一、为什么我开始用GEO工具?
上个月，我负责的品牌突然发现:官网流量掉了20%，但Google排名没变。
团队开会讨论了半天，SEO没问题，广告投放也正常。问题出在哪?
后来我发现，原来是AI搜索"抢"走了流量。用户不再点击我们的网站，而是直接问ChatGPT、豆包，看完AI回答就走了。
更麻烦的是，我们根本不知道品牌在AI平台的表现如何。被推荐了多少次?排第几?竞品表现怎么样?
完全一无所知。
直到我找到了AIBase GEO排名查询工具。
二、AIBase GEO到底是什么?
简单说，它是一个专门监控品牌在AI平台曝光情况的工具。
它解决什么问题?
传统SEO工具（如Ahrefs、SEMrush）告诉你Google排名。但AI搜索时代，你还需要知道:
- 你的品牌在ChatGPT、豆包、通义千问中是否被提及?
- 被推荐的频率和场景是什么?
- 竞品表现如何?
AIBase GEO就是干这个的。
为什么选AIBase而不是国际工具?
这点很关键。市面上也有其他GEO工具，但大多数只监控ChatGPT和Perplexity。
对国内企业来说，这不够用。
AIBase GEO覆盖了5大国产AI平台:
- 豆包（字节）
- DeepSeek
- 通义千问（阿里）
- 腾讯元宝
- 文心一言（百度）
如果你的目标用户在中国，这些平台的监控比ChatGPT更重要。
三、核心功能详解:看懂这4个指标
第一次打开AIBase GEO，你会看到一个仪表盘，上面有几个关键数据。
图:AIBase GEO工具仪表盘
别被数字吓到，其实就4个核心指标:
指标1:总检测次数
这是工具在各个AI平台上测试你品牌的总次数。
比如，你输入了10个问题，在5个AI平台上分别测试，总检测次数就是50次。
有什么用?看基数。如果检测次数太少（比如只有10次），数据可能不够准确。建议至少测试100次以上。
指标2:推荐数
你的品牌被AI明确推荐的次数。
什么叫"明确推荐"?举个例子:
- ✅ 明确推荐:"我推荐使用Notion和Linear这两款工具"
- ❌ 不算推荐:"市面上有Notion、Linear等工具"（只是提及，没有推荐）
**这是最重要的指标。**推荐数越高，说明AI越"认可"你的品牌。
指标3:曝光数
你的品牌在AI回答中出现的总次数（包括推荐和提及）。
比如:
- 问题1:"推荐项目管理工具" → AI回答中提到了你（+1曝光）
- 问题2:"Notion的竞品有哪些" → AI列出了你（+1曝光）
曝光数 ≥ 推荐数。
指标4:曝光率
公式:曝光率 = 曝光数 / 总检测次数
比如，你测试了100次，品牌出现了30次，曝光率就是30%。
**这个指标最直观。**如果曝光率低于10%，说明你的GEO优化还有很大空间。
图:AIBase GEO查询结果页面
四、实战演示:如何设置第一次监控
下面我带你从零开始，设置一次完整的GEO监控。
步骤1:准备测试问题（最重要）
这是最关键的一步。问题设计决定了监控的价值。
好问题的标准:
- 用户真的会这么问AI
- 跟你的品牌/产品直接相关
- 能覆盖不同使用场景
示例（假设你做项目管理工具）:
✅ 好问题:
- "推荐一个团队协作工具"
- "Notion的替代品有哪些"
- "适合10人团队的项目管理软件"
- "免费的任务管理工具推荐"
❌ 不好的问题:
- "XXX（你的品牌名）怎么样"(太直接，AI可能不回答)
- "最好的工具是什么"（太宽泛，没有针对性）
我的建议:准备15-20个问题，覆盖不同场景。
步骤2:在AIBase GEO中添加监控任务
- 登录AIBase GEO平台
- 点击"新建监控任务"
- 输入品牌名称（如"Notion"）
- 添加测试问题（一次可以添加多个）
- 选择监控平台（建议全选5个国产AI）
- 设置监控频率（建议每周1次）
注意:如果你想对比竞品，可以同时创建多个任务。
步骤3:等待结果生成
AIBase GEO会在后台自动测试。通常5-10分钟内出结果。
你会看到:
- 每个问题在各个AI平台的回答
- 你的品牌是否被提及/推荐
- 排名情况（如果AI列出了多个品牌）
步骤4:分析数据
重点看三个维度:
维度1:平台表现
- 哪个AI平台推荐你最多?
