AI日报：可复刻音色的MiniMax Speech 2.6发布；TikTok推AI剪辑新工具“Smart Split”；Cursor 2.0发布

1、延迟低于250毫秒！MiniMax Speech 2.6发布，Fluent LoRA一键复刻任意音色，语音合成迈入实时交互时代

MiniMax Speech 2.6发布，以低延迟和音色复刻技术推动语音合成进入实时交互时代。

【AiBase提要:】 🎙️ 通过Fluent LoRA技术，仅需30秒音频即可克隆音色。 ⏱️ 实现端到端延迟低于250毫秒，接近人类对话节奏。 🌐 支持教育、客服、智能硬件等多场景应用。

2、蚂蚁数科Agentar打造“金融AI大脑”，入选国际标准卓越案例

文章介绍了蚂蚁数科与宁波银行合作打造的Agentar知识工程KBase案例，成功入选国际标准金融应用卓越案例。该方案通过知识工程技术解决金融机构的知识孤岛问题，构建智能化决策系统，显著提升服务效率和准确率，并具备强可解释性，为金融行业智能化升级树立了新标杆。

【AiBase提要:】 🧠 Agentar知识工程平台实现多源异构数据的全生命周期管理 💡 系统通过“规划-检索-推理”机制提升知识质量与AI逻辑推理能力 🔒 强可解释性保障生成式AI在金融领域的安全合规应用

3、智源发布Emu3.5大模型：以“下一状态预测”重构多模态智能，具身操作能力惊艳业界

智源发布Emu3.5大模型，通过“下一状态预测”重构多模态智能，具备强大的具身操作能力，标志着AI从感知理解迈向智能操作的关键一步。

【AiBase提要:】 🧠 Emu3.5引入自回归式“下一状态预测”（NSP）框架，实现多模态序列建模的突破。 🖼️ 支持文图协同生成、智能图像编辑和时空动态推理，提升跨模态操作能力。 🔄 打破信息孤岛，统一编码文本、视觉和动作等模态，实现跨模态自由切换与协同推理。

4、Cursor 2.0震撼发布！自研模型Composer快4倍，8个AI Agent并行编码，开发者效率迎来“核爆级”升级

Cursor 2.0的发布标志着其从智能补全插件向多智能体协同开发平台的范式跃迁，通过自研模型Composer和多Agent界面显著提升了开发效率和质量。

【AiBase提要:】 🧠 Composer模型专为代理式编码设计，采用强化学习和混合专家架构，响应速度提升4倍。 ParallelGroup 多个AI Agent并行工作，支持独立任务处理，提高复杂项目的开发效率。 🔄 全流程自动化功能整合代码审查、测试与执行，减少上下文切换，提升开发者专注度。

5、xAI升级Grok Imagine iOS版:新增视频生成与提示重混

xAI宣布其Grok Imagine工具iOS版将推出视频生成功能，支持用户通过文本或图像提示生成高清动态视频，并可从内容提要中直接重混提示。该功能基于Aurora/Grok核心模型优化，提升操作流畅性，适用于短片、广告及创意内容。

【AiBase提要:】 🎥 新增视频生成功能，支持文本或图像提示生成高清动态视频。 🔄 提示重混机制降低创作门槛，允许快速迭代创作。 📱 iOS优先更新，Android及网页版随后跟进，强化移动AI创作能力。

6、OpenAI 推出新型安全模型gpt-oss-safeguard，助力 AI 领域灵活应对风险

OpenAI 推出的 gpt-oss-safeguard 系列模型在 AI 安全领域提供了更高的灵活性和可定制性，能够根据开发者设定的安全政策进行分类并提供推理理由。然而，这些模型在处理速度和资源消耗方面存在一定的局限性，因此在某些场景下可能不如传统分类器表现优异。

【AiBase提要:】 🛡️ OpenAI 推出了 gpt-oss-safeguard-120b 和 gpt-oss-safeguard-20b 两款新型安全模型，允许灵活自定义安全政策。 ⚙️ 新模型能够根据输入的安全政策对用户消息和对话进行分类，并提供推理理由。 📊 尽管新模型具有优势，但在某些情况下，传统分类器可能更有效，且新模型资源消耗较大。 详情链接:https://huggingface.co/collections/openai/gpt-oss-safeguard

7、TikTok推AI剪辑新工具“Smart Split”，助力创作者轻松剪辑与内容策划

TikTok 在美国创作者峰会上推出了三项全新功能，包括 AI 驱动的视频剪辑工具 “Smart Split”、内容规划工具 “AI Outline” 以及更新的创作者分成政策，旨在提升创作者的工作效率和变现能力。

【AiBase提要:】 🎥 TikTok 推出 AI 剪辑工具 “Smart Split”，自动生成短视频和字幕。 📝 新的内容规划工具 “AI Outline” 帮助创作者轻松生成视频大纲。 💰 升级的分成政策允许优秀创作者获得高达90% 的收益分成。

8、微软推出 Agent Lightning:全新 AI 框架助力强化学习训练大规模语言模型

微软推出的 Agent Lightning 是一个开源框架，旨在通过强化学习优化多代理系统，无需重构现有架构即可提升大规模语言模型的性能。

【AiBase提要:】 🧠 Agent Lightning 将代理建模为部分可观测的马尔可夫决策过程，提升策略性能。 🚀 该框架支持在不重构现有系统的情况下优化多代理系统，实现训练代理解耦。 📈 实验表明，在文本转 SQL、检索增强生成和数学问答任务中均取得显著性能提升。 详情链接:https://arxiv.org/abs/2508.03680v1

