美股4万亿美元市值上市公司已达3家 苹果、微软、英伟达组成三巨头

站长之家（ChinaZ.com）10月29日 消息:当地时间10月28日，全球科技股迎来历史性时刻——苹果与微软在纳斯达克早盘交易中股价同步上扬，双双突破4万亿美元市值大关。至此，这两家科技巨头与市值超4.6万亿美元的NVIDIA共同构成全球市值最高的“三巨头”格局，刷新了资本市场对科技行业集中度的认知。

微软股价当日涨幅超3%，其关键合作伙伴OpenAI的资本结构重组成为主要推手。根据新架构，微软在公益公司OpenAI Group PBC中持有价值1350亿美元的股权，按转换后稀释基础计算约占27%股份。自2019年成为ChatGPT开发商OpenAI的主要支持者以来，微软累计投资已超130亿美元，此次股权结构调整进一步巩固了其在AI领域的战略布局。

苹果则凭借新一代iPhone的市场表现实现逆袭。自9月9日发布最新机型以来，苹果股价累计上涨约13%，年内首次由跌转升。新机强劲的需求不仅提振了市场信心，更缓解了投资者对其在人工智能竞赛中步伐偏慢的担忧。摩根大通分析师Samik Chatterjee指出，苹果正以“过去一年最高市场乐观情绪”迎接财报发布，并将其目标价上调至每股290美元，认为新产品周期或助其重夺增长主动权。

尽管苹果与微软同日迈入4万亿美元市值行列，但NVIDIA仍以超4.6万亿美元的市值稳居全球第一。这家AI芯片龙头的持续领跑，凸显出全球科技产业对算力需求的爆发式增长。

