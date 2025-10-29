小米17 Pro系列妙享背屏全新掌机游戏等新功能上线

站长之家(ChinaZ.com) 10月29日 消息:今日，小米17Pro系列妙享背屏迎来重大功能更新，新增动态大头贴、实时对话翻译、5款动态壁纸及2款掌机游戏，进一步拓展背屏交互场景。此次更新将于10月29日起分阶段推送，预计11月中旬完成全量覆盖。

动态大头贴模式成为此次更新的亮点之一，用户可通过背屏拍摄动态照片，并应用新增的明亮风格模板，为自拍增添趣味。对话翻译功能则实现正屏中文输入、背屏同步显示外语译文，支持中英日韩等语言互译，满足跨语言沟通需求。

动态壁纸库新增5款主题，包括“猫抓板时间”“双胞胎海獭”等萌系设计，以及“透明器件”“地球之美”“粉色沙滩”等科技与自然风格，用户可根据喜好自由切换。掌机游戏方面，《植物大合成》与《雪人推箱子》两款复古风格小游戏上线，搭配专属保护壳，提供沉浸式掌机体验。

据了解，背屏动态壁纸及掌机游戏将于10月29日全量推送，而动态大头贴与对话翻译功能将分批推送，预计11月中旬覆盖所有用户。目前，妙享背屏已支持接打电话、音乐控制、打车信息展示及后摄自拍预览等功能，2.66英寸屏幕成为手机交互的重要延伸。

小米集团总裁卢伟冰在10月返场直播中透露，下一代手机将继续采用背屏设计，并加大研发投入。他强调，背屏不仅是设计创新，更需具备实用交互功能，目标实现每月功能迭代，持续优化用户体验。此次更新标志着小米在背屏交互领域迈出关键一步，未来或通过软件生态构建差异化竞争力。

