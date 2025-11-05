小鹏将推出3款全球化Robotaxi 2026年同步开启试运营

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:在今日举办的“2025小鹏科技日”发布会上，小鹏汽车董事长何小鹏正式宣布，公司将于2026年推出三款全栈自研的量产Robotaxi，并同步开启试运营，标志着小鹏汽车正式进军L4级自动驾驶出租车市场。

据介绍，小鹏Robotaxi将搭载4颗图灵AI芯片，最高算力可达3000TOPS，并配备小鹏第二代VLA模型，具备强大的泛化学习能力，能够自适应全球不同地区的交通习惯。该车型还创新性地联动VLM构建了车外交互体系，作为中国首款全栈自研的Robotaxi，无需进行额外改装，也不依赖高精地图，即可实现规模量产。

在驾驶模式上，小鹏Robotaxi提供了两套智驾方案供用户选择，一套注重通勤效率，另一套则强调极致安全，满足不同场景下的出行需求。同时，针对L4级智驾设计，小鹏Robotaxi在算力、转向、视觉、电池、刹车、通讯六大关键系统上均准备了双冗余设计，并具备快速切换能力，以最大程度确保行驶过程中的安全性。

值得一提的是，小鹏汽车还宣布将开放Robotaxi的SDK，与全球合作伙伴共同构建Robotaxi生态。在此次发布会上，高德地图正式成为小鹏Robotaxi的首个全球生态合作伙伴。未来，用户将能够在高德平台上打到小鹏的Robotaxi，而且这项服务不仅限于中国市场，双方将携手建立全球化的Robotaxi服务体系，共同推动自动驾驶技术的普及与应用。

