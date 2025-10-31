首页 > 原创 > 关键词  > iQOO15最新资讯  > 正文

iQOO 15旷野配色今日开售：售价4999元 首发2K三星珠峰屏

站长之家（ChinaZ.com）10月31日 消息:今日，备受瞩目的iQOO15旷野正式开启首销，售价定为4999元（16GB512GB版本），为消费者带来一款集顶尖屏幕与强大性能于一身的旗舰机型

此次iQOO15的最大亮点无疑是其全球首发的2K三星珠峰屏。这块屏幕由三星与iQOO联合研发，采用了2K LEAD OLED技术，并率先应用了M14发光材料及众多全新护眼科技。通过开创性地去除偏光层，该屏幕的发光效率得到大幅提升，不仅在清晰度、亮度、色彩、护眼、功耗、寿命及触控等七大方面展现出领先优势，更实现了手动峰值亮度1000nits、全屏峰值亮度2600nits以及局部峰值亮度6000nits的惊人成绩。同时，其功耗控制和DIC-P3色域覆盖也表现出色，为用户带来极致的视觉享受。

iQOO 15 旷野首销：全球首发2K三星珠峰屏 4999 元

在核心配置上，iQOO15同样不容小觑。它搭载了第五代骁龙8至尊版处理器，并首发Adreno独立高速显存技术和Game Ready Driver手游驱动，为游戏爱好者提供了流畅且稳定的游戏体验。影像方面，iQOO15配备了后置5000万像素索尼超防抖大底主摄、5000万像素索尼超级潜望长焦以及5000万像素超广角镜头，加上3200万像素前置镜头，并得到蓝厂旗舰同款NICE算法和大模型画质增强技术的双重加持，拍摄出的照片细节更加清晰，色彩更加饱满。

此外，iQOO15还搭载了具备二代半固态四代硅负极技术的7000mAh单电芯蓝海大电池，支持100W有线闪充，为用户提供了持久的续航能力和快速的充电体验。

  • 全球首发2K三星珠峰屏！iQOO 15发布：4199元起

    iQOO 15于10月20日晚发布，售价4199元起。核心配置包括6.85英寸三星2K屏幕，搭载骁龙8至尊版平台，前置3200万、后置三摄5000万主摄+潜望长焦+超广角，7000mAh电池支持100W闪充。亮点为首发2K三星珠峰屏，采用M14发光材料和2K LEADOLED技术，显示效果护眼；自研电竞芯片Q3实现全场景光追、游戏超分超帧，提升画质；散热采用大面积VC均热板；信号覆盖360度无死角，增强稳定性。主打游戏体验与屏幕显示。

    ​iQOO ​15 ​三星2K屏幕

  • iQOO Neo11开售2小时销量超前代全天

    iQOO Neo11于10月31日发布，首发起售价2599元。开售仅2小时销量即超越前代全天成绩，被称“史上最强Neo”。配置大幅升级：搭载6.78英寸2K 144Hz京东方Q10屏，支持动态调光护眼；采用骁龙8至尊版芯片与自研Q2电竞芯片，安兔兔跑分超354万；内置7500mAh电池与100W快充；后置5000万主摄。同时具备超声波屏下指纹、IP68/69防护及立体双扬声器，为用户带来全方位升级体验。

    ​iQOO ​Neo11发布 ​2K144Hz珠峰屏

  • iQOO 15 Ultra已在路上：配置最激进的iQOO旗舰

    iQOO产品副总裁罗锋在接受媒体专访时透露，iQOO 15系列还有一款高配版本，目前正在打磨中，面向特定群体，是游戏生产力工具”。 此前博主数码闲聊站爆料，iQOO 15 Ultra采用2K LIPO直屏，搭载高通第五代骁龙8至尊版平台，配备潜望长焦，支持无线快充，该机还测试了肩键以及主动散热风扇，支持IP68级防尘防水。 对比iQOO 15，iQOO 15的堆料

    ​iQOO ​15系列 ​高通第五代骁龙8

  • iQOO Neo11官宣：2K屏+7500mAh电池同档唯一

    iQOO宣布将于10月30日发布iQOO Neo11，这是行业唯一拥有2K屏 7500mAh大电池的性能旗舰。 根据官方公布的海报，iQOO Neo11延续了上代的悬浮之窗设计，摄像头模组呈纵向排布，配备金属中框。 这次iQOO Neo11带来了全新配色面对疾风，独家首发霓虹工艺，机身会随着角度变换呈现不同的颜色，走到哪都闪着灵动的渐变流光。

