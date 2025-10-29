首页 > 原创 > 关键词  > AI有声剧最新资讯  > 正文

AI日报：豆包推全自动多人配音系统；Adobe Firefly Image 5重磅升级；Soul语音模型SoulX-Podcast发布

2025-10-29 16:07 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、AI有声剧革命爆发！豆包推全自动多人配音系统，98%角色识别准确率，媲美专业广播剧

豆包语音团队推出的‘AI多人有声剧’全自动生产方案，该方案能够从原始小说文本直接生成高质量的广播剧，无需人工干预。其核心在于高自然度多角色语音合成引擎，能精准区分角色并赋予符合性格和情绪的语调，同时智能添加背景音乐与音效，提升沉浸感。该技术已在番茄小说APP落地，用户反响热烈，标志着AI在音频内容领域的重大突破。

image.png

【AiBase提要:】

🤖 AI多人有声剧全自动生产方案，实现端到端无人化制作。

🔊 高自然度多角色语音合成引擎，角色识别准确率达98%以上。

🎼 智能添加背景音乐与音效，营造电影级沉浸听觉体验。

2、Adobe Firefly Image 5重磅升级：400万像素原生生成、AI音轨+自定义模型，创作者迎来“全栈式”AI创作时代

Adobe Firefly Image 5的发布标志着AI图像生成进入专业级赛道。该版本支持400万像素原生输出，提供分层式提示编辑、自定义艺术风格模型以及AI语音与配乐生成功能，全面打通图像、视频和音频的AI创作闭环。

image.png

【AiBase提要:】

🔥 Firefly Image 5支持400万像素原生生成，显著提升图像质量与细节表现。

🎨 用户可训练专属艺术风格模型，确保输出内容符合个人艺术语言。

🎵 新增AI语音与配乐生成功能，结合ElevenLabs语音模型，降低创作门槛。

3、Soul语音模型SoulX-Podcast震撼发布：90分钟无中断播客生成，AI语音革命再升级

SoulX-Podcast语音模型的发布标志着AI语音技术在播客领域的重大突破，其高保真、稳定性以及多语言支持为内容创作提供了全新可能。

image.png

【AiBase提要:】

🎙️ 支持中英双语及方言，实现多语言播客生成。

🔊 实现90分钟无中断语音生成，提升播客内容质量。

🗣️ 零样本克隆技术，支持个性化语音定制。

详情链接:https://github.com/Soul-AILab/SoulX-Podcast

4、360发布全球首款L2-L4全栈智能体平台！政企AI转型迎来“开箱即用”时代

360集团发布了全球首款L2-L4全栈智能体平台，旨在为政府与企业提供一站式AI落地解决方案，解决了政企在引入智能体时的三大障碍，并启动了行业生态合作计划以加速产业渗透。

【AiBase提要:】

🧠 360发布全球首个覆盖L2至L4全阶段能力的智能体操作系统，推动智能体从单点突破走向规模化复制。

🔒 SEAF智能体工厂支持私有化部署与信创环境适配，确保数据不出域、模型可审计，解决政企“不能用、不好用、不放心”的问题。

🤝 启动“千行行业生态合作计划”，联合软硬件厂商、系统集成商与行业ISV，打造标准化智能体解决方案。

5、IBM 发布 Granite 4.0 Nano 模型，突破小型 AI 模型的性能极限

IBM 推出了四款新的 Granite 4.0 Nano 模型，这些模型可以在普通笔记本电脑或浏览器中本地运行，展示了公司在人工智能领域对高效与可及性的重视。所有模型均在 Apache2.0 许可下发布，适合研究人员、企业和独立开发者使用，并且支持商业用途。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 IBM 发布 Granite 4.0 Nano 模型，支持在普通硬件上运行，提升了小型 AI 模型的可用性。

🛠️ 所有模型均在 Apache2.0 许可下发布，适合研究和商业用途，确保了开放性和兼容性。

📈 最新基准测试显示，Granite 4.0 模型在性能上超越同类产品，展现了高效的处理能力。

详情链接:https://huggingface.co/blog/ibm-granite/granite-4-nano

6、2025年三季度AI应用市场现状：移动端用户突破 7 亿，豆包夺原生AI APP月活第一

2025年三季度AI应用市场展现出强劲的增长势头，移动端AI应用用户规模突破7亿，其中AI应用插件表现尤为突出。然而，PC端应用增速相对缓慢，仅少数应用实现正增长。

image.png

【AiBase提要:】

📱 移动端 AI 应用用户突破 7 亿，增长主要源于厂商的模型升级和生态协同。

🚀 AI 应用插件表现突出，特别是在月活跃用户中占据领先地位。

📉 PC 端应用增速放缓，85% 以上的网页应用月活跃用户低于 50 万。

7、PayPal与OpenAI达成合作，ChatGPT成为首个集成支付平台！

PayPal 与 OpenAI 达成重要合作，ChatGPT 成为首个集成支付平台，将极大便利线上购物体验，并推动智能代理型电商的发展。

【AiBase提要:】

🤖 ChatGPT 将成为 PayPal 首个集成支付钱包，用户可直接在其中完成购物支付。

💰 PayPal 股价盘前飙升超15%，显示出市场对合作的高度认可。

🛍️ OpenAI 正在拓展 ChatGPT 的电商功能，已与 Shopify、Etsy 和沃尔玛达成合作。

8、谷歌推AI自动营销工具Pomelli，输入网站URL即可生成营销内容

谷歌与DeepMind合作推出的Pomelli AI工具，旨在帮助中小型企业快速生成符合品牌调性的社交媒体营销内容，降低营销门槛并提升效率。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 品牌剖析：通过扫描网站和图像，构建全面的品牌画像。

💡 创意生成：基于品牌DNA，自动生成针对性营销活动idea。

🎨 资产输出：产出高质量营销资产，并支持实时调整。

详情链接:https://labs.google.com/u/0/pomelli/about/

