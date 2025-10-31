iQOO 15旷野配色今日开售：售价4999元 首发2K三星珠峰屏

站长之家（ChinaZ.com）10月31日 消息:今日，备受瞩目的iQOO15旷野正式开启首销，售价定为4999元（16GB512GB版本），为消费者带来一款集顶尖屏幕与强大性能于一身的旗舰机型。

此次iQOO15的最大亮点无疑是其全球首发的2K三星珠峰屏。这块屏幕由三星与iQOO联合研发，采用了2K LEAD OLED技术，并率先应用了M14发光材料及众多全新护眼科技。通过开创性地去除偏光层，该屏幕的发光效率得到大幅提升，不仅在清晰度、亮度、色彩、护眼、功耗、寿命及触控等七大方面展现出领先优势，更实现了手动峰值亮度1000nits、全屏峰值亮度2600nits以及局部峰值亮度6000nits的惊人成绩。同时，其功耗控制和DIC-P3色域覆盖也表现出色，为用户带来极致的视觉享受。

在核心配置上，iQOO15同样不容小觑。它搭载了第五代骁龙8至尊版处理器，并首发Adreno独立高速显存技术和Game Ready Driver手游驱动，为游戏爱好者提供了流畅且稳定的游戏体验。影像方面，iQOO15配备了后置5000万像素索尼超防抖大底主摄、5000万像素索尼超级潜望长焦以及5000万像素超广角镜头，加上3200万像素前置镜头，并得到蓝厂旗舰同款NICE算法和大模型画质增强技术的双重加持，拍摄出的照片细节更加清晰，色彩更加饱满。

此外，iQOO15还搭载了具备二代半固态四代硅负极技术的7000mAh单电芯蓝海大电池，支持100W有线闪充，为用户提供了持久的续航能力和快速的充电体验。

