何小鹏回应机器人IRON里是真人质疑：感谢认可

2025-11-06

站长之家（ChinaZ.com）11月6日 消息:在昨日盛大举行的第七届小鹏科技日上，小鹏汽车自主研发的全新一代人形机器人IRON首次登台亮相，立即成为全场焦点。IRON在展示环节中，以优雅的猫步款款而行，其体态与步伐之逼真，令现场观众惊叹不已，甚至有网友在网络上评论称:“100%真人在里面”。

面对网友的这一质疑，小鹏汽车董事长何小鹏以幽默而自信的四个字回应:“感谢认可。”这一回应不仅巧妙化解了争议，更透露出小鹏对于自身技术实力的充分自信。

微信截图_20251106091430.png

IRON之所以能够呈现出如此逼真的效果，得益于小鹏在拟人化技术上的多重突破。该机器人采用了“骨骼-肌肉-皮肤”的类人构型，并搭载了小鹏自研的仿生肌肉驱动系统。配合22个可动自由度的1:1拟态双手，IRON能够精准感知重力与材质的变化，实现更为自然、流畅的动作。

何小鹏在发布会上透露，为了使IRON走路轻盈、姿态优美，小鹏团队在过去7年时间里付出了无数努力。目前，IRON虽然还处于科研状态，但小鹏已经计划在明年4月份左右，将其软硬件进入量产的合围阶段。

值得一提的是，IRON还搭载了小鹏自研的物理世界大模型体系，融合了VLT、VLA、VLM三大核心能力。这一体系使得IRON能够实现对环境的实时感知、理解与反馈，进一步提升了其智能化水平。

此次小鹏人形机器人IRON的亮相，不仅展示了小鹏在机器人技术领域的深厚积累，更引发了公众对于科技与真实之间界限的深入思考。正如网友的质疑所反映的那样，当科技足够先进时，反而会让人产生“不真实”的错觉。而这，也正是科技魅力之所在。

