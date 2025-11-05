小鹏机器人会走猫步太像人了！小鹏发布新一代人形机器人IRON

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:在今日举办的第七届小鹏科技日上，一款备受瞩目的新品——小鹏全新一代人形机器人IRON踩着猫步惊艳登台，瞬间吸引了全场目光。小鹏汽车董事长何小鹏自豪地宣布，IRON堪称最拟人的人形机器人，其设计独具匠心，拥有仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮肤，头部配备3D曲面显示，仿生灵动双肩设计，以及实现22个自由度的灵巧手，将人形机器人的拟人化程度推向了新高度。

IRON不仅外形出众，内在性能同样卓越。它搭载了3颗图灵AI芯片，算力高达2250TOPS，能够轻松实现对话、行走、交互等高阶智能功能。更值得一提的是，IRON率先采用了全固态电池，这一创新设计使其在极致轻量化的同时，也确保了极高的安全性。

这款机器人还融入了小鹏自研的物理世界大模型体系，融合了VLT、VLA、VLM三大核心能力，能够实现对环境的实时感知、理解与反馈，为机器人提供了强大的智能支持。

何小鹏介绍，小鹏全新一代IRON将优先投身于商业场景，为博物馆、4S店、商场等场所提供优质服务。此外，发布会上还宣布了小鹏与宝钢的机器人合作计划。不久的将来，IRON将入驻宝钢，在巡检等复杂的工业领域探索应用场景，并不断迭代进化。同时，小鹏也宣布IRON将开放SDK，诚邀全球开发者共同参与，共建人形机器人应用生态，携手推动人形机器人技术的蓬勃发展。

