何小鹏披露物理AI巨大进展 发布第二代VLA大模型

2025-11-05 16:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:在今日举办的“2025小鹏科技日”上，小鹏汽车震撼发布了其第二代VLA大模型，这一创新成果不仅颠覆了行业传统VLA模型的“视觉-语言-动作”架构，更首次实现了从视觉信号到动作指令的端到端直接输出，开创了全新的物理模型范式。

作为小鹏汽车首个量产的物理世界大模型第二代VLA不仅具备动作生成能力，还能深入理解和推演物理世界，实现跨域驱动。这一特性为AI汽车、人形机器人以及飞行汽车提供了统一的智能基底，预示着智能出行领域将迎来革命性变革。

尤为引人注目的是，小鹏汽车在2250TOPS算力的Ultra版车型上，成功搭载了数十亿级参数规模的第二代VLA，远超行业普遍车端模型千万级的参数量。同时，该模型的数据训练量接近1亿clips，这一数据量相当于人类司机驾驶65000年才能遇到的极限场景总和，充分展现了小鹏汽车在大数据处理和模型训练方面的卓越实力。

基于算力与模型架构的双重突破，小鹏汽车的智驾技术迎来了显著进化。依托第二代VLA，小鹏汽车发布了“小路NGP”功能，使得复杂小路的平均接管里程提升了13倍。此外，行业首发的“无导航自动辅助驾驶”Super LCC人机共驾功能，不依赖导航即可在全球范围内开启，为用户提供了更加便捷、安全的驾驶体验。

小鹏汽车董事长何小鹏表示，未来大模型将成为物理AI世界的操作系统，也是一切物理AI应用的基座。他坚信，基于大算力、大数据和大模型，AI将以超乎想象的速度演化并自我颠覆。小鹏第二代VLA大模型的发布，正是小鹏汽车从智能驾驶迈向具身智能的重要一步。

据悉，小鹏第二代VLA将于2025年12月启动先锋共创体验，并于2026年一季度随Ultra车型全量推送。此外，在活动现场，何小鹏还宣布大众汽车成为小鹏第二代VLA的首发战略合作伙伴，同时透露小鹏图灵AI芯片已获得大众汽车的定点，双方合作将进一步深化，共同推动智能出行领域的发展。

关键词：

