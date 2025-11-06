首页 > 原创 > 关键词  > 华为路由X3Pro最新资讯  > 正文

华为路由X3 Pro今日开启预售：售价1299元起

2025-11-06 09:07 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月6日 消息:今日，华为正式官宣其全新力作——华为路由X3Pro日照金山”开启预售，这款被官方誉为“艺术路由”的产品，凭借其独特的设计和强大的性能，迅速吸引了众多消费者的目光。

华为路由X3Pro“日照金山”在价格上提供了多样化的选择。一母一子套装售价为1999元，满足家庭多设备联网需求;若仅需单个母路由，定价则为亲民的1299元;此外，用户还可根据需求继续增加子路由，每个子路由售价为799元，灵活扩展网络覆盖。

设计上，这款路由堪称艺术品。其主体采用柱形渐变透明外壳，内部镶嵌着一个会发光的山峰饰品，搭配纯黑底座上金色的HUAWEI Logo，尽显高端大气。更令人惊艳的是，路由灯光点亮后，可呈现出“日照金山”的壮丽景象，而且山体颜色还可变，在“日照金山”与“雪落满山”之间自由切换，为用户带来视觉上的极致享受。

除了独特的灯光效果，华为路由X3Pro“日照金山”还支持智能灯效功能。用户不仅可以自定义灯效，还能设置地址，让路由根据当地的日出、日落时间自动改变灯效，与天气同步，营造出更加贴合自然的家居氛围。

在性能方面，这款路由同样表现出色。它配备了全向透明高增益天线，支持凌霄PLC千兆组网和Wi-Fi7技术，确保网络信号稳定且高速传输。据博主看山叔透露，该机行业首发1500Mbps PLC，支持第三代Plc组网技术，抗干扰能力大幅提升，最大可支持15个子路由，满足大型家庭或办公场所的联网需求。

覆盖面积上，主路由可达120平方米，子路由为30平方米，最高组合可覆盖570平方米的空间，让网络无处不在。此外，该路由还集成了星闪网关功能，可充当全屋智能设备的中枢控制器，实现多设备协同工作，为用户打造更加智能、便捷的家居生活。

