首页 > 热点 > 关键词  > 小鹏Robotaxi最新资讯  > 正文

小鹏将推出3款全球化Robotaxi 2026年同步开启试运营

2025-11-05 16:41 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:在今日举办的“2025小鹏科技日”发布会上，小鹏汽车董事长何小鹏正式宣布，公司将于2026年推出三款全栈自研的量产Robotaxi，并同步开启试运营，标志着小鹏汽车正式进军L4级自动驾驶出租车市场。

据介绍，小鹏Robotaxi将搭载4颗图灵AI芯片，最高算力可达3000TOPS，并配备小鹏第二代VLA模型，具备强大的泛化学习能力，能够自适应全球不同地区的交通习惯。该车型还创新性地联动VLM构建了车外交互体系，作为中国首款全栈自研的Robotaxi，无需进行额外改装，也不依赖高精地图，即可实现规模量产。

微信截图_20251105164127.png

在驾驶模式上，小鹏Robotaxi提供了两套智驾方案供用户选择，一套注重通勤效率，另一套则强调极致安全，满足不同场景下的出行需求。同时，针对L4级智驾设计，小鹏Robotaxi在算力、转向、视觉、电池、刹车、通讯六大关键系统上均准备了双冗余设计，并具备快速切换能力，以最大程度确保行驶过程中的安全性。

值得一提的是，小鹏汽车还宣布将开放Robotaxi的SDK，与全球合作伙伴共同构建Robotaxi生态。在此次发布会上，高德地图正式成为小鹏Robotaxi的首个全球生态合作伙伴。未来，用户将能够在高德平台上打到小鹏的Robotaxi，而且这项服务不仅限于中国市场，双方将携手建立全球化的Robotaxi服务体系，共同推动自动驾驶技术的普及与应用。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • “全球Robotaxi第一股”文远知行：港股上市临近，商业化进程加速

    文远知行通过港交所聆讯，正式进入港股上市冲刺阶段，将构建“美股+港股”双资本平台。作为全球自动驾驶标杆企业，其产品已在7个国家获自动驾驶牌照，在11国30城开展测试运营，安全运营超2200天。技术层面，预测算法误差控制在0.2米内，感知模型延迟小于10毫秒，系统检测精度达99%。成本大幅下降，单车成本降至几十万元，二季度营收同比增长60.8%，自动驾驶网约车业务猛增836.7%。近期获准在北京开展夜间道路测试，向全天候服务网络迈出关键一步。随着技术成熟与商业模式验证，万亿级自动驾驶市场正迎来规模化运营拐点。

    ​文远知行 ​自动驾驶 ​Robotaxi

  • TabTab 登顶模力工场 AI 应用榜榜首， 把 AI 数据分析师装进口袋，关键结论更快抵达！

    TabTab是一款全链路AI数据分析助手，核心功能包括多源数据连接（支持文档、数据库、电商平台等）、自动化采集清洗、内置分析模型及可视化呈现。其优势在于通过多智能体系统实现自然语言交互，降低分析门槛，让非技术人员也能快速完成客户洞察、销售业绩等分析，显著提升效率。产品定位中立，致力于构建多元化AI效率提升生态。

    ​数据驱动 ​效率提升 ​智能体

  • 喜临门，首个L4级认证的智能床垫品牌

    喜临门旗下AISE宝褓智能床垫通过国家《家具智能等级评定及标识》标准认证，成为国内首个获L4最高等级认证的智能床垫品牌。这标志着行业竞争从硬件比拼转向算法与服务能力，为消费者提供清晰选购标准。该产品基于超1亿条睡眠数据研发，实现睡前放松、睡中实时调节支撑、醒后生成睡眠报告的完整服务闭环，体现智能家居应融入生活的贴心服务本质。

    ​智能家居 ​喜临门 ​AI床垫

  • 小鹏机器人会走猫步太像人了！小鹏发布新一代人形机器人IRON

    在第七届小鹏科技日上，小鹏汽车发布全新人形机器人IRON，其拟人化程度领先，拥有仿生脊柱、肌肉及柔性皮肤，配备3D曲面显示与灵巧双手，实现22个自由度。搭载3颗图灵AI芯片，算力达2250TOPS，支持对话、行走等智能交互，并采用全固态电池提升安全性。集成自研物理世界模型与VLT/VLA/VLM能力，实现环境感知与反馈。IRON将优先应用于商业场景，并与宝钢合作探索工业巡检。小鹏宣布开放SDK，邀请全球开发者共建机器人应用生态。

