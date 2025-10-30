REDMI官方：REDMI K90像素新国屏比2K屏更强

站长之家(ChinaZ.com) 10月30日 消息:今日，REDMI官方微博发布了REDMI K90系列答网友问（第二期），针对网友普遍关心的屏幕问题进行了详细解答。有网友提出疑问，REDMI K90系列未配备2K屏，是否意味着屏幕配置相比上代有所回退?

对此，REDMI官方回应称，虽然REDMI K90系列全系未采用2K屏，但搭载了更为先进的“超级像素新国屏”。该屏幕采用了与小米17Pro Max同款的全RGB新一代显示技术，每个像素均由独立的红、绿、蓝三种子像素构成，无需借助其他像素，实现了OLED屏幕从有损到无损的重大突破。

特别值得一提的是，K90Pro Max版本的子像素数量高达938万，这一数字甚至超越了传统的2K类钻排列。因此，在显示文字、线条以及图片边缘时，K90Pro Max能够呈现出更为清晰、锐利的效果，视觉体验更佳。

除了显示效果的显著提升，全RGB排列还具备另一大优势——对瞳孔的调节负担更小，从而有效减少干眼和视觉疲劳的发生。此外，REDMI K90系列还配备了全新的圆偏振光2.0、全亮度DC调光以及1nit超低亮度护眼技术，堪称REDMI有史以来屏幕配置最为强大的产品。

在核心配置方面，REDMI K90搭载了高通骁龙8至尊版旗舰平台，而K90Pro Max则更进一步，搭载了高通第五代骁龙8至尊版平台，性能表现更为卓越。

售价方面，REDMI K90系列同样给出了诚意满满的价格。其中，K90的起售价为2599元，而K90Pro Max的起售价则为3999元，为消费者提供了更为丰富的选择空间。