    ​iQOO ​Neo11 ​2K屏

  • 2599元起！一图看懂iQOO Neo11：骁龙8至尊版双芯+同档唯一2K LTPO屏

    iQOO Neo11于10月30日发布，起售价2599元。配备6.78英寸2K+144Hz京东方Q10+屏，搭载骁龙8至尊版芯片与自研电竞芯片Q2，安兔兔跑分超354万。内置7500mAh电池，支持100W快充。后置5000万像素索尼主摄，支持IP68/69防尘防水。提供疾影黑、像素方橙等配色，机身厚8.05mm、重210g。首期限时优惠，12GB+256GB版2599元。

    ​iQOO ​Neo11发布 ​2K

  • 2K屏+7500mAh电池同档唯一！iQOO Neo11发布：2599元起

    iQOO Neo11于10月30日发布，主打强悍性能与全面配置。配备6.82英寸2K 144Hz京东方珠峰屏，搭载骁龙8至尊版芯片，提供12GB+256GB至16GB+1TB多版本，售价2599-3799元。内置7500mAh电池与100W闪充，后置5000万主摄+800万超广角。升级悦目护眼2.0技术，支持动态蓝光调节与2592Hz高频调光。自研电竞芯片Q2与Monster超核引擎优化游戏性能，实现超稳超流畅体验。采用悬浮之镜设计，提供四款配色。

    ​iQOO ​Neo11发布 ​2K

  • iQOO 15原装保护膜不要撕 产品经理：厂商下血本了

    iQOO产品经理戈蓝表示，如非必要，千万不要撕掉iQOO 15原装保护膜，这是一张比普通原装保护膜成本贵几倍的AR增透保护膜，厂商下血本了，如果保护膜损坏，可以去我们官方售后更换同款AR膜，每年4次。如果大家要换玻璃膜，我建议一步到位上AR玻璃膜，我们也在推动官方商城尽快上架。 据悉，iQOO 15全版本标配AR增透保护膜，能有效减少光线的反射和折射，进一步提升屏幕的

    ​iQOO ​15 ​AR增透保护膜

  • iQOO 15首销4小时销量突破14.2万台 产品经理：一觉醒来发现欠了一屁股手机

    iQOO 15首销日4小时销量突破14.2万台，创iQOO历史销量新高，感谢大家的喜爱和支持。iQOO产品经理戈蓝表示，一觉醒来我已经欠了一屁股的手机了。 这次iQOO 15搭载高通第五代骁龙8至尊版芯片，同时首发自研电竞芯片Q3，搭配LPDDR5X Ultra Pro内存与UFS 4.1存储，跑分达到了第一梯队，实现20%的单核性能提升、17%的多核性能提升及32%的响应速度优化。 在Monster模式下，其硬件资源全力倾

    ​iQOO ​15销量 ​骁龙8至尊版

  • iQOO 15单品销量冲上京东安卓阵营TOP1：比iPhone 17还火爆

    iQOO产品经理戈蓝晒出了京东单品热卖榜，榜单显示iQOO15销量冲上单品榜TOP3，在iPhone17Pro Max和iPhone17Pro之下，但在iPhone17之上，销量位居京东安卓单品第一。 戈蓝表示，跨代领先的未来性能旗舰iQOO15持续热销中，欢迎大家选购，果子太强了，还要继续加油。 据悉，iQOO15首发2K三星珠峰屏，这块屏幕首发2KLEADOLED和M14发光材料以及众多全新护眼科技，由iQOO与三星深度联合开发，实

    ​iQOO15销量 ​京东热卖榜 ​三星珠峰屏

  • iQOO Neo11搭载2K 144Hz直屏 产品经理：同档位最贵最好

    iQOO即将发布全新一代性能手机iQOO Neo11，该机将搭载全新一代2K直屏。 iQOO产品经理戈蓝表示，iQOO Neo11全系出厂自带AR增透消反保护膜，成本有点高，但抗反射，超通透。 他还表示，抛开屏幕分辨率谈素

    ​iQOO ​Neo11 ​2K直屏

