AI日报：腾讯发布全新ima2.0;微软发布 Copilot 一系列重磅更新；阿里夸克AI眼镜开启预售

1、Kimi k2性能被赞超越 GPT-5，月之暗面再获数亿美元重磅融资

国内大模型明星创业公司月之暗面（Moonshot AI）即将完成新一轮数亿美元的融资。此次融资距离月之暗面公开披露的上一轮约3亿美元融资仅过去不久(上一次公开信息为2024年8月)，显示出资本市场对该公司的信心再次高涨。

【AiBase提要:】 🚀 Kimi k2模型性能超越GPT-5和Claude4.5，引发全球关注。 💰 月之暗面完成数亿美元融资，资本市场对其信心高涨。 🌐 Kimi k2的发布使月之暗面重新成为全球AI舞台的焦点。

2、Anthropic 为 Claude Pro/Max 用户推出“记忆”功能，实现个性化与安全升级

Anthropic 为其旗舰 AI 模型 Claude 的 Pro 和 Max 版本推出了全新的‘记忆’功能，旨在提升对话的一致性和个性化体验。该功能注重隐私和隔离性，允许用户控制记忆内容，并提供‘隐身聊天’模式以确保数据不被保存。【AiBase提要:】

🧠 记忆功能可记住项目内容、用户偏好和工作流程，提升对话连贯性。 🔒 项目独立记忆和用户控制权设计，保障隐私和数据隔离。 🕵️‍♂️ 新增‘隐身聊天’模式，确保对话数据不被保存或显示在记录中。

3、中国科大与字节发布 MoGA 长视频生成模型:分钟级多镜头短片一键生成

中国科学技术大学与字节跳动联合发布端到端长视频生成模型，采用MoGA算法实现分钟级高质量视频生成，标志着国产技术在全球AI竞赛中取得关键突破。

【AiBase提要:】 🎥 生成分钟级多镜头视频，突破传统短时限制 🧠 引入MoGA算法，优化上下文处理与算力开销 🚀 支持影视、广告等多领域应用，具备产业落地潜力 详情链接:https://jiawn-creator.github.io/mixture-of-groups-attention/

4、腾讯发布全新ima2.0:任务模式上线 新增「AI要点」等功能

腾讯在ima Open Day活动上正式发布了全新升级的ima2.0版本，引入了‘任务模式’，使知识库从简单的搜索问答工具升级为能够理解复杂任务、自主拆解步骤、调用工具并完成整套流程的智能伙伴。此外，新增了‘AI要点’功能，支持多任务并行和协作共享，提升了知识管理的效率。

【AiBase提要:】 🔥 ima2.0引入‘任务模式’，实现复杂任务的自动拆解与执行。 💡 新增‘AI要点’功能，自动生成结构化摘要，快速抓住重点。 🤝 支持多任务并行与协作共享，提升知识库的使用效率。

5、阿里夸克AI眼镜开启预售:支持支付宝“看一看”支付

阿里夸克AI眼镜推出，支持支付宝支付，具备出色的外观设计和强大的拍摄功能，满足用户多样化需求。

【AiBase提要:】 📱 支持支付宝“看一看”支付，成为国内首款集成生物识别支付的智能眼镜。 👓 采用7.5mm超细镜腿与超薄镜框设计，整体重量仅42克，佩戴舒适。 📸 搭载SuperRaw超级夜景模式和双重防抖系统，提升拍摄能力。

6、微软 Copilot 新增群聊、记忆与 Edge AI 模式:最多可让32人实时协作

微软对 Copilot 进行了秋季重大更新，新增了群聊功能、长期记忆以及 Edge AI 模式，提升了协作性、个性化和跨服务整合能力。

【AiBase提要:】 🌟 引入“群组”群聊功能，支持32人实时协作与任务分配。 🧠 增加“长期记忆”功能，保存用户关键信息并在后续对话中自动调用。 🌐 Edge 浏览器推出 Copilot 模式，提供内容分析与智能建议。

7、Opera Neon 浏览器推出深度研究 Agent“ODRA”

Opera Neon浏览器推出了全新的AI功能——Opera Deep Research Agent（ODRA），标志着Opera在浏览器AI生态建设上的重要进展。ODRA通过并行化处理方式，提升了复杂问题查询的效率和准确性，展现了与行业巨头竞争的实力。

【AiBase提要:】 🌍 ODRA是Opera自研AI引擎的核心部分，经过两年多的研发和优化，性能显著提升。 ⚙️ ODRA采用并行化操作，将复杂任务拆分为多个子问题，提高研究效率。 🔍 ODRA作为第四个Agent加入Opera Neon，用户可通过全能搜索框启动研究功能。

8、百度 PaddleOCR-VL 模型登顶全球 OCR 榜，连续五日领跑 Huggingface 趋势榜

百度飞桨团队发布的 PaddleOCR-VL 模型在 OCR 领域引发轰动，凭借强大的性能和多语言支持，成为当前最受关注的开源 OCR 模型。

【AiBase提要:】 ✅ PaddleOCR-VL 在 OmniDocBench V1.5评测中取得92.56分，超越主流模型登顶全球 OCR 榜单。 🌐 支持109种语言识别，可解析文本、表格、公式与图表，并具备文档语义结构重建能力。 🔍 百度、DeepSeek 与上海 AI Lab 等机构开源 OCR 模型，核心目标是为大模型训练提供数据基础。

