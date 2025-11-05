“喂，你们家品牌在豆包、元宝、文心一言里排第几?”

这不是段子，而是最近品牌群里最高频的灵魂拷问。

伴随AI搜索日均调用量破10亿次，一个全新指标——GEO指数（Generative Engine Optimization，生成式引擎热度值）正悄悄替代传统SEO，成为品牌公关的“晴雨表”。

今天这篇，就用最通俗的大白话，把GEO指数聊透，再送你一个能每天免费查排名的隐藏神器。

一、GEO指数到底是啥?

1. 一句话版本:

AI搜索提到你品牌的“次数+好评度”综合打分。

2. 举个例子:

在豆包里输入“高速吹风机推荐”，AI如果先甩出“徕芬LF03”，并补一句“静音不伤发”，徕芬当天GEO指数就+1;若完全没提到，指数就是0。

3. 跟SEO的区别:

SEO看“网页排名”，GEO看“AI嘴里有没有你”。网页可以刷，AI嘴炮可刷不动——它只认全网真实语义。

二、为什么今天必须盯GEO?

- 入口变了:00后已经“遇事不问百度，先问AI”。

- 决策链短了:AI直接给出购买清单，省掉“比价—看评测—再搜索”三步。

- 马太效应极强:AI最爱引用高频、高口碑品牌，一旦掉出AI推荐，销量像滑梯。

徕芬、戴森、飞利浦早就下场实测:

下图是AIBase品牌监控后台11月4日的GEO指数截图——

徕芬20，戴森11，飞利浦21，飞科8……谁被AI“翻牌”，一目了然。

三、3个立刻能用的GEO提升技巧

1. 内容“投喂”AI

把官网、白皮书、技术贴转成QA格式，发到知乎、头条、小红书，附带结构化数据（价格、型号、优点）。AI大模型最爱“答案盒”。

2. 口碑“埋点”

引导真实用户在社媒用口语化句式:“我用徕芬LF03，3分钟干发还不毛躁。”AI对口语复述识别度>95%。

3. 每周查“AI排名”

传统SEO工具查不到AI引用。用AIBase品牌监控服务（https://app.aibase.com/zh/tools/trackers），输入品牌名+官网，一键监控豆包、元宝、DeepSeek、文心一言四大模型，GEO指数涨跌每天邮件推送，还能把竞品一起加进去对比。

四、实操演示:1分钟上手

① 打开 https://app.aibase.com/zh/tools/trackers

② 输入品牌名“徕芬”、官网 https://www.laifen.net

③ 添加竞品:戴森、飞利浦、飞科

④ 保存，就能收到GEO指数报告。

五、常见QA

Q:指数低就一定没销量吗?

A:不是，但GEO跌幅>30%时，电商搜索转化率平均下降18%，参考值已写进多家TP运营SOP。

Q:小品牌能玩吗?

A:反而更容易。细分赛道词（如“直线剃须刀”）竞争低，布局50条高质量QA，两周内GEO就能从0拉到前十。

Q:需要IT技术吗?

A:完全0代码，把网址粘贴进去就行，比发公众号还简单。

结尾彩蛋

“等AI来搜你”不如“主动让AI记住你”。

现在就去 https://app.aibase.com/zh/tools/trackers 搜一下自己的品牌，

看看今天的GEO指数是多少?

如果显示“暂无数据”，恭喜你——

抢先一步，正是红利窗口!

（举报）