- 哪个平台完全不提你?
比如，如果豆包经常推荐你，但通义千问从不提，说明你在阿里生态的曝光不够。
维度2:问题场景
- 哪类问题你的曝光率高?
- 哪类问题你完全缺席?
比如，"推荐工具"类问题你表现好，但"免费工具"类问题从不出现，说明AI认为你"不够平价"。
维度3:竞品对比
- 竞品在哪些问题下被推荐?
- 你和竞品的差距在哪?
这能帮你发现优化方向。
五、根据数据优化:三个实战技巧
拿到数据后，怎么用?我分享三个我实际用过的技巧。
技巧1:针对性优化官网内容
场景:发现你在"免费工具推荐"类问题下曝光率低。
优化方向:
- 在官网首页明确标注"免费版功能"
- 创建一个"免费vs付费对比"页面
- 发布一篇文章:"XXX工具免费版完整功能指南"
为什么有效?因为AI抓取信息时，会优先引用结构化、清晰的内容。
技巧2:补充缺失的使用场景
场景:发现你在"适合小团队"类问题下表现差。
优化方向:
- 官网增加"小团队使用案例"
- 发布客户故事:"5人团队如何用XXX提升效率"
- 在产品文档中明确标注"支持3-10人团队"
AI需要具体的场景描述才能推荐你。
技巧3:跟进竞品的优势场景
场景:发现竞品在"高级功能"类问题下表现很好。
优化方向:
- 分析竞品的高级功能描述
- 对比你的功能，补充缺失信息
- 创建"功能对比"内容，突出你的差异化
不是要抄竞品，而是确保AI知道你也有类似能力。
六、常见问题:用了一个月后的真实反馈
Q1:需要多久看到效果?
我的经验是至少3个月。
第一周:建立基线数据第一个月:优化内容，但效果不明显 第二个月:开始看到曝光率上升 第三个月:推荐数明显增加
**不要指望立竿见影。**GEO是持续优化的过程。
Q2:监控频率多高合适?
我建议每周检查一次。
太频繁（每天）:意义不大，AI模型不会每天更新 太少(每月):可能错过重要变化
每周一次刚好，既能及时发现问题，又不会太耗精力。
Q3:曝光率多少算合格?
这取决于行业和品牌知名度。参考标准:
- 10%以下:严重不足，需要大力优化
- 10-30%:一般水平，还有提升空间
- 30-50%:不错，继续保持
- 50%以上:优秀，说明GEO做得很好
Q4:如果竞品表现更好怎么办?
别慌。分三步:
- 分析差距:竞品在哪些问题/平台表现好?
- 找到原因:是内容更丰富?还是有权威背书?
- 针对性优化:补齐短板，同时突出自己的差异化
记住:GEO不是零和游戏。你的曝光率提升，不一定要拉低竞品。
Q5:工具准确吗?会不会有误差?
任何工具都有误差，AIBase GEO也不例外。
可能的误差来源:
- AI平台随机性（同一问题，不同时间回答可能不同）
- 问题设计（如果问题太宽泛，结果会不稳定）
如何减少误差:
- 增加测试次数（至少100次以上）
- 用多个相似问题测试
- 长期追踪趋势，而非盯着单次数据
七、说到底，工具只是辅助
用了AIBase GEO一个月后，我最大的感受是:工具很重要，但更重要的是你的内容质量。
工具能告诉你"你在AI平台的表现不够好"，但不会自动帮你优化。
真正起作用的是:
- 你有没有持续更新官网内容
- 你的产品信息是否清晰、结构化
- 你有没有争取权威媒体报道
- 你的品牌是否真的值得被推荐
如果这些都做不到，再好的工具也救不了你。
但反过来说，如果你在认真做内容、做产品，AIBase GEO能帮你:
- 发现哪些努力有效，哪些无效
- 及时调整优化方向
- 量化GEO的效果
工具是放大器，不是魔法棒。
最后一句:
AI搜索时代，品牌曝光的战场已经从Google转向了ChatGPT、豆包这些AI平台。
越早监控、越早优化，越早抢到先机。
别等竞争对手都在AI平台"霸屏"了，你还在盲目摸索。
