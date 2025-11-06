AI日报：HeyGen发布AI视频翻译引擎；科大讯飞推星火 X1.5；QQ浏览器推出AI+小窗

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、HeyGen炸场AI视频翻译！外国人轻松说中文，唇形同步精准到毫秒

HeyGen发布的新一代视频翻译引擎，通过三大核心技术突破，实现了跨语言视频本地化的高质量输出。该技术不仅提升了翻译的准确性，还优化了唇形同步和多说话人识别，为全球内容创作者提供了更高效的解决方案。

【AiBase提要:】 🌍 上下文感知翻译：告别机械直译，拥抱文化共鸣 👄 唇形同步革命：侧脸、遮挡全搞定，误差降至毫秒级 👥 多说话人智能分离：男女声线精准还原，对话如临现场 详情链接:https://www.heygen.com/translate

2、科大讯飞推出全国产算力星火 X1.5，AI 技术再升级

科大讯飞推出的星火 X1.5 大模型在技术上实现了重大突破，不仅在多语言支持和性能上达到国际先进水平，还为国内开发者提供了更强大的技术支持，进一步提升了中国 AI 技术在全球市场的竞争力。

【AiBase提要:】 🧠 星火 X1.5 在 MoE 模型的全链路训练效率上实现突破，性能达到国际主流大模型水平。 🌐 星火 X1.5 支持超过 130 种语言，整体性能达到 GPT-5 的 95% 以上。 🚀 星火 X1.5 的发布为中国 AI 行业提供了一个“第二选择”，提升国内 AI 技术在全球市场的竞争力。

3、QQ浏览器推出AI+小窗，随时唤起，即用即走

QQ浏览器在电脑端新版本中推出了「AI+」小窗功能，通过悬浮窗口提供多种AI辅助工具，提升用户的浏览体验。该功能设计注重不打扰用户，支持智能推荐和一站式使用，满足多样化需求。

【AiBase提要:】 ✨「AI+」小窗实现不打扰的浏览体验，悬浮窗口随时可用。 🔍智能推荐功能根据页面类型推送相关AI工具，如视频总结和网页总结。 🔄支持复杂任务如视频总结和订阅助理，成为信息处理的智能中枢。

4、科大讯飞发布AI软硬一体方案：在90分贝噪声中也能精准识别

科大讯飞在2025年开发者节上发布了AI软硬一体解决方案，通过算法与硬件的深度融合，在高噪声、远场等复杂环境下实现了精准识别与理解。该方案显著提升了多款AI硬件的降噪与识别性能，并推出了基于星火语音大模型的“百变声音复刻”技术，推动个性化语音创作进入普及阶段。

【AiBase提要:】 🔊 科大讯飞发布AI软硬一体解决方案，提升复杂环境下的语音识别性能。 🎤 基于星火语音大模型的“百变声音复刻”技术实现个性化语音创作。 📊 在90dB噪声环境下，讯飞双屏翻译机2.0仍保持98.69%的高识别准确率。

5、Google Gemini 3 Pro预览版现身Vertex AI：支持百万级上下文窗口

谷歌旗下人工智能模型Gemini系列迎来重大进展，最新预览版Gemini-3-Pro-Preview-11-2025已在Vertex AI平台上被发现。该模型支持高达100万token的超大上下文窗口，预计将在11月正式推出。其在多模态推理和代理式智能方面有显著提升，并可能超越GPT-4o。

【AiBase提要:】 ✨Gemini-3-Pro-Preview-11-2025支持高达100万token的上下文窗口，适用于复杂任务。 🧠Gemini 3 Pro专注于多模态推理和代理式智能，训练数据覆盖至2024年8月。 🚀Vertex AI平台提供API访问和AI Studio预览通道，方便开发者快速上手。

6、Comfy Cloud公测炸场！浏览器秒开Stable Diffusion，AI创作真正实现“零门槛”

Comfy Cloud的公测标志着AI图像生成技术的进一步普及。它通过云端平台简化了复杂的本地部署流程，使用户无需高端硬件即可轻松访问专业级AI创作工具，为普通创作者提供了前所未有的便利。

【AiBase提要:】 🔥 Comfy Cloud提供全功能Stable Diffusion环境，无需安装和本地部署。 🚀 依托高性能GPU集群，支持高分辨率渲染并保持流畅体验。 🌐 与开源社区实时同步，内置200+模板，降低学习曲线。 详情链接:https://cloud.comfy.org/

7、谷歌 Gemini AI 推出深度研究功能：整合你的邮件与文件为智能报告

谷歌推出的 Gemini AI 新功能 '深度研究' 可以从 Gmail、Google Drive 和 Google Chat 中提取信息，生成智能研究报告。该功能支持用户自定义内容并导出到 Google 文档或生成播客，提升了市场分析和竞争对手报告的效率。

【AiBase提要:】 📧 Gemini AI 新功能可从 Gmail、Drive 和 Chat 提取信息生成报告。 📊 用户可自定义报告内容并导出到 Google 文档或生成播客。 📱 目前仅在桌面版可用，未来将支持移动端。

8、10分钟教会机器人工作?上海AgiBot正在重写制造业规则

AgiBot公司开发了一种新技术，使机器人能够在10分钟内完成复杂的制造任务，这将重新定义全球制造业的生产方式。该技术结合了人机远程操作与强化学习，让机器人在极短时间内适应新的工厂流程。目前，AgiBot的G2人形机器人已在龙驰科技的生产线上投入使用，负责处理智能手机与VR头显零部件的组装。

【AiBase提要:】 🤖 AgiBot的G2人形机器人能在10分钟内学会复杂制造任务，显著提升工业自动化效率。 🧠 通过结合人机远程操作与强化学习，机器人能够自我优化并适应新工厂流程。 🌐 中国制造业生态系统为AgiBot的技术落地提供了供应链、快速原型和数据采集优势。

