上周，一个做内容营销的朋友问我:"我们网站每天发那么多文章，怎么知道有没有被ChatGPT、豆包这些AI引用过?"

这个问题很关键。数据显示，ChatGPT日查询量超过10亿次，而LLM平均每次响应只引用2-7个域名。如果你的网站不在这个引用列表里，就意味着在AI搜索这个新流量入口彻底失声了。

为什么要关心LLM引用?

传统SEO时代，流量来自Google排名。但现在情况变了:58.5%的Google搜索已经是"零点击"——用户看完AI摘要就走，根本不点进网站。更直接的是，71%的人开始用AI搜索来研究购买决策。

这意味着什么?如果用户问"推荐一个项目管理工具"，AI没有引用你的网站，你就失去了这次曝光机会。而且根据研究，AI Overviews出现时，自然搜索结果的点击率会下降37-40%。

简单说:被LLM引用，正在变成新的流量生命线。

如何检测你的网站被引用情况?

最直接的方法是用GEO（生成引擎优化）监控工具。我试了几个工具后，发现AIBase的GEO排名查询工具比较实用，尤其对国内企业友好。

图:AIBase GEO排名查询工具界面

它的特点是覆盖国内5大主流AI平台:豆包、DeepSeek、通义千问、腾讯元宝、文心一言。为什么这个很重要?因为大部分国际工具只监控ChatGPT和Perplexity，但中国用户更多使用国产AI平台。

具体怎么操作?

步骤1:输入检测内容

在工具里输入你的品牌名或网站关键词，再输入相关问题（比如"推荐XX工具""XX领域最佳实践"）。工具会自动检测你的内容在这些AI平台的回答中是否被提及。

步骤2:查看数据面板

工具会返回几个核心指标:

总检测次数 - 你的内容被检测了多少次

- 你的内容被检测了多少次 推荐数 - 实际被AI推荐/引用的次数

- 实际被AI推荐/引用的次数 曝光率 - 推荐数÷检测次数，核心指标

- 推荐数÷检测次数，核心指标 曝光场景 - 在哪些问题下被提及

图:网站引用数据分析结果

步骤3:对比竞品

看看竞争对手在哪些问题下被引用更多，分析他们的内容结构、权威性、更新频率。这能帮你找到优化方向。

三个实战建议

建议1:建立监控基线

第一周测试10-20个核心关键词，记录初始曝光率。比如你做SaaS，可以测"推荐CRM工具""企业协作软件哪个好"这类问题。有了基线数据，后续才能判断优化效果。

建议2:定期检查变化

AI模型会持续更新，你的引用情况不是静态的。建议每周检查一次核心关键词。如果发现引用次数下降，立即分析原因——是竞品内容更新了?还是AI模型换了训练数据?

建议3:关注高质量引用

不要追求在所有问题下被提及。被引用在1个高购买意图的问题下（如"企业级XX工具推荐"），远比被提及在10个泛泛的问题下更有价值。聚焦核心场景，优化那些真正能带来转化的内容。

为什么推荐这个工具?

说实话，国内能监控豆包、通义千问这些平台的免费工具不多。AIBase的优势在于:

覆盖国内主流AI平台 - 符合中国用户的真实使用场景

- 符合中国用户的真实使用场景 数据直观 - 趋势图表清晰，不用自己整理数据

- 趋势图表清晰，不用自己整理数据 免费使用 - 中小企业也能用得起

简单说

AI搜索时代，网站流量的逻辑变了。定期用工具检测你的内容是否被LLM引用，发现问题就优化内容，形成"监控-优化-验证"的闭环。毕竟，被AI引用，才能被用户看到。

（举报）