    ​小鹏科技日 ​人形机器人 ​IRON

  • ROBOT PHONE登场：荣耀为AI终端开了自进化的未来新局

    ​十年前，AI还停留在算力、模型与数据此消彼长的层面。如今，技术的发展早已超乎想象。 2025年上半年，Google DeepMind重磅推出的AlphaEvolve揭示了一个重要趋势:AI开始拥有“自我成长”的能力。 AlphaEvolve是一种典型的“自进化系统”，它结合了Gemini模型的创造性问题解决能力，以及自动化评估器（Evaluator）的反馈学习机制，能够判断“什么是好的”，并据此不断自我优化。 �

    ​AI ​自进化系统 ​Google

  • Mini LED时代即将终结！MacBook Pro将升级为OLED屏

    苹果爆料人Mark Gurman透露，MacBook Pro会率先升级OLED，时间是明年下半年，然后MacBook Air再跟进OLED，时间是2028年，届时MacBook Pro和MacBook Air都将全面迈入OLED时代。 Mark Gurman指出，苹果旗下的iPad系列、MacBook机型全部都将启用OLED屏幕，包括iPad mini、MacBook Pro、iPad Air和MacBook Air，且大概率会按此顺序推进。PS：入门款iPad暂无搭载OLED的计划。 值得注意的是，MacBo

    ​OLED ​MacBook ​Pro

  • 何小鹏回应机器人IRON里是真人质疑：感谢认可

    在第七届小鹏科技日上，小鹏汽车自主研发的人形机器人IRON首次亮相，其逼真步态引发网友惊叹“100%真人在里面”。面对质疑，董事长何小鹏以“感谢认可”巧妙回应，展现技术自信。IRON采用类人“骨骼-肌肉-皮肤”结构，搭载仿生肌肉驱动系统和22自由度拟态双手，能精准感知环境变化。团队历时7年研发，计划明年4月进入量产阶段。该机器人还融合物理世界模型体系，集成VLT/VLA/VLM三大核心能力，实现实时环境交互。此次展示既体现小鹏技术积累，也引发对科技真实性的思考。

    ​小鹏科技日 ​人形机器人 ​IRON亮相

  • GEO品牌监控实战:教你用AIBase实现全自动AI搜索可见性监控流程

    文章探讨AI时代品牌在ChatGPT等平台可见度的重要性。某SaaS品牌发现其产品从推荐列表中消失，凸显品牌在AI生态中可见度变化难以察觉。数据显示71%美国用户用AI研究品牌，而LLM每次仅引用2-7个域名。建议通过三个维度监控品牌引用：推荐场景、频率排名、竞品对比。提出建立监控体系，重点关注推荐型、对比型、场景型问题，使用AIBase等工具覆盖国内主流平台，持续优化内容形成闭环，确保品牌在AI推荐中保持竞争力。

  • REDMI Turbo 5 1月登场：首发天玑8500

    博主爆料称，天玑8500芯片预计1月亮相，Redmi Turbo 5将首发搭载。该芯片采用台积电4nm工艺，配备8核A725全大核设计，主频达3.4GHz，GPU为Mali-G720，性能超越骁龙8 Gen3与8s Gen4，安兔兔跑分达220万。新机还将配备1.5K直屏与大容量电池，成为Redmi Turbo系列最强机型，值得期待。

    ​天玑8500 ​REDMI ​Turbo

  • 国内首个！火山引擎推出融合国家级智库理论与大规模实战验证的 Data Agent 评测体系

    火山引擎推出国内首个融合国家智库理论框架与大规模实战验证的数据智能体评测体系，同步发布《2025数据智能体实践指南》。该体系直面传统评测重技术轻业务、预设答案难适配动态场景、局部能力检验不足三大痛点，确立业务关联性、可操作性与前瞻性设计原则。覆盖分析洞察、可视化呈现、鲁棒性三大核心维度，通过151道测试题量化智能体能力并划分达标/工业可用/专业研究三级标准。采用标准化闭环流程与自动化评分机制，为数字化转型深水区企业提供选型优化依据，推动产业智能化进入精准量化新阶段。

    ​数据智能体 ​评测体系 ​多模态数据

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM