首页 > 原创 > 关键词  > 正文

GEO保姆级教程：如何用免费工具做AI搜索引擎优化

2025-10-28 15:24 · 稿源：站长之家

上周，做母婴电商的小美问我:"看了很多GEO文章，都说要优化、要监测，但具体怎么做?第一步干啥?"

我说:"给你写个保姆级教程，跟着做，今天就能看到效果。"

这篇文章不讲大道理，只讲怎么干。从零开始，手把手教你用免费工具做GEO。30分钟跑完全流程，马上知道你的品牌在AI搜索里排第几。

GEO

准备工作:你需要什么?

开始前，准备这三样东西:

  1. 你的品牌/产品名称
  2. 3-5个客户会问AI的问题（比如"2025年温奶器推荐""智能音箱哪个好"）
  3. 你的官网或主要产品页链接

就这些，不需要技术背景，不需要付费工具。

第一步:测试你的现状（10分钟）

先搞清楚你现在在哪。

1.1打开AIBase GEO排名查询工具

访问:https://app.aibase.com/zh/tools/geo

界面很简单，中间有个大输入框。

首页截图.jpg

1.2输入你的第一个问题

假设你卖温奶器，输入:"2025年温奶器推荐"

点击"查询"。

1.3看结果

几秒钟后，系统会告诉你:

  • ChatGPT的回答:有没有提到你的品牌?排第几?
  • DeepSeek的回答:有没有你?
  • 豆包、Kimi等平台:一次性全看到

关键指标:

  • 如果你的品牌出现了 → 记下排名（第1?第5?）
  • 如果没出现 → 记下"未上榜"

1.4测完所有问题

把你准备的3-5个问题都测一遍。

用表格记录:

问题ChatGPTDeepSeek豆包Kimi
温奶器推荐未上榜第8名未上榜第6名
智能温奶器选购未上榜未上榜未上榜未上榜

现在你心里有数了:你在AI搜索里到底是个啥位置。

第二步:找到问题（5分钟）

AIBase不只给你排名，还会分析为什么别人排得比你高。

2.1看竞品被引用的原因

在查询结果页，点开排名前3的品牌，看AI为什么提到他们:

  • 有用户评价?
  • 有具体参数对比?
  • 有价格区间?
  • 有使用场景描述?

2.2看你缺什么

对比你自己的产品页:

  • ❌ 你只有产品图和价格
  • ❌ 没有用户评价
  • ❌ 没有FAQ解答常见问题
  • ❌ 没有和竞品的对比说明

问题找到了:AI找不到够多的理由来推你。

第三步:快速优化（10分钟）

不用大改网站，先做三个最快见效的动作。

动作1:加FAQ板块

在你的产品页或官网加一个"常见问题"板块，回答:

  • 这个产品适合多大的宝宝?
  • 和XX品牌比有什么区别?
  • 性价比怎么样?
  • 用户评价如何?

格式要求:

  • 用H2标题（## 常见问题）
  • 每个问题单独一个小标题
  • 答案简洁，100-200字

动作2:补充用户评价

如果你有淘宝、京东店铺，把5-10条真实好评复制到官网:

"用了三个月，温度很稳定，宝宝半夜喝奶方便多了。" —— 杭州妈妈 王女士

关键是要真实、具体、有姓名或地区

动作3:加结构化描述

在产品页开头加一段:

XX温奶器是一款智能恒温设备，适合0-3岁宝宝使用。核心功能包括:40℃恒温保温、快速加热（3分钟）、夜灯设计。价格区间200-300元，适合新手妈妈。

这段话包含:

  • 产品定义
  • 适用人群
  • 核心功能（用数字）
  • 价格
  • 推荐理由

AI最喜欢这种结构清晰的描述。

第四步:再测一次（5分钟）

改完内容，等3-5天（让AI重新抓取你的页面）。

再回到AIBase GEO查询工具:https://app.aibase.com/zh/tools/geo

输入同样的问题，看排名有没有变化。

正常情况:

  • 第一周可能还没动静
  • 第二周开始能看到进步
  • 一个月后应该能上榜

真实案例:

杭州一家做智能家居的小品牌，照着这个流程做了两周:

  • Week1:在DeepSeek"智能开关推荐"里排第12（未显示）
  • Week2:排第8（开始出现）
  • Week4:排第3（稳定被推荐）

咨询量提升了2倍。

第五步:持续监测（每周10分钟）

GEO不是一次性的事，要持续跟踪。

每周一次:

  1. 打开AIBase查询工具
  2. 测你的核心问题
  3. 记录排名变化
  4. 看看竞品有什么新动作

如果排名掉了:

  • 检查你的内容是否被改动
  • 看竞品是不是更新了更好的内容
  • 及时补充新的用户评价或数据

常见问题答疑

Q1:为什么推荐AIBase而不是其他工具?

我试过Otterly、Superlines等工具，对比下来:

  • Otterly:29美元/月，英文界面
  • Superlines:需要联系报价
  • AIBase:完全免费，中文界面，覆盖国内主流AI平台

对中小企业来说，AIBase最合适。

Q2:多久能看到效果?

快的话2周，正常1-2个月。关键是持续做，不要三天打鱼两天晒网。

Q3:如果一直上不了榜怎么办?

回到第二步，用AIBase看竞品为什么被推荐。照着他们的结构改，基本都能上。

立即行动

现在就开始:

  1. 打开 https://app.aibase.com/zh/tools/geo
  2. 输入你最关心的问题
  3. 看看你现在排第几
  4. 按照教程的三个动作优化

30分钟搞定第一步，剩下的就是坚持。

GEO不复杂，就是测 → 改 → 再测的循环。用好免费工具，小品牌也能让AI记住你。

记住: 不要想着一口气做完所有优化。先用AIBase测出问题，改最重要的1-2个页面，一周后再测。小步快跑，效果最好

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 免费AI搜索引擎优化工具哪些好用？这款AI排名查询工具值得一试

    随着AI搜索兴起，用户获取信息方式已变——越来越多人直接询问AI而非搜索引擎。传统SEO关注搜索排名，但GEO（生成引擎优化）更关键，它决定你的品牌能否被ChatGPT等AI平台推荐。文章建议：设计真实用户提问、定期检查排名、优化官网内容让AI更易理解，并推荐使用AIBase的GEO工具批量检测主流平台表现。抓住AI搜索趋势，布局GEO才能避免品牌在新时代掉队。

  • 2025年免费AI搜索引擎优化工具推荐：中小企业GEO专用

    本文针对中小企业GEO优化难题，推荐免费工具AIBase的GEO排名查询功能。该工具支持多平台监测，自动分析品牌在ChatGPT、豆包等AI搜索中的排名，并提供具体优化建议。通过实际案例说明，持续使用可显著提升AI搜索可见性，帮助企业在AI流量增长中抢占先机。

  • ​​AI搜索引擎优化新趋势：GEO生成式引擎优化如何提升品牌AI可见度？​

    AI时代品牌需抢占AI搜索优化(AISEO)与生成式引擎优化(GEO)先机。文章指出，随着豆包、文心一言等AI助手成为主要信息渠道，品牌在AI平台的可视度直接影响用户决策。核心策略包括：优化品牌在AI训练数据中的曝光，发布高质量内容；参与问答社区自然植入品牌；使用GEO排名工具监测优化效果。重点推荐AIBase平台的GEO查询工具，可覆盖主流AI平台并提供竞品分析和专业优化建议，帮助品牌提升AI推荐权重，抢占流量入口。

    ​AISEO ​GEO ​AI搜索引擎优化

  • GEO是什么？AI 搜索引擎优化该怎么做？一篇文章帮你搞懂

    在AI驱动搜索的新时代，传统SEO已不再是唯一战场。文章提出GEO（生成式引擎优化）策略，核心是让品牌信息出现在AI助手的回答中，比传统搜索排名更重要。GEO通过品牌识别优化、内容适配重构、引用源建设和对话式体验设计四大模块，提升AI回答的准确性和引用频率。建议结合SEO与GEO双轮驱动，并利用AIBase等工具监测优化效果，抢占AI搜索流量入口。

