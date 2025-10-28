首页 > 原创 > 关键词  > 正文

品牌在deepseek、豆包里排第几?免费GEO排名查询工具帮你一键看清

2025-10-28 15:26 · 稿源：站长之家

你的品牌在AI眼里是"隐形人"吗?

想象一下这个场景:

你花了几十万做百度SEO，网站在搜索引擎排名前三。但当用户打开豆包、Kimi、通义千问问"有哪些好用的项目管理工具"时，AI给出的推荐列表里——压根没有你

更扎心的是，你的竞品不仅被提及，还被AI重点推荐，排在第一位。

这不是假设，而是2025年正在发生的真实情况。根据最新数据显示，超过60%的互联网用户已经开始使用AI搜索引擎获取信息。ChatGPT月活突破5亿，Google正式推出AI Mode，国内豆包、文心一言、Kimi等AI助手日活量暴涨。

传统SEO优化的黄金时代正在落幕，GEO（生成式引擎优化）时代已经来临。

GEO

图源备注:图片由AI生成

什么是GEO?为什么它比SEO更重要?

SEO vs GEO:游戏规则彻底变了

传统SEO的逻辑:

  • 用户搜索关键词 → 看到10条蓝链接 → 点击你的网站 → 获得流量

GEO的新逻辑:

  • 用户向AI提问 → AI直接给出答案 → 你的品牌出现在答案里 → 获得曝光与信任

看出区别了吗?在AI搜索时代，用户根本不需要点击链接。AI会直接把答案"喂"到用户嘴边。如果你的品牌没被AI提及，就等于在这个流量入口彻底消失。

GEO的核心目标:品牌可见度

GEO不只是追求流量，更重要的是提升品牌在AI生成答案中的可见度。当AI回答用户问题时，你的品牌能否:

  • 被提及?
  • 被推荐?
  • 排在第几位?
  • 在哪些场景下被引用?

这些问题的答案，直接决定了你在AI时代的品牌影响力。

痛点来了:如何知道自己的GEO排名?

很多企业主和营销人员现在面临同一个困境:

"我知道GEO很重要，但怎么知道自己品牌在AI平台的表现?总不能一个个去问ChatGPT、豆包、Kimi吧?就算问了，也不知道竞品排第几啊!"

手动查询的问题显而易见:

  • 效率低:主流AI平台有十几个，逐个测试耗时耗力
  • 不准确:不同提问方式，AI给出的答案差异巨大
  • 看不到竞品:无法对比竞争对手的表现
  • 无法量化:没有数据支撑，无法评估优化效果

好消息是，现在有专业工具可以帮你解决这些问题。

免费神器推荐:AIBase平台GEO排名查询工具

如果你想快速了解品牌在AI平台的真实表现，强烈推荐试试 AIBase平台的GEO排名查询工具

这款工具完全免费，由深耕互联网工具领域近20年的厦门享联科技开发（他们旗下的站长工具是国内顶级的SEO工具平台）。现在他们把专业的数据分析能力延伸到AI领域，为用户提供权威GEO品牌可见度查询服务。

0.jpg

核心功能亮点

1️⃣ 多平台一键检测

支持通义千问、豆包、文心一言、Kimi、DeepSeek等国内主流AI平台。你可以一次性选择多个平台进行检测，避免单一平台的偏差，全面了解品牌在AI生态中的真实可见度。

2️⃣ 自定义提问场景

这是最关键的功能。你需要站在用户的角度，设想他们会如何向AI咨询与你相关的问题。

举例:

  • 如果你是项目管理工具:问"有哪些好用的项目管理工具?"
  • 如果你是餐饮品牌:问"上海有哪些值得去的火锅店?"
  • 如果你做跨境电商:问"做亚马逊需要哪些工具?"

系统会模拟真实用户的搜索行为，获取AI在自然语境下给出的答案。

3️⃣ 批量关键词追踪

支持一次性输入最多10个品牌关键词（比如公司名、产品名、竞品名），工具会自动识别AI回答中是否提及这些关键词，并统计出现频次与位置

4️⃣ 竞品对比分析

不仅能看到自己品牌的曝光情况，还能同步观察竞品在相同问题下的推荐表现。这为你的GEO优化策略调整提供了强有力的数据支撑。

1.jpg

5️⃣ 可视化数据报告

工具会生成清晰的数据报告，包括:

  • 总检测次数:在多少个AI平台进行了测试
  • 推荐次数:品牌被AI明确推荐的次数
  • 曝光次数:品牌在回答中被提及的总次数
  • 曝光率:品牌可见度的百分比指标

这些指标直观明了，帮你快速判断品牌在AI生态中的存在感。

如何使用GEO排名查询工具?（3步搞定）

第一步:选择检测平台

进入 AIBase GEO排名查询工具 后，在平台列表中勾选你需要检测的AI助手。

**建议:**如果目标用户主要是国内用户，重点选择豆包、通义千问、文心一言、Kimi、DeepSeek;如果是海外用户。

第二步:输入测试问题

这一步最关键!你要模拟真实用户的提问方式

好的提问示例:

  • "有哪些好用的AI写作工具?"
  • "国内做SaaS系统比较好的公司有哪些?"
  • "学英语有什么推荐的APP?"

不好的提问示例:

  • "xx公司怎么样?"（太直白，不像自然提问）
  • "最好的工具"（太宽泛，AI难以给出精准答案）

第三步:输入关键词并查看结果

在关键词框里输入你的品牌名、产品名，以及主要竞品的名字（最多10个）。点击查询后，系统会生成详细的检测报告。

你可以清楚地看到:

  • 哪些AI平台提到了你的品牌
  • 在回答中排在第几位
  • 竞品的表现如何
  • 品牌的整体GEO品牌可见度得分

GEO优化实战指南:让AI主动推荐你

了解了排名情况后，接下来就是优化。根据行业实践，以下几个策略最有效:

1. 内容权威性优先

AI更倾向于引用权威、专业的内容。确保你的官网、博客、知乎专栏等内容:

  • 有深度、有数据支撑
  • 结构清晰，易于AI理解
  • 引用可信的第三方来源

2. 语义化表达

AI是通过语义理解内容的，而不是关键词堆砌。在撰写内容时:

  • 用自然语言回答用户常见问题
  • 使用结构化标记（如FAQ、列表、表格）
  • 避免过度营销化的表述

3. 多渠道内容布局

不要只依赖官网。在多个平台发布高质量内容:

  • 知乎、小红书、公众号等社交媒体
  • 行业垂直论坛和社区
  • 第三方评测网站、新闻稿

AI会从多个来源抓取信息，多渠道布局能显著提升曝光率

4. 持续监测与迭代

GEO不是一次性工作，需要持续优化。建议:

  • 每周使用免费工具监测一次排名变化
  • 对比不同提问方式下的表现差异
  • 根据数据调整内容策略

真实案例:GEO优化带来的惊人变化

某SaaS项目管理工具，在使用GEO优化前:

  • 在豆包、Kimi上提及率:0%
  • 在通义千问上排名:第8位

优化3个月后:

  • 在豆包、Kimi上提及率:85%
  • 在通义千问上排名:第2位
  • 品牌AI搜索曝光量增长:320%

他们做了什么?

  1. 在知乎发布20+篇项目管理实战干货
  2. 优化官网内容结构，增加FAQ版块
  3. 每周使用 AIBase GEO排名查询工具 监测数据，针对性调整

写在最后:AI时代，早布局早受益

2025年，AI搜索已经不是趋势，而是现实。

如果你的品牌还停留在传统SEO思维，可能已经在悄悄失去新一代用户。GEO优化的本质，是让AI成为你的品牌代言人

好消息是，现在行业还处于早期阶段，竞争没那么激烈。越早开始GEO优化，就越早建立竞争壁垒。

从今天开始，用 AIBase平台的免费GEO排名查询工具 查一查你的品牌在AI世界里排第几吧。

也许你会惊讶地发现，你的品牌在AI平台上，正面临着怎样的机遇与挑战。

工具链接: https://app.aibase.com/zh/tools/geo

费用: 完全免费

适用人群: 企业主、营销人员、品牌运营、内容创作者

立即开始你的GEO品牌可见度查询，不要让你的品牌在AI时代成为"隐形人"!

