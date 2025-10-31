AI日报：Sora免费额度要缩水；月之暗面发布Kimi Linear架构；Canva免费放出Affinity专业设计套件

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、Sora免费额度要缩水！OpenAI推付费包+创作者分成，视频生成进入商业化深水区

文章讨论了OpenAI的Sora应用在上线一个月后因用户激增和算力成本压力而调整免费额度，并推出付费选项和创作者分成计划，标志着其正式迈入商业化阶段。

【AiBase提要:】 🎥 Sora将减少每日30次免费生成额度以应对GPU资源紧张 💰 用户可花费4美元购买10次额外生成机会，满足重度用户需求 🤝 OpenAI计划启动创作者分成机制，允许版权方通过AI数字分身获得收益

2、Figma重磅收购AI生成公司Weavy！推新品牌Figma Weave，打造“节点式”AI设计新范式

Figma收购AI图像与视频生成初创公司Weavy，并将其整合为全新子品牌Figma Weave。这一举措标志着Figma从‘设计协作’向‘AI原生内容生成+编辑’生态的全面升级，通过节点式工作流实现多模型混搭创作，提升设计师的创意控制力。

【AiBase提要:】 🔥 Figma收购Weavy，推动AI生成能力与设计平台深度融合。 💡 Weavy引入节点式工作流，支持多模型混搭创作与分层编辑。 🚀 Figma加速布局AI时代的设计操作系统，提升创意流程效率。

3、OpenAI 推出 Aardvark：智能安全研究助手助力软件防护

OpenAI 推出 Aardvark，一款基于 GPT-5 的智能安全研究助手，旨在帮助开发者高效发现和修复软件漏洞。Aardvark 通过分析代码库、建立威胁模型、验证漏洞可利用性，并与 OpenAI Codex 集成生成修复补丁，显著提升了软件安全性。此外，OpenAI 还计划为非商业开源项目提供免费扫描服务，以提高整个开源生态的安全性。

【AiBase提要:】 🔍 Aardvark 通过分析代码库和建立威胁模型来检测漏洞。 🛡️ 它能验证漏洞的可利用性并生成修复补丁，提升软件安全性。 🤝 OpenAI 计划为非商业开源项目提供免费扫描服务，增强开源生态安全。 详情链接:https://openai.com/index/introducing-aardvark/

4、全球首款 AI 字体生成器 “Dr Fonts©” 正式上线，免费试用体验！

Dr Fonts© 推出全球首款 AI 字体生成器 V1.0 版本，用户可通过官网免费试用。该工具支持从图像创建自定义字体，并提供个性化调整和管理功能，极大提升了设计师和字体爱好者的创作效率。

【AiBase提要:】 🌟 全球首款 AI 字体生成器正式上线，用户可免费试用。 🎨 支持从图像创建字体并进行个性化调整与管理。 🛠️ 工具仍在测试中，开发团队持续优化用户体验。 详情链接:https://drfonts.com/

5、中国信通院人工智能研究所联合发布《大模型一体机应用研究报告（2025年）》

该报告深入分析了大模型一体机的技术演进、产业动态及应用实践，为企业提供了全面的参考。报告指出，大模型一体机在算力和性能上不断提升，并在应用场景上逐渐拓宽，从智能客服到智能制造，推动了各行各业的发展。

【AiBase提要:】 🧠 报告梳理了大模型一体机的技术发展历程，强调其近年来的显著进步。 🚀 分析了大模型一体机在实际应用中的典型场景及选型策略，为企业提供可行建议。 💡 展望了我国大模型一体机技术产业化发展的新趋势，强调构建智能化生态体系的重要性。

6、月之暗面发布Kimi Linear架构：KV缓存减少75%，推理速度提升6倍，Attention机制迎来颠覆性革新！

月之暗面推出的 Kimi Linear 架构在注意力机制上实现了重大突破，通过 KDA 技术显著提升模型处理信息的速度与效率，同时大幅减少内存占用，为 AI 领域提供了新的解决方案。

【AiBase提要:】 🧠 Kimi Linear 架构通过 KDA 提升了有限状态 RNN 的记忆使用效率。 ⚡ 在 1M token 场景下，KV cache 占用量减少了 75%，解码吞吐量提升了 6 倍。 🚀 相较于传统 MLA，TPOT 提升了 6.3 倍，适用于对速度和内存要求高的场景。 详情链接:https://github.com/MoonshotAI/Kimi-Linear/blob/master/tech_report.pdf

7、Canva免费放出Affinity专业设计套件，Adobe订阅制遭遇最强挑战

Canva推出Affinity V1.0版本，将矢量绘图、图像处理与排版功能整合为一个完全免费的平台，引发设计软件市场的重大变革。其模块化架构和跨平台支持提升了创作效率，同时通过AI功能增强用户体验，并重构商业模式以挑战Adobe的订阅制模式。

【AiBase提要:】 ✅ Affinity V1.0整合矢量、图像与排版功能，提供媲美Adobe的专业能力。 💡 Canva Pro会员解锁AI黑科技，提升创作效率40%以上。 🌐 全平台同步上线，支持团队协作与跨设备编辑，形成闭环生态。 详情链接:https://www.affinity.studio/

8、Chrome Canary 新增 Gemini AI 功能:Nano Banana 与深度搜索正式登场

Chrome Canary 浏览器新增了由 Gemini AI 驱动的两个新功能：Nano Banana 和 Deep Search，分别用于图像生成和主题研究。这些功能旨在提升用户的创作和信息检索效率，并为浏览器向 AI 工作空间的转型奠定基础。

【AiBase提要:】 ✨ Nano Banana 是一项图像生成功能，用户可直接输入描述生成图像。 🔍 Deep Search 提供结构化、可延展的研究结果，帮助用户快速查找信息。 🌐 Chrome 团队正在将新标签页打造为 AI 启动屏幕，未来支持更多上下文交互功能。

（举报）