    ​GEO ​生成式引擎优化 ​AI搜索引擎

  • AI搜索优化工具推荐！如何用免费工具帮助内容在AI搜索中抢占排名

    文章探讨AI搜索时代内容创作者面临的挑战与机遇。传统SEO优化在AI搜索中失效，2024年数据显示AI搜索流量激增350%。核心解决方案是GEO（生成式引擎优化），需关注内容权威性、结构清晰度和信息完整性。推荐免费工具AIBase，可一键查询多平台AI搜索排名，并提供具体优化建议。配合AnswerThePublic挖掘用户问题，结合Google Search Console监测流量变化。通过实际案例展示，经过三周优�

  • AI搜索时代，中小企业如何用免费GEO工具“抢”到品牌曝光？

    朋友公司官网流量骤降，调查发现用户转向AI搜索。数据显示：美国58.5%的Google搜索为零点击，71%用户用AI辅助购物决策。文章提出GEO（生成引擎优化）概念，强调品牌需在ChatGPT、豆包等AI平台被推荐。介绍免费工具AIBase+GEO，可监控五大国产AI平台曝光数据，帮助中小企业把握AI搜索流量红利。建议每周测试核心问题，跟踪曝光率变化，及时应对竞争。

  • 免费AI搜索优化GEO工具:AIBase帮你监控品牌在AI平台的曝光

    朋友公司实验发现：当用户询问AI“推荐项目管理工具”时，其产品在豆包被推荐，但在通义千问未被提及。这揭示AI搜索流量正从Google转移，但品牌难以追踪在AI平台的表现。传统分析工具无法解决此问题，需专门GEO工具。AIBase GEO可同时监控5大主流AI平台，实时反馈品牌曝光数据，并通过可视化图表展示可见度变化。该工具特别适合关注AI搜索流量的ToB企业，建议将监控与内容优化形成闭环，以应对2030年AI搜索预计占总量62.2%的趋势。

  • AI生成式引擎优化选择哪个平台好？GEO优化工具推荐

    在数字化浪潮席卷的当下，品牌如何在AI平台中脱颖而出，成为众多企业关注的焦点。要理解这一点，我们首先需要认识一个新兴的营销策略——GEO。 GEO，全称为生成式引擎优化（Generative Engine Optimization），其核心目标是让品牌内容能够被AI搜尋工具理解、引用和推荐，最终被纳入AI生成的答案中。这与传统的SEO(搜索引擎优化)专注于在搜索结果列表中排名靠前有着本质的不同�

    ​GEO ​AI平台 ​品牌营销

  • AI排名优化揭秘:免费工具带你看懂影响GEO排名的7大核心因素（附品牌可见度查询方法）

    本文探讨AI时代品牌在生成式引擎优化(GEO)中的重要性。文章指出，2025年78%企业面临AI搜索流量获取难题，而采用GEO策略可提升内容引用率40%、降低用户决策成本50%。核心解析影响AI排名的7大因素：内容权威性(EEAT)、结构化程度、语义丰富度、信息可验证性、更新频率、用户交互信号及多平台适配，并提供免费监测工具帮助实时追踪品牌在AI平台的表现。

  • 什么是AI生成式引擎优化GEO？GEO与传统SEO的核心区别

    ​GEO（生成式引擎优化）是AI时代的流量新密码。随着生成式AI全面渗透信息获取场景，传统搜索引擎优化(SEO)正在被GEO所补充甚至部分取代。截至2025年，中国AI搜索用户规模已超6.5亿，文心一言、豆包等平台日均处理查询超过20亿次，用户已经从“翻页搜索”转向“对话获取答案”。 与传统SEO关注网页排名不同，GEO的核心目标是让品牌内容被AI优先引用和推荐。研究表明，72%�

    ​GEO ​AI搜索 ​生成式引擎优化

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM