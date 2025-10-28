上个月，内容创作者老陈跟我吐槽:"我的文章在百度能排第一页，但用户用ChatGPT一搜，推荐的全是别人。"

他的困惑很典型:传统SEO做得再溜，AI搜索不买账，白忙活。

2024年数据显示，AI搜索流量增速达350%，47%的用户习惯直接问AI获取答案。游戏规则变了，你必须学会在AI搜索中抢占排名——也就是GEO（生成式引擎优化）。

今天推荐几个真正好用的免费工具，重点说一个我自己每天在用的，帮你快速看到效果。

一、为什么你的内容在AI搜索中"隐形"?

先说个扎心的事实。

当用户在ChatGPT或DeepSeek问"2025年最好的XX工具推荐"时，AI会从海量信息中筛选出3-5个最佳答案。如果你的内容不在其中，就彻底失去了这次曝光机会。

AI选择推荐谁，看三点:

内容 权威 性:有数据、有案例、有用户评价 结构清晰度:标题层级分明、FAQ齐全 信息完整性:能直接回答用户问题

而大多数内容创作者的问题是:根本不知道自己在AI眼里排第几，更不知道怎么改进。

这就是为什么你需要GEO监测工具。

二、核心工具:AIBase GEO排名查询

我每天都用的是AIBase平台的GEO排名查询工具（https://app.aibase.com/zh/tools/geo）。

为什么推荐它?三个核心理由:

1. 一键查询多平台排名

传统方法是手动在每个AI平台测试，费时费力。

AIBase直接告诉你:

你的内容在ChatGPT排第几

DeepSeek有没有推荐你

豆包、Kimi、文心一言的表现如何

操作超简单:

打开工具页面 输入你的目标问题（如"内容创作工具推荐"） 点击查询 3秒钟看到完整报告

2. 完全免费，无使用限制

对比其他GEO工具:

Otterly.AI:29美元/月起

Superlines:需联系报价

AIBase:完全免费，不限查询次数

对个人创作者和小团队来说，这是最大的优势。

3. 不只看排名，还给优化方向

这是我最喜欢的功能。

AIBase不只告诉你"排第几"，还会分析:

排在你前面的内容有什么特点

你的内容缺少哪些关键信息

具体该如何优化

比如它会说:"建议添加用户真实评价""FAQ板块缺少这3个高频问题"。

三、实战案例:3周从"隐形"到前3

分享个真实案例。

做知识付费的小李，课程内容质量很好，但在AI搜索中始终排不上号。

他用AIBase查了"职场写作课程推荐"这个问题:

Week1 :未上榜（ChatGPT、DeepSeek都没提到）

根据AIBase建议，优化了课程页: 添加了20条学员真实评价 补充了FAQ（10个常见问题） 用结构化格式展示课程大纲

Week2 :DeepSeek排第8名（开始出现）

Week3:ChatGPT排第3、DeepSeek排第2

结果:课程咨询量提升了180%。

关键动作只有三步:

用AIBase测现状 按建议优化内容 一周后再测，持续改进

四、配合使用的免费工具组合

除了AIBase，这两个工具也推荐配合使用:

1. AnswerThePublic（问题挖掘）

找出用户最常问的问题

确定你该写什么内容

免费版每天3次查询

2. Google Search Console（传统SEO监测）

看你的内容在Google AI Overview中的表现

追踪来自AI搜索的流量

最佳组合打法:

用AnswerThePublic找选题

创作内容

用AIBase监测AI搜索表现

用GSC看整体流量变化

五、立即行动:三步抢占AI搜索排名

看完别收藏，现在就开始:

Step1（今天，5分钟）

打开https://app.aibase.com/zh/tools/geo，输入3个和你内容相关的问题，看看现在排第几。

Step2（本周，30分钟）

找到1-2篇最重要的内容（流量最大或转化最高的），按AIBase的建议优化:

加FAQ板块

补充用户评价

优化标题结构

Step3（下周，5分钟）

再用AIBase测一次，看有没有进步。

写在最后

AI搜索的红利期还在，现在入局不算晚。

关键是知道自己在哪、知道该往哪改、持续监测进步。

AIBase这类免费工具最大的价值，不是替你做优化，而是让你看清楚自己的位置。就像跑马拉松，你得先知道自己跑到第几公里，才知道该加速还是调整节奏。

现在打开工具，输入你最关心的问题，看看你的内容排第几。这是抢占AI搜索排名的第一步。

（举报）