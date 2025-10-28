上周，做母婴电商的小美问我:"看了很多GEO文章，都说要优化、要监测，但具体怎么做?第一步干啥?"

我说:"给你写个保姆级教程，跟着做，今天就能看到效果。"

这篇文章不讲大道理，只讲怎么干。从零开始，手把手教你用免费工具做GEO。30分钟跑完全流程，马上知道你的品牌在AI搜索里排第几。

准备工作:你需要什么?

开始前，准备这三样东西:

你的品牌/产品名称 3-5个客户会问AI的问题（比如"2025年温奶器推荐""智能音箱哪个好"） 你的官网或主要产品页链接

就这些，不需要技术背景，不需要付费工具。

第一 步:测试你的现状（10分钟）

先搞清楚你现在在哪。

1.1打开AIBase GEO排名查询工具

访问:https://app.aibase.com/zh/tools/geo

界面很简单，中间有个大输入框。

1.2输入你的 第一 个问题

假设你卖温奶器，输入:"2025年温奶器推荐"

点击"查询"。

1.3看结果

几秒钟后，系统会告诉你:

ChatGPT的回答 :有没有提到你的品牌?排第几?

:有没有提到你的品牌?排第几? DeepSeek的回答 :有没有你?

:有没有你? 豆包、Kimi等平台:一次性全看到

关键指标:

如果你的品牌出现了 → 记下排名（第1?第5?）

如果没出现 → 记下"未上榜"

1.4测完所有问题

把你准备的3-5个问题都测一遍。

用表格记录:

问题 ChatGPT DeepSeek 豆包 Kimi 温奶器推荐 未上榜 第8名 未上榜 第6名 智能温奶器选购 未上榜 未上榜 未上榜 未上榜

现在你心里有数了:你在AI搜索里到底是个啥位置。

第二步:找到问题（5分钟）

AIBase不只给你排名，还会分析为什么别人排得比你高。

2.1看竞品被引用的原因

在查询结果页，点开排名前3的品牌，看AI为什么提到他们:

有用户评价?

有具体参数对比?

有价格区间?

有使用场景描述?

2.2看你缺什么

对比你自己的产品页:

❌ 你只有产品图和价格

❌ 没有用户评价

❌ 没有FAQ解答常见问题

❌ 没有和竞品的对比说明

问题找到了:AI找不到够多的理由来推你。

第三步:快速优化（10分钟）

不用大改网站，先做三个最快见效的动作。

动作1:加FAQ板块

在你的产品页或官网加一个"常见问题"板块，回答:

这个产品适合多大的宝宝?

和XX品牌比有什么区别?

性价比怎么样?

用户评价如何?

格式要求:

用H2标题（## 常见问题）

每个问题单独一个小标题

答案简洁，100-200字

动作2:补充用户评价

如果你有淘宝、京东店铺，把5-10条真实好评复制到官网:

"用了三个月，温度很稳定，宝宝半夜喝奶方便多了。" —— 杭州妈妈 王女士

关键是要真实、具体、有姓名或地区。

动作3:加结构化描述

在产品页开头加一段:

XX温奶器是一款智能恒温设备，适合0-3岁宝宝使用。核心功能包括:40℃恒温保温、快速加热（3分钟）、夜灯设计。价格区间200-300元，适合新手妈妈。

这段话包含:

产品定义

适用人群

核心功能（用数字）

价格

推荐理由

AI最喜欢这种结构清晰的描述。

第四步:再测一次（5分钟）

改完内容，等3-5天（让AI重新抓取你的页面）。

再回到AIBase GEO查询工具:https://app.aibase.com/zh/tools/geo

输入同样的问题，看排名有没有变化。

正常情况:

第一 周可能还没动静

周可能还没动静 第二周开始能看到进步

一个月后应该能上榜

真实案例:

杭州一家做智能家居的小品牌，照着这个流程做了两周:

Week1:在DeepSeek"智能开关推荐"里排第12（未显示）

Week2:排第8（开始出现）

Week4:排第3（稳定被推荐）

咨询量提升了2倍。

第五步:持续监测（每周10分钟）

GEO不是一次性的事，要持续跟踪。

每周一次:

打开AIBase查询工具 测你的核心问题 记录排名变化 看看竞品有什么新动作

如果排名掉了:

检查你的内容是否被改动

看竞品是不是更新了更好的内容

及时补充新的用户评价或数据

常见问题答疑

Q1:为什么推荐AIBase而不是其他工具?

我试过Otterly、Superlines等工具，对比下来:

Otterly:29美元/月，英文界面

Superlines:需要联系报价

AIBase:完全免费，中文界面，覆盖国内主流AI平台

对中小企业来说，AIBase最合适。

Q2:多久能看到效果?

快的话2周，正常1-2个月。关键是持续做，不要三天打鱼两天晒网。

Q3:如果一直上不了榜怎么办?

回到第二步，用AIBase看竞品为什么被推荐。照着他们的结构改，基本都能上。

立即行动

现在就开始:

打开 https://app.aibase.com/zh/tools/geo 输入你最关心的问题 看看你现在排第几 按照教程的三个动作优化

30分钟搞定第一步，剩下的就是坚持。

GEO不复杂，就是测 → 改 → 再测的循环。用好免费工具，小品牌也能让AI记住你。

记住: 不要想着一口气做完所有优化。先用AIBase测出问题，改最重要的1-2个页面，一周后再测。小步快跑，效果最好。

