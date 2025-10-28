序言:当你的客户都在问AI，你的品牌在哪里?

想象一下这个场景:你的潜在客户打开豆包、文心一言或者ChatGPT，输入"哪个CRM系统适合中小企业?"——结果AI推荐了你的三个竞争对手，唯独没有你。

这不是科幻场景，而是2025年正在发生的营销现实。根据最新数据，ChatGPT的月活跃用户已突破1.8亿，AI搜索平台Perplexity的使用量在过去一年同比激增了858%。用户获取信息的方式已经从"点击链接"进化到"直接获得答案"。

传统SEO让你在百度、Google排名第一?恭喜，但这可能还不够。你的品牌在Google上排名第一，却可能在AI平台上几乎无人知晓。这就是为什么一个全新的营销概念——**GEO（生成引擎优化）**正在成为2025年营销人必须掌握的新技能。

图源备注：图片由AI生成

一、什么是GEO?它和SEO有什么不同?

GEO的定义

GEO是Generated Engine Optimization三个英文单词简称，意思是生成引擎优化。简单说，就是让你的品牌信息能够被ChatGPT、文心一言、豆包、Kimi等AI大模型"看见"、"理解"并"推荐"给用户。

目前生成引擎分为文本、图片、声音、视频等类型。文本生成引擎有ChatGPT、文心一言、Kimi、DeepSeek等;图片生成引擎有Midjourney、智谱AI绘画等。

GEO vs SEO:本质差异在哪里?

很多人会问:GEO不就是AI版的SEO吗?其实两者有根本性差异:

优化对象不同:

SEO主要优化对象是网站，而GEO优化的是品牌词或业务词，不一定是网站

SEO追求网页排名，GEO追求AI答案中的"被引用率"

呈现规则不同:

SEO的规则是关键词相关性和外链权重等，而GEO则是内容在AI模型中占比的权重

SEO有明确的排名榜单，GEO的排名更加动态和隐蔽

难度系数不同:SEO规则相对容易，有相关文档。而目前各个AI大模型都没有完全开源自己的生成规则，每个AI工具回答不一样，同一个AI大模型提问同样问题答案也有不同，PC和手机端也不同，所以GEO相比SEO更难。

这就像从"公开考试"变成了"黑箱答题"——你不知道确切的评分标准，但必须想办法拿高分。

二、AI到底偏好什么样的内容?

要做好GEO，首先要理解AI的"口味"。根据最新研究和实践经验，AI偏好以下几类内容:

1. 结构化、层次清晰的内容

AI时代，你的内容不仅要给Google爬虫看，更重要的是要给LLM（大型语言模型）学习。

AI喜欢:

标题层级分明（H1、H2、H3规范使用）

列表式、步骤式的清晰表达

段落简短、逻辑严密

有明确的结论和要点总结

想象你是软件库开发者，如果文档杂乱无章，AI就无法稳定提取知识。反之，如果你拥有清晰的GitHub文档、规范的README和结构化的知识库，你的项目就会成为AI答案的"知识底座"。

2. 权威 性和专业性（E-E-A-T原则）

AI时代，质的高内容变得更加重要。内容本身的信赖性、专业性、明确性会被评估，需要能准确回答用户问题的信息。

AI会优先引用那些:

有作者署名和专业背景的内容

引用了 权威 数据来源的文章

数据来源的文章 获得行业认可（被其他 权威 网站引用）

网站引用） 内容真实可验证，避免夸大宣传

举个例子:一篇关于"糖尿病饮食建议"的文章，如果作者是营养师、引用了医学期刊数据、被多家健康网站转载，AI推荐它的概率就会大大增加。

3. 直接回答问题的"答案式"内容

用户搜索"欧洲数字游民最佳城市"时，AI摘要生成器会快速整合信息。如果你的内容能提供:

直截了当的答案（不是冗长的铺垫）

具体的数据和案例

FAQ格式的问答结构

对比表格和清单

AI就更容易将你的内容片段直接引用到回答中。

4. 时效性和更新频率

AI模型的训练数据有时间截点，但很多AI工具已经支持联网搜索。这意味着:

定期更新的内容更容易被抓取

标注明确的发布/更新日期

涵盖 最新 趋势和数据的内容

一篇2022年的"手机推荐"文章，AI可能不会推荐;但标注了"2025年10月更新"的同类文章，会大大提升被引用概率。

5. 多维度、全面的内容覆盖

AIO不像传统SEO那样仅关注互动性，而是应用复杂AI技术来生成内容。AI偏好:

一篇文章解决一个主题的多个子问题

包含"是什么、为什么、怎么做"的完整逻辑

融合了文字、数据、案例的立体内容

相关内容之间的内部链接

举例:一篇"如何开咖啡店"的文章，如果能覆盖选址、装修、设备采购、证照办理、营销推广等全流程，AI会认为这是高质量的综合性资源。

三、GEO实战:5个立刻能用的优化策略

理论讲完了，怎么实际操作?这里给你5个经过验证的实战技巧:

策略1:打造"AI友好型"内容结构

具体做法:

文章开头直接给出核心答案（倒金字塔结构）

每个段落控制在3-5句话

大量使用小标题（平均每200-300字一个）

关键信息用加粗或列表突出

案例:假设你写"2025年最佳跑鞋推荐"，传统写法可能先讲跑鞋历史、科技演变，AI友好型写法应该是:

#2025年 最佳 跑鞋推荐:专业测评TOP5

策略2:构建"问答知识库"

根据用户意图选择关键词，例如信息类（"什么是SEO"）、导航类("SEO工具")或交易类("购买SEO课程")。

具体做法:

用工具（如百度下拉、站长工具、Answer The Public）收集用户常问问题

每个问题写一个独立、完整的答案

在网站上建立FAQ页面或问答栏目

答案要包含相关问题的内部链接

举例:如果你是做企业培训的，可以创建:

"什么是企业内训?"

"企业内训有哪些形式?"

"如何选择企业培训公司?"

"企业培训费用一般多少?"

每个问题都是一个独立页面，互相链接，形成知识网络。

策略3:增强内容的"引用价值"

AI喜欢引用那些可以作为"证据"的内容。

具体做法:

提供原创数据和调研报告

引用 权威 来源并标注出处

来源并标注出处 制作可视化图表和信息图

撰写行业白皮书和深度研究

案例:"中国SaaS行业2025年发展报告"这类内容，会被AI多次引用，因为它:

提供了 独家 数据

数据 有明确的发布机构

内容全面且专业

可作为行业参考标准

策略4:优化"本地化"和"场景化"信息

AIO专注内容生成以及快速工程、AI训练改进和不断变化的市场需求。

具体做法:

加入地理位置信息（城市、区域）

写清楚适用场景（行业、人群、预算）

提供具体的案例和真实体验

使用自然的口语化表达

对比:

模糊表达:"我们提供培训服务"

优化表达:"我们为北京地区的中小型科技公司提供Python开发培训，已服务120+企业"

策略5:多平台"投喂"AI内容

给AI喂语料，品牌都开始看GEO赛道了。不要只局限于自己的网站。

具体做法:

在知乎、CSDN、掘金等平台发布专业内容

在公众号、今日头条同步发布

在GitHub开源项目文档

在B站、小红书发布视频和图文

为什么?因为AI训练数据来自全网，你的内容分布越广，被AI"学习"的概率越高。而且不同AI可能偏好不同平台的内容。

四、如何监测GEO效果?免费工具来帮忙

做了这么多优化，怎么知道有没有效果?这是很多人最关心的问题。

一个迫切的问题出现了:GEO排名怎么查?如何像当年查网站在Google的排名一样，快速、准确地了解品牌在AI世界的"位置"?

传统方法:人工测试

最简单的方法就是自己去问AI:

在豆包、文心一言、Kimi中输入相关问题

看AI回答中是否提到你的品牌

记录提及位置、频率和描述准确性

对比竞品的表现

但这个方法有明显缺陷:

耗时耗力（要测试多个AI、多个问题）

不同账号、不同时间结果可能不同

无法量化和追踪变化趋势

难以大规模监测多个关键词

专业方案:使用GEO排名查询工具

为什么AI排名监控变得至关重要?根据最新数据显示，超过60%的互联网用户开始使用AI搜索引擎获取信息。

现在市面上已经出现了专门的GEO排名查询工具。这里重点推荐一个免费且功能强大的工具——AIBase平台的GEO排名查询工具。

工具地址: https://app.aibase.com/zh/tools/geo

核心功能:

多平台覆盖监测 支持ChatGPT、文心一言、豆包、Kimi等主流AI平台

一键查询你的品牌在不同AI中的表现差异

对比分析竞品在各平台的可见度 关键词排名追踪 输入你关心的业务关键词

自动生成相关问题并查询

追踪品牌在AI回答中的提及位置和频率 品牌可见度分析 直观展示你的品牌在AI世界的"曝光率"

