定义。

在摄像头配置上，苹果正考虑为iPhone18Air进行显著升级。除了保留原有的高品质成像基础外，苹果计划新增一颗镜头，评估采用4800万像素主摄搭配4800万像素超广角镜头的组合，以提升用户的拍摄体验。作为对比，初代iPhone Air仅配备了后置4800万像素单摄，等效焦距为26mm，且缺乏超广角镜头。

此前，该博主曾在本月初指出，iPhone Air的首销周销量表现惨淡，仅有5万台。而知名苹果分析师郭明錤也发文表示，iPhone Air的市场需求低于预期，供应链方面已经开始降低出货与产能。

郭明錤分析认为，既有的Pro系列与标准版机型已经很好地满足了大部分高阶用户的需求，这使得苹果很难再为iPhone Air找到新的市场区隔与定位。从之前的mini、Plus到现在的Air，苹果的多次尝试均未能取得预期的成功。

