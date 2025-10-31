iQOO Neo11开售2小时销量超前代全天

站长之家（ChinaZ.com）10月31日 消息:日前，备受期待的iQOO Neo11正式发布，首发起售价定为2599元，引发市场高度关注。发布当晚，iQOO产品经理罗佳慧兴奋宣布，新机开售仅2小时，销量便已超越上一代全天的销售成绩。她特别强调，这一佳绩是在上代产品下午5点开售的前提下取得的，iQOO Neo11在更短的时间内实现了更高的销量，堪称“史上最强Neo”。

据了解，iQOO Neo11在屏幕配置上进行了大幅升级，搭载了6.78英寸的2K144Hz珠峰屏，采用京东方Q10发光材料，全系出厂即配备AR增透消反保护膜，为用户带来更加清晰、舒适的视觉体验。在护眼方面，该机支持动态侦测游戏画面，能够智能调节蓝光量和亮度，并提供多种调光方案供用户自由选择，包括类DC调光和2592Hz超高频调光，有效保护用户视力。

性能方面，iQOO Neo11同样表现出色。它搭载了骁龙8至尊版芯片和自研电竞芯片Q2，配备LPDDR5X Ultra内存和UFS4.1闪存，安兔兔跑分超过354万，性能强劲。同时，新机还内置了7500mAh大容量电池，支持100W有线快充，让用户告别电量焦虑。在拍照方面，iQOO Neo11后置5000万像素主摄，满足用户日常拍摄需求。

此外，iQOO Neo11还支持超声波屏幕指纹、IP68/IP69防尘防水功能，并配备了全新对称式立体双扬声器，为用户带来更加便捷、安全、沉浸的使用体验。此次iQOO Neo11的发布，无疑为智能手机市场注入了新的活力，其出色的销量成绩也进一步证明了消费者对iQOO品牌的认可和信赖。