提供历史数据对比，看优化效果

生成可视化报告，方便团队汇报 竞品对比功能 同时监测你和竞争对手的表现

发现竞品的优势关键词

找到你的机会空白点

使用场景:

品牌监测: 每周查一次，看品牌在AI中的可见度变化

每周查一次，看品牌在AI中的可见度变化 内容优化: 发布新内容后，测试是否被AI收录和引用

发布新内容后，测试是否被AI收录和引用 竞品分析: 了解同行在做什么，找差距补短板

了解同行在做什么，找差距补短板 效果评估: 向老板汇报GEO工作成果的数据支撑

为什么推荐这个工具?

完全免费: 不需要付费就能使用核心功能 操作简单: 界面友好，新手3分钟上手 数据准确: 基于真实AI查询结果，不是估算 中文优化: 专门针对中文互联网和国内AI平台

对于刚开始做GEO的团队来说，这个免费工具已经足够满足日常监测需求。你可以先用它建立基准数据，了解自己的起点，然后再根据数据反馈优化内容策略。

其他辅助监测方法

除了专业工具，你还可以:

设置Google Alerts 监控品牌词在网络上的新增提及

虽然不是直接监测AI，但能看到内容传播情况 使用AI对话历史 有些AI工具（如ChatGPT）可以查看对话历史

搜索相关关键词，看历史对话中的品牌提及 社交媒体监听 用户可能会分享AI推荐的内容

在微博、小红书搜索"AI推荐+你的品类" 建立内部测试表格 列出20-30个核心问题

每月人工测试一次，记录结果

虽然不如工具高效，但能发现细节问题

五、GEO的未来:从流量焦虑到答案 权威

2024年是一个决定性的转折点:AI大模型以前所未有的速度被整合进搜索引擎。我们正在告别"点击链接"的时代，进入"直接获得答案"的时代。

这对营销人意味着什么?

思维转变:从"排名 第一 "到"成为答案"

传统SEO的目标是"让用户点击你的链接"，GEO的目标是"让AI直接推荐你的产品/服务"。

这需要你:

不再只优化网页，而是优化"品牌认知"

不再追求流量数字，而是追求"信任度"和" 权威 性"

性" 不再靠技巧取胜，而是靠真正的专业内容

停止单纯地为"算法"写作。开始为"AI的学习机制"和"用户的最终体验"写作。

机遇:中小品牌的弯道超车

GEO还处于早期阶段，目前各个AI大模型都没有完全开源自己的生成规则，大家都在摸索。这意味着:

行业巨头也没有 绝对 优势

优势 中小品牌可以通过优质内容快速建立认知

先行者会占据"AI答案"的有利位置

就像当年最早做SEO的企业获得了巨大红利，现在最早做GEO的品牌，也将在AI时代占据先机。

长期主义:内容资产的复利效应

好消息是，GEO优化的内容不会"过期":

一篇高质量的专业文章，可能被AI引用数年

构建的知识体系会持续产生价值

建立的行业 权威 性会形成护城河

这和SEO的短期流量思维完全不同。通过SEO和GEO的融合，可以在传统搜索和AI搜索中同时获得最大可见性。

结语:现在就开始你的GEO之旅

AI搜索不是未来，而是现在。当你读到这篇文章时，可能已经有数千万用户正在向AI询问与你的业务相关的问题。

他们会找到你，还是你的竞争对手?

现在就行动起来:

用AIBase的免费GEO排名查询工具（https://app.aibase.com/zh/tools/geo）检查你的品牌现状 选择3-5个最重要的业务关键词开始优化 每周创作1-2篇"AI友好型"的高质量内容 每月用工具监测一次效果，调整策略

记住，GEO是全新营销思维，能让你从"关键词优化师"升级为"AI答案设计师"。

在AI搜索时代，最好的营销不是"让用户找到你"，而是"让AI主动推荐你"。而这一切，都从创作真正有价值的内容开始。

关于作者: 本文综合了国内外最新的GEO研究成果和实践案例，希望为中文互联网的营销从业者提供实用的指导。

工具推荐: 文中提到的AIBase GEO排名查询工具完全免费，访问 https://app.aibase.com/zh/tools/geo 即可使用，无需注册，支持查询品牌在主流AI平台的可见度表现。

持续更新: GEO是快速发展的领域，本文会根据最新实践定期更新。建议收藏并分享给需要的朋友。

