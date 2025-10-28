上周，做母婴电商的小美问我:"看了很多GEO文章，都说要优化、要监测，但具体怎么做?第一步干啥?"
我说:"给你写个保姆级教程，跟着做，今天就能看到效果。"
这篇文章不讲大道理，只讲怎么干。从零开始，手把手教你用免费工具做GEO。30分钟跑完全流程，马上知道你的品牌在AI搜索里排第几。
准备工作:你需要什么?
开始前，准备这三样东西:
- 你的品牌/产品名称
- 3-5个客户会问AI的问题（比如"2025年温奶器推荐""智能音箱哪个好"）
- 你的官网或主要产品页链接
就这些，不需要技术背景，不需要付费工具。
第一步:测试你的现状（10分钟）
先搞清楚你现在在哪。
1.1打开AIBase GEO排名查询工具
访问:https://app.aibase.com/zh/tools/geo
界面很简单，中间有个大输入框。
1.2输入你的第一个问题
假设你卖温奶器，输入:"2025年温奶器推荐"
点击"查询"。
1.3看结果
几秒钟后，系统会告诉你:
- ChatGPT的回答:有没有提到你的品牌?排第几?
- DeepSeek的回答:有没有你?
- 豆包、Kimi等平台:一次性全看到
关键指标:
- 如果你的品牌出现了 → 记下排名（第1?第5?）
- 如果没出现 → 记下"未上榜"
1.4测完所有问题
把你准备的3-5个问题都测一遍。
用表格记录:
|问题
|ChatGPT
|DeepSeek
|豆包
|Kimi
|温奶器推荐
|未上榜
|第8名
|未上榜
|第6名
|智能温奶器选购
|未上榜
|未上榜
|未上榜
|未上榜
现在你心里有数了:你在AI搜索里到底是个啥位置。
第二步:找到问题（5分钟）
AIBase不只给你排名，还会分析为什么别人排得比你高。
2.1看竞品被引用的原因
在查询结果页，点开排名前3的品牌，看AI为什么提到他们:
- 有用户评价?
- 有具体参数对比?
- 有价格区间?
- 有使用场景描述?
2.2看你缺什么
对比你自己的产品页:
- ❌ 你只有产品图和价格
- ❌ 没有用户评价
- ❌ 没有FAQ解答常见问题
- ❌ 没有和竞品的对比说明
问题找到了:AI找不到够多的理由来推你。
第三步:快速优化（10分钟）
不用大改网站，先做三个最快见效的动作。
动作1:加FAQ板块
在你的产品页或官网加一个"常见问题"板块，回答:
- 这个产品适合多大的宝宝?
- 和XX品牌比有什么区别?
- 性价比怎么样?
- 用户评价如何?
格式要求:
- 用H2标题（## 常见问题）
- 每个问题单独一个小标题
- 答案简洁，100-200字
动作2:补充用户评价
如果你有淘宝、京东店铺，把5-10条真实好评复制到官网:
"用了三个月，温度很稳定，宝宝半夜喝奶方便多了。" —— 杭州妈妈 王女士
关键是要真实、具体、有姓名或地区。
动作3:加结构化描述
在产品页开头加一段:
XX温奶器是一款智能恒温设备，适合0-3岁宝宝使用。核心功能包括:40℃恒温保温、快速加热（3分钟）、夜灯设计。价格区间200-300元，适合新手妈妈。
这段话包含:
- 产品定义
- 适用人群
- 核心功能（用数字）
- 价格
- 推荐理由
AI最喜欢这种结构清晰的描述。
第四步:再测一次（5分钟）
改完内容，等3-5天（让AI重新抓取你的页面）。
再回到AIBase GEO查询工具:https://app.aibase.com/zh/tools/geo
输入同样的问题，看排名有没有变化。
正常情况:
- 第一周可能还没动静
- 第二周开始能看到进步
- 一个月后应该能上榜
真实案例:
杭州一家做智能家居的小品牌，照着这个流程做了两周:
- Week1:在DeepSeek"智能开关推荐"里排第12（未显示）
- Week2:排第8（开始出现）
- Week4:排第3（稳定被推荐）
咨询量提升了2倍。
第五步:持续监测（每周10分钟）
GEO不是一次性的事，要持续跟踪。
每周一次:
- 打开AIBase查询工具
- 测你的核心问题
- 记录排名变化
- 看看竞品有什么新动作
如果排名掉了:
- 检查你的内容是否被改动
- 看竞品是不是更新了更好的内容
- 及时补充新的用户评价或数据
常见问题答疑
Q1:为什么推荐AIBase而不是其他工具?
我试过Otterly、Superlines等工具，对比下来:
- Otterly:29美元/月，英文界面
- Superlines:需要联系报价
- AIBase:完全免费，中文界面，覆盖国内主流AI平台
对中小企业来说，AIBase最合适。
Q2:多久能看到效果?
快的话2周，正常1-2个月。关键是持续做，不要三天打鱼两天晒网。
Q3:如果一直上不了榜怎么办?
回到第二步，用AIBase看竞品为什么被推荐。照着他们的结构改，基本都能上。
立即行动
现在就开始:
- 打开 https://app.aibase.com/zh/tools/geo
- 输入你最关心的问题
- 看看你现在排第几
- 按照教程的三个动作优化
30分钟搞定第一步，剩下的就是坚持。
GEO不复杂，就是测 → 改 → 再测的循环。用好免费工具，小品牌也能让AI记住你。
记住: 不要想着一口气做完所有优化。先用AIBase测出问题，改最重要的1-2个页面，一周后再测。小步快跑，效果最